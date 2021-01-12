Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

12.01.2021 13:35
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 971 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 971 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan55.513.962.00011,63
Koç Holding55.130.423.6071,26
Ereğli Demir Çelik51.590.000.0001,28
Bim Mağazalar46.056.120.0008,57
Enka İnşaat45.472.000.0000,92
Garanti Bankası44.268.000.0000,73
ASELSAN43.160.400.0002,67
Akbank37.908.000.0000,64
Turkcell36.696.000.0001,81
İş Bankası (C)32.174.785.5000,50
Türk Telekom30.240.000.0002,82
İskenderun Demir Çelik29.203.000.0001,33
Tüpraş27.546.112.0002,85
Yapı ve Kredi Bankası27.283.975.6470,58
Sabancı Holding23.791.109.8350,65
Şişe Cam23.249.794.6861,07
Gübre Fabrikaları22.628.500.00039,85
Arçelik22.231.457.9451,75
Sasa Polyester20.252.000.0008,04
Tofaş Oto Fabrikası19.430.000.0005,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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