Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|15,61
|14,87
|4,98
|Net Holding
|2,35
|2,24
|4,91
|Borusan Mannesmann
|13,31
|12,69
|4,89
|Klimasan Klima
|14,85
|14,18
|4,72
|Doğuş Otomotiv
|15,35
|14,67
|4,64
|Otokar
|145,00
|139,00
|4,32
|Kerevitaş Gıda
|5,35
|5,14
|4,09
|Hektaş
|12,67
|12,26
|3,34
|Şişe Cam
|6,43
|6,23
|3,21
|Çelebi
|71,50
|69,35
|3,10
|Akçansa
|12,74
|12,36
|3,07
|Kardemir (D)
|3,15
|3,07
|2,61
|Gözde Girişim
|5,53
|5,39
|2,60
|Trakya Cam
|4,20
|4,10
|2,44
|Soda Sanayii
|7,20
|7,04
|2,27
|Anadolu Cam
|5,48
|5,36
|2,24
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,79
|2,23
|Aksa
|6,97
|6,82
|2,20
|Enerjisa Enerji
|8,71
|8,53
|2,11
|Tat Gıda
|10,84
|10,63
|1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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