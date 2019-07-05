Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 7,54 7,15 5,45 İş Bankası (C) 6,60 6,30 4,76 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akbank 7,54 7,15 5,45
İş Bankası (C) 6,60 6,30 4,76
Coca Cola İçecek 31,94 30,64 4,24
T.S.K.B. 0,82 0,79 3,80
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,57 3,50
Enka İnşaat 5,81 5,62 3,38
Halkbank 6,07 5,88 3,23
Gübre Fabrik. 2,67 2,60 2,69
Yataş 4,72 4,60 2,61
Garanti Bankası 10,15 9,92 2,32
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 1,50 2,00
Vakıflar Bankası 4,88 4,79 1,88
Albaraka Türk 1,20 1,18 1,69
Sabancı Holding 9,11 8,98 1,45
Vestel 11,24 11,08 1,44
Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43
Özderici GMYO 0,72 0,71 1,41
Fenerbahçe Futbol 7,47 7,38 1,22
Gözde Girişim 2,69 2,66 1,13
ICBC Turkey Bank 3,60 3,56 1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, İş Bankası, Akbank, Ekonomi
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