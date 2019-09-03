Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 2,55 -17,44 Acıpayam Selüloz 4,42 3,03 38,35 Adana Çimento (A) 5,40 0,37 13,53 Adana Çimento (B) 3,85 -0,26 19,36 Adana Çimento (C) 1,12 0,00 -9,02 Adel Kalemcilik 11,88 -1,49 8,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,00 19,76 -14,53 Afyon Çimento 4,16 0,00 -9,37 Ak Enerji 0,50 2,04 -20,63 Akbank 7,27 1,39 23,54 Akçansa 5,76 -0,17 -11,95 Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 -5,56 -23,88 Akfen GMYO 2,32 -2,52 40,61 Akın Tekstil 8,78 1,74 -3,14 Akiş GMYO 2,39 -0,83 4,87 Akmerkez GMYO 19,90 0,71 28,98 Aksa 8,90 2,06 34,15 Aksa Enerji 2,74 0,00 2,24 Aksigorta 5,10 0,79 62,45 Aksu Enerji 8,39 1,70 8,68 Alarko Carrıer 35,96 0,00 -8,64 Alarko GMYO 44,00 0,05 4,21 Alarko Holding 4,29 2,39 119,97 Albaraka Türk 1,20 0,84 -1,64 Alcatel Lucent Teletaş 6,55 3,64 13,72 Alkim Kağıt 4,04 4,39 12,41 Alkim Kimya 26,66 1,37 23,77 Altınyağ 0,40 0,00 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,93 2,45 -5,52 Anadolu Cam 2,72 0,74 6,05 Anadolu Efes 23,78 -2,94 18,47 Anadolu Grubu Holding 13,26 2,00 30,84 Anadolu Hayat Emek. 4,97 0,40 -12,72 Anadolu Isuzu 8,51 0,59 37,70 Anadolu Sigorta 4,10 2,24 4,44 Anel Elektrik 1,77 1,14 9,26 Arçelik 17,55 1,98 11,15 Arena Bilgisayar 3,76 0,00 -14,74 Armada Bilgisayar 9,75 -1,02 4,95 Arsan Tekstil 2,31 -4,15 42,59 Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20 Aselsan 18,71 -0,64 -22,08 Aslan Çimento 30,32 1,13 7,67 Ata GMYO 3,94 0,00 -1,75 Atakule GMYO 1,32 -0,75 0,32 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,91 5,81 5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,95 0,56 20,96 Avrasya GMYO 1,30 -2,99 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 0,00 12,96 Avrasya Stratejik GMYF 1.274,80 0,01 2,29 Avrupa Yatırım Holding 1,82 0,55 -25,10 Ayen Enerji 2,16 0,47 19,96 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 2,34 27,24 Aygaz 9,95 0,81 0,06 Bagfaş 10,41 -2,07 115,98 Bak Ambalaj 5,46 -1,62 15,97 Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,61 3,21 28,29 Banvit 15,45 -1,59 43,19 Baştaş Başkent Çimento 1,75 2,94 -13,37 Batı Çimento 2,70 2,66 12,03 Batısöke Çimento 0,98 0,00 -10,09 Bera Holding 1,89 2,72 -8,25 Berkosan Yalıtım 1,79 2,29 -1,10 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 1,94 -2,47 Beyaz Filo 2,97 1,37 8,79 Beymen Perakende Yat. 8,19 -1,44 107,87 Bilici Yatırım 2,47 0,82 95,32 Bim Mağazalar 45,58 -2,36 6,41 Birko Mensucat 0,27 3,85 -10,00 Birlik Mensucat 0,82 1,23 -29,91 Bizim Mağazaları 8,02 -0,62 17,94 Bolu Çimento 2,32 -1,28 -24,86 Bomonti Elektrik 2,06 19,77 329,17 Borusan Mannesmann 8,38 0,96 19,55 Borusan Yat. Paz. 33,02 -0,24 -8,86 Bosch Fren Sistemleri 174,00 0,40 13,89 Bossa 4,08 2,26 -2,95 Brisa 5,60 2,56 -11,53 Burçelik 3,57 -0,56 11,21 Burçelik Vana 3,71 1,09 150,68 Bursa Çimento 4,21 1,94 -4,32 Carrefoursa 3,38 1,20 -2,87 Ceo Event Medya 6,57 -0,15 Coca Cola İçecek 36,98 5,00 25,08 Cosmos Yat. Holding 1,02 -0,97 5,15 Credıtwest Faktorıng 1,49 -1,32 43,27 Çelebi 97,65 0,21 67,36 Çelik Halat 3,99 -0,99 -26,15 Çemaş Döküm 1,02 20,00 34,21 Çemtaş 5,28 -0,56 -11,47 Çimbeton 27,88 1,38 -2,52 Çimentaş 11,06 -0,27 -12,91 Çimsa 6,57 0,31 -12,98 Çuhadaroğlu