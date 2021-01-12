Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 971 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|55.513.962.000
|11,63
|Koç Holding
|55.130.423.607
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|51.590.000.000
|1,28
|Bim Mağazalar
|46.056.120.000
|8,57
|Enka İnşaat
|45.472.000.000
|0,92
|Garanti Bankası
|44.268.000.000
|0,73
|ASELSAN
|43.160.400.000
|2,67
|Akbank
|37.908.000.000
|0,64
|Turkcell
|36.696.000.000
|1,81
|İş Bankası (C)
|32.174.785.500
|0,50
|Türk Telekom
|30.240.000.000
|2,82
|İskenderun Demir Çelik
|29.203.000.000
|1,33
|Tüpraş
|27.546.112.000
|2,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.283.975.647
|0,58
|Sabancı Holding
|23.791.109.835
|0,65
|Şişe Cam
|23.249.794.686
|1,07
|Gübre Fabrikaları
|22.628.500.000
|39,85
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,75
|Sasa Polyester
|20.252.000.000
|8,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|19.430.000.000
|5,47
Kaynak: AA
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