Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 4,50 4,74 -5,06 Şok Marketler 10,31 10,80 -4,54 Anadolu Grubu Holding 19,43 20,02 -2,95 Soda Sanayii 6,46 6,65 -2,86 Koza Altın 78,55 80,15 -2,00 Ereğli Demir Çelik 9,17 9,33 -1,71 Enka İnşaat 6,93 7,05 -1,70 TAV Havalimanları 26,80 27,24 -1,62 Otokar 159,70 162,30 -1,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,93 2,97 -1,35 Batı Çimento 3,70 3,75 -1,33 Ford Otosan 74,10 75,00 -1,20 İş GMYO 1,86 1,88 -1,06 Tofaş Oto. Fab. 26,12 26,40 -1,06 Doğan Holding 2,02 2,04 -0,98 Sasa Polyester 8,08 8,15 -0,86 Migros Ticaret 25,00 25,20 -0,79 T.S.K.B. 1,36 1,37 -0,73 İş Fin.Kir. 4,33 4,36 -0,69 Deva Holding 11,15 11,22 -0,62

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)