Metal 2,15 1,90 20,79 Dagi Giyim 1,59 7,43 28,23 Dagi Yatırım Holding 1,46 2,82 44,55 Dardanel 1,19 -1,65 8,18 Datagate Bilgisayar 5,60 1,82 30,84 Demısaş Döküm 2,41 2,55 4,89 Denge Holding 1,71 1,18 47,41 Deniz GMYO 3,25 0,00 6,91 Denizbank 19,21 0,31 0,58 Denizli Cam 9,84 0,00 -14,58 Derimod 11,40 3,35 31,49 Derlüks Deri 1,93 -0,52 Desa Deri 2,28 -1,30 31,79 Despec Bilgisayar 2,86 1,78 4,70 Deva Holding 6,49 3,34 97,26 Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 0,00 20,51 Ditaş Doğan 5,11 0,39 -0,17 DO-CO 554,50 0,64 17,00 Doğan Burda 3,04 -0,98 1,00 Doğan Holding 1,35 0,00 44,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 2,02 -17,21 Doğusan 1,44 -1,37 -33,47 Doğuş GMYO 2,53 1,20 19,91 Doğuş Otomotiv 5,34 -0,37 23,04 Döktaş Dökümcülük 31,04 -9,24 280,86 Duran Doğan Basım 9,02 -0,22 76,86 Dyo Boya 3,51 3,54 21,03 Eczacıbaşı İlaç 2,59 -1,52 6,78 Eczacıbaşı Yatırım 6,47 -0,46 1,06 Edip Gayrimenkul 0,80 3,90 3,90 Ege Endüstri 479,00 1,35 53,95 Ege Gübre 34,08 1,55 64,74 Ege Profil 9,14 1,78 5,85 Ege Seramik 2,86 0,00 -3,42 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,60 0,44 19,79 Ekiz Kimya 0,44 2,33 33,33 Emek Elektrik 1,13 2,73 15,31 Eminiş Ambalaj 0,89 0,00 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,20 -0,83 -17,62 Enerjisa Enerji 5,86 -0,68 24,46 Enka İnşaat 5,74 -0,69 29,16 Erbosan 18,46 -1,02 21,41 Ereğli Demir Çelik 6,48 0,62 6,20 Ersu Gıda 1,29 0,78 40,22 Escort Teknoloji 0,68 0,00 -10,53 Etiler Gıda 3,55 4,41 66,67 Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 -0,83 69,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,83 1,22 30,72 Euro Yat. Ort. 0,85 -1,16 35,65 Euro Yatırım Holding 1,64 -0,61 198,18 Fenerbahçe Futbol 9,18 0,33 32,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 1,10 3,38 F-M İzmit Piston 16,40 0,31 6,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,23 -0,31 109,88 Ford Otosan 60,15 1,09 26,61 Formet Çelik Kapı 6,20 9,93 388,19 Frigo Pak Gıda 8,00 -2,68 370,59 Galatasaray Sportif 1,58 1,94 27,42 Garanti Bankası 9,37 1,52 17,71 Garanti Faktoring 2,98 2,76 50,51 Garanti Yat. Ort. 0,82 5,13 11,97 Gedik Y. Men. Değ. 3,93 -0,25 28,71 Gedik Yatırım Holding 3,62 0,28 54,04 Gediz Ambalaj 5,42 2,46 34,02 Gentaş 1,40 1,45 1,99 Gersan Elektrik 2,27 2,25 -6,98 Global Men. Değ. 0,86 6,17 82,98 Global Yat. Holding 4,24 4,18 41,81 Good-Year 2,68 0,37 -19,24 Göltaş Çimento 11,60 9,33 -5,27 Gözde Girişim 3,08 4,76 15,36 GSD Denizcilik 1,55 1,31 34,78 GSD Holding 0,85 1,19 6,25 Gübre Fabrik. 4,26 1,19 43,92 Güler Yat. Holding 1,35 2,27 26,17 Güneş Sigorta 1,42 -1,39 1,27 Halk GMYO 0,90 1,12 39,90 Halk Sigorta 1,01 3,06 14,44 Hatay Tekstil 4,05 0,00 17,45 Hedef Girişim 1,54 -1,28 32,76 Hektaş 15,67 -0,25 69,04 HUB Girişim 2,57 -1,91 36,70 Hürriyet Gzt. 0,75 2,74 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,48 0,29 -29,41 İdealist Danışmanlık 7,13 -0,97 -33,98 İdealist GMYO 2,61 -3,33 60,12 İhlas Ev Aletleri 1,36 0,00 316,38 İhlas Gayrimenkul 0,84 -2,33 -10,60 İhlas Gazetecilik 2,06 -5,50 237,70 İhlas Holding 0,51 0,00 59,38 İhlas Yayın Holding 0,59 -1,67 78,79 İndeks Bilgisayar 7,44 0,54 33,61 Info Yatırım 3,86 2,12 274,76 İntema 6,71 -0,30 11,89 İpek Doğal Enerji 6,24 4,35 16,20 İskenderun Demir Çelik 6,08 0,16 29,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)