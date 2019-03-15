Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 13,70 14,32 -4,33 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 13,70 14,32 -4,33
İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38
Kordsa Teknik Tekstil 10,68 10,93 -2,29
Tat Gıda 4,53 4,63 -2,16
Arçelik 19,40 19,80 -2,02
Netaş Telekom. 7,69 7,81 -1,54
Enka İnşaat 4,93 5,00 -1,40
Koza Madencilik 5,65 5,73 -1,40
İpek Doğal Enerji 4,69 4,75 -1,26
Park Elek.Madencilik 2,61 2,64 -1,14
Gübre Fabrik. 3,05 3,08 -0,97
Anadolu Cam 3,16 3,19 -0,94
Tekfen Holding 24,30 24,52 -0,90
Gersan Elektrik 2,45 2,47 -0,81
Parsan 10,30 10,36 -0,58
Net Holding 1,88 1,89 -0,53
Türk Hava Yolları 12,98 13,03 -0,38
İttifak Holding 3,55 3,56 -0,28
İndeks Bilgisayar 8,21 8,23 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Madencilik, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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