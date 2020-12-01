Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

01.12.2020 18:49
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.663,201.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.663,201.512,0010,00
Selçuk Ecza Deposu13,7912,549,97
Pegasus62,9057,209,97
Kartonsan2.833,002.576,709,95
Otokar238,50217,109,86
Türk Hava Yolları12,5011,409,65
Doğuş Otomotiv28,9826,708,54
Çelebi99,8592,208,30
DO-CO508,10469,808,15
Doğan Holding2,582,407,50
TAV Havalimanları20,4018,997,42
Ford Otosan114,90107,806,59
Sasa Polyester17,3716,316,50
Akçansa15,7414,796,42
Aygaz12,9612,206,23
Anadolu Efes22,1620,945,83
Çimsa15,7014,845,80
Sabancı Holding10,199,645,71
Karel Elektronik17,6816,745,62
Garanti Bankası9,238,755,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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