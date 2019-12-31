Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,10 1,99 5,53 Vakıflar Bankası 5,51 5,32 3,57 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,10 1,99 5,53
Vakıflar Bankası 5,51 5,32 3,57
Ege Endüstri 580,50 563,00 3,11
Tümosan Motor ve Traktör 6,41 6,22 3,05
Mavi Giyim 57,90 56,30 2,84
Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60
Alarko GMYO 91,80 89,60 2,46
Anadolu Cam 4,36 4,26 2,35
Şekerbank 1,31 1,28 2,34
Aselsan 20,94 20,48 2,25
Pegasus 86,40 84,55 2,19
Petkim 3,81 3,74 1,87
Türk Traktör 55,40 54,45 1,74
Hektaş 8,02 7,89 1,65
Gübre Fabrik. 9,04 8,90 1,57
Çemtaş 8,28 8,16 1,47
Sasa Polyester 7,73 7,62 1,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 1,63 1,23
Türk Hava Yolları 14,46 14,31 1,05
Tofaş Oto. Fab. 26,86 26,62 0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:36:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]