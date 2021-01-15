Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 54.318.936.231 1,24 Ereğli Demir Çelik 53.165.000.000 1,32 Ford Otosan 53.092.683.000 11,12 Enka İnşaat 45.920.000.000 0,93 Bim Mağazalar 45.145.320.000 8,40 Garanti Bankası 42.084.000.000 0,70 ASELSAN 41.450.400.000 2,57 Turkcell 36.476.000.000 1,80 Akbank 35.932.000.000 0,61 İş Bankası (C) 30.824.794.500 0,48 İskenderun Demir Çelik 30.479.000.000 1,39 Türk Telekom 29.645.000.000 2,76 Tüpraş 26.619.560.960 2,75 Yapı ve Kredi Bankası 26.523.741.032 0,57 Şişe Cam 23.954.333.919 1,10 Sabancı Holding 23.036.160.381 0,63 Gübre Fabrikaları 22.478.200.000 39,59 Arçelik 22.353.089.021 1,76 Sasa Polyester 19.754.000.000 7,84 Coca Cola İçecek 18.950.623.259 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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