Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.663,20 1.512,00 10,00 Selçuk Ecza Deposu 13,79 12,54 9,97 Pegasus 62,90 57,20 9,97 Kartonsan 2.833,00 2.576,70 9,95 Otokar 238,50 217,10 9,86 Türk Hava Yolları 12,50 11,40 9,65 Doğuş Otomotiv 28,98 26,70 8,54 Çelebi 99,85 92,20 8,30 DO-CO 508,10 469,80 8,15 Doğan Holding 2,58 2,40 7,50 TAV Havalimanları 20,40 18,99 7,42 Ford Otosan 114,90 107,80 6,59 Sasa Polyester 17,37 16,31 6,50 Akçansa 15,74 14,79 6,42 Aygaz 12,96 12,20 6,23 Anadolu Efes 22,16 20,94 5,83 Çimsa 15,70 14,84 5,80 Sabancı Holding 10,19 9,64 5,71 Karel Elektronik 17,68 16,74 5,62 Garanti Bankası 9,23 8,75 5,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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