Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 14,50 13,69 5,92 Ereğli Demir Çelik 9,22 8,80 4,77 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 14,50 13,69 5,92
Ereğli Demir Çelik 9,22 8,80 4,77
TAV Havalimanları 24,86 23,74 4,72
Kordsa Teknik Tekstil 10,86 10,38 4,62
Türk Hava Yolları 14,06 13,49 4,23
Şişe Cam 6,29 6,07 3,62
Pegasus 28,54 27,70 3,03
İskenderun Demir Çelik 7,35 7,16 2,65
Odaş Elektrik 1,56 1,52 2,63
Deva Holding 4,40 4,29 2,56
Tüpraş 151,90 148,20 2,50
Çelebi 72,25 70,70 2,19
Koza Altın 43,82 42,90 2,14
Arçelik 18,92 18,58 1,83
Şok Marketler 9,05 8,89 1,80
Tofaş Oto. Fab. 18,28 17,98 1,67
Park Elek.Madencilik 2,47 2,43 1,65
Kardemir (D) 2,52 2,49 1,20
Bim Mağazalar 81,50 80,80 0,87
Verusa Holding 21,20 21,02 0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:49 Kaynak: AA

Vestel, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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