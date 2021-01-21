Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 26 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|58.531.788.000
|12,26
|Koç Holding
|57.108.424.086
|1,31
|Ereğli Demir Çelik
|54.740.000.000
|1,36
|Enka İnşaat
|46.536.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|45.479.280.000
|8,46
|Garanti Bankası
|42.882.000.000
|0,71
|ASELSAN
|41.655.600.000
|2,58
|Turkcell
|37.070.000.000
|1,83
|Akbank
|36.608.000.000
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|33.553.000.000
|1,53
|İş Bankası (C)
|31.319.791.200
|0,48
|Türk Telekom
|30.415.000.000
|2,84
|Tüpraş
|27.245.608.960
|2,82
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.199.505.134
|0,58
|Şişe Cam
|24.444.448.168
|1,12
|Arçelik
|23.636.972.611
|1,86
|Sabancı Holding
|23.485.049.246
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|23.413.400.000
|41,24
|Sasa Polyester
|21.679.600.000
|8,60
|Coca Cola İçecek
|20.197.040.091
|2,35
Kaynak: AA
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