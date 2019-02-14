Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 17,46 19,28 -9,44 Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|17,46
|19,28
|-9,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,28
|3,60
|-8,89
| Enka İnşaat
|4,74
|4,99
|-5,01
|Anadolu Efes
|19,71
|20,74
|-4,97
|Türk Traktör
|34,22
|35,82
|-4,47
|Gersan Elektrik
|2,44
|2,54
|-4,09
|TAV Havalimanları
|26,92
|28,06
|-4,06
| Polisan Holding
|6,35
|6,57
|-3,35
|Çelebi
|58,25
|60,25
|-3,32
|Aksa
|8,95
|9,21
|-2,82
|MLP Sağlık
|12,61
|12,95
|-2,63
| İndeks Bilgisayar
|6,70
|6,88
|-2,62
| Ford Otosan
|54,00
|55,40
|-2,53
|Mavi Giyim
|39,08
|40,04
|-2,40
| Bim Mağazalar
|92,10
|94,30
|-2,33
|Yataş
|5,27
|5,39
|-2,23
|Deva Holding
|3,55
|3,63
|-2,20
| Alarko GMYO
|46,98
|47,84
|-1,80
|Şekerbank
|1,19
|1,21
|-1,65
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,82
|-1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:35 Kaynak: AA
Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek
Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı