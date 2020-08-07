Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 38,54 39,50 -2,43 Halk GMYO 2,12 2,16 -1,85 Tat...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|38,54
|39,50
|-2,43
|Halk GMYO
|2,12
|2,16
|-1,85
|Tat Gıda
|9,83
|10,00
|-1,70
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|5,99
|-1,34
| Koza Madencilik
|13,63
|13,80
|-1,23
|Vakıflar Bankası
|4,06
|4,11
|-1,22
|Deva Holding
|21,26
|21,48
|-1,02
|Mavi Giyim
|36,42
|36,76
|-0,92
|Halkbank
|5,00
|5,03
|-0,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,05
|2,06
|-0,49
|Sabancı Holding
|7,81
|7,84
|-0,38
|Koza Altın
|86,00
|86,20
|-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 19:03
Kaynak: AA
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