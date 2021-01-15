Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.318.936.231
|1,24
|Ereğli Demir Çelik
|53.165.000.000
|1,32
|Ford Otosan
|53.092.683.000
|11,12
|Enka İnşaat
|45.920.000.000
|0,93
|Bim Mağazalar
|45.145.320.000
|8,40
|Garanti Bankası
|42.084.000.000
|0,70
|ASELSAN
|41.450.400.000
|2,57
|Turkcell
|36.476.000.000
|1,80
|Akbank
|35.932.000.000
|0,61
|İş Bankası (C)
|30.824.794.500
|0,48
|İskenderun Demir Çelik
|30.479.000.000
|1,39
|Türk Telekom
|29.645.000.000
|2,76
|Tüpraş
|26.619.560.960
|2,75
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.523.741.032
|0,57
|Şişe Cam
|23.954.333.919
|1,10
|Sabancı Holding
|23.036.160.381
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|22.478.200.000
|39,59
|Arçelik
|22.353.089.021
|1,76
|Sasa Polyester
|19.754.000.000
|7,84
|Coca Cola İçecek
|18.950.623.259
|2,21
Kaynak: AA
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