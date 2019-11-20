Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,43 1,38 3,62 Göltaş Çimento 15,39 14,93 3,08 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 1,66 3,01 Koza Madencilik 9,83 9,56 2,82 İhlas Gayrimenkul 0,80 0,78 2,56 Ülker Bisküvi 21,52 21,04 2,28 Arçelik 20,54 20,10 2,19 Coca Cola İçecek 34,40 33,70 2,08 Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 2,22 1,80 Parsan 14,11 13,93 1,29 Anadolu Cam 3,55 3,51 1,14 Doğuş Otomotiv 9,46 9,36 1,07 T.S.K.B. 1,02 1,01 0,99 Emlak Konut GMYO 1,45 1,44 0,69 Verusa Holding 16,33 16,22 0,68 Koza Altın 76,55 76,05 0,66 Odaş Elektrik 1,54 1,53 0,65 Aksa Enerji 3,41 3,39 0,59 Çemtaş 7,27 7,23 0,55 Petkim 3,76 3,74 0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)