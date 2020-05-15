Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,20 15,77 -9,96 Deva Holding 18,90 19,58 -3,47 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,20
|15,77
|-9,96
|Deva Holding
|18,90
|19,58
|-3,47
|Petkim
|3,46
|3,54
|-2,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,50
|5,60
|-1,79
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|14,15
|-1,77
|Gübre Fabrikaları
|18,30
|18,57
|-1,45
|ASELSAN
|28,86
|29,22
|-1,23
|Reysaş GMYO
|4,96
|5,02
|-1,20
|Arçelik
|14,84
|15,01
|-1,13
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|8,00
|-1,12
|Koç Holding
|14,90
|15,06
|-1,06
|Akçansa
|7,58
|7,66
|-1,04
| İş Bankası (C)
|4,78
|4,83
|-1,04
|Aksigorta
|5,87
|5,93
|-1,01
|Torunlar GMYO
|2,32
|2,34
|-0,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,91
|12,00
|-0,75
|Sabancı Holding
|8,13
|8,19
|-0,73
|Tüpraş
|81,90
|82,50
|-0,73
| İskenderun Demir Çelik
|6,91
|6,96
|-0,72
|Özak GMYO
|2,84
|2,86
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:08 Kaynak: AA
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