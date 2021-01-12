Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 971 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 55.513.962.000 11,63 Koç Holding 55.130.423.607 1,26 Ereğli Demir Çelik 51.590.000.000 1,28 Bim Mağazalar 46.056.120.000 8,57 Enka İnşaat 45.472.000.000 0,92 Garanti Bankası 44.268.000.000 0,73 ASELSAN 43.160.400.000 2,67 Akbank 37.908.000.000 0,64 Turkcell 36.696.000.000 1,81 İş Bankası (C) 32.174.785.500 0,50 Türk Telekom 30.240.000.000 2,82 İskenderun Demir Çelik 29.203.000.000 1,33 Tüpraş 27.546.112.000 2,85 Yapı ve Kredi Bankası 27.283.975.647 0,58 Sabancı Holding 23.791.109.835 0,65 Şişe Cam 23.249.794.686 1,07 Gübre Fabrikaları 22.628.500.000 39,85 Arçelik 22.231.457.945 1,75 Sasa Polyester 20.252.000.000 8,04 Tofaş Oto Fabrikası 19.430.000.000 5,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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