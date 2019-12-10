Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,65 4,45 4,49 Pegasus 78,30 74,95 4,47 Mavi Giyim 49,90 48,04 3,87 Tukaş 10,07 9,80 2,76 Zorlu Enerji 1,59 1,56 1,92 Bera Holding 3,76 3,72 1,08 Gübre Fabrik. 7,55 7,47 1,07 İskenderun Demir Çelik 7,66 7,58 1,06 Odaş Elektrik 2,07 2,05 0,98 İş Fin.Kir. 3,13 3,10 0,97 GSD Holding 1,33 1,32 0,76 Tofaş Oto. Fab. 25,08 24,90 0,72 Kerevitaş Gıda 2,94 2,92 0,68 Karsan Otomotiv 1,49 1,48 0,68 Verusa Holding 18,27 18,16 0,61 Ülker Bisküvi 21,48 21,36 0,56 Türk Telekom 7,18 7,15 0,42 Akbank 7,70 7,67 0,39 Ereğli Demir Çelik 8,33 8,31 0,24 Garanti Bankası 10,34 10,32 0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)