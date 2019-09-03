Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

8 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 2,55 -17,44
Acıpayam Selüloz 4,42 3,03 38,35
Adana Çimento (A) 5,40 0,37 13,53
Adana Çimento (B) 3,85 -0,26 19,36
Adana Çimento (C) 1,12 0,00 -9,02
Adel Kalemcilik 11,88 -1,49 8,00
Adese Alışveriş Ticaret 2,00 19,76 -14,53
Afyon Çimento 4,16 0,00 -9,37
Ak Enerji 0,50 2,04 -20,63
Akbank 7,27 1,39 23,54
Akçansa 5,76 -0,17 -11,95
Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 -5,56 -23,88
Akfen GMYO 2,32 -2,52 40,61
Akın Tekstil 8,78 1,74 -3,14
Akiş GMYO 2,39 -0,83 4,87
Akmerkez GMYO 19,90 0,71 28,98
Aksa 8,90 2,06 34,15
Aksa Enerji 2,74 0,00 2,24
Aksigorta 5,10 0,79 62,45
Aksu Enerji 8,39 1,70 8,68
Alarko Carrıer 35,96 0,00 -8,64
Alarko GMYO 44,00 0,05 4,21
Alarko Holding 4,29 2,39 119,97
Albaraka Türk 1,20 0,84 -1,64
Alcatel Lucent Teletaş 6,55 3,64 13,72
Alkim Kağıt 4,04 4,39 12,41
Alkim Kimya 26,66 1,37 23,77
Altınyağ 0,40 0,00 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,93 2,45 -5,52
Anadolu Cam 2,72 0,74 6,05
Anadolu Efes 23,78 -2,94 18,47
Anadolu Grubu Holding 13,26 2,00 30,84
Anadolu Hayat Emek. 4,97 0,40 -12,72
Anadolu Isuzu 8,51 0,59 37,70
Anadolu Sigorta 4,10 2,24 4,44
Anel Elektrik 1,77 1,14 9,26
Arçelik 17,55 1,98 11,15
Arena Bilgisayar 3,76 0,00 -14,74
Armada Bilgisayar 9,75 -1,02 4,95
Arsan Tekstil 2,31 -4,15 42,59
Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20
Aselsan 18,71 -0,64 -22,08
Aslan Çimento 30,32 1,13 7,67
Ata GMYO 3,94 0,00 -1,75
Atakule GMYO 1,32 -0,75 0,32
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,91 5,81 5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,95 0,56 20,96
Avrasya GMYO 1,30 -2,99 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 0,00 12,96
Avrasya Stratejik GMYF 1.274,80 0,01 2,29
Avrupa Yatırım Holding 1,82 0,55 -25,10
Ayen Enerji 2,16 0,47 19,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 2,34 27,24
Aygaz 9,95 0,81 0,06
Bagfaş 10,41 -2,07 115,98
Bak Ambalaj 5,46 -1,62 15,97
Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09
Bantaş Ambalaj 1,61 3,21 28,29
Banvit 15,45 -1,59 43,19
Baştaş Başkent Çimento 1,75 2,94 -13,37
Batı Çimento 2,70 2,66 12,03
Batısöke Çimento 0,98 0,00 -10,09
Bera Holding 1,89 2,72 -8,25
Berkosan Yalıtım 1,79 2,29 -1,10
Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 1,94 -2,47
Beyaz Filo 2,97 1,37 8,79
Beymen Perakende Yat. 8,19 -1,44 107,87
Bilici Yatırım 2,47 0,82 95,32
Bim Mağazalar 45,58 -2,36 6,41
Birko Mensucat 0,27 3,85 -10,00
Birlik Mensucat 0,82 1,23 -29,91
Bizim Mağazaları 8,02 -0,62 17,94
Bolu Çimento 2,32 -1,28 -24,86
Bomonti Elektrik 2,06 19,77 329,17
Borusan Mannesmann 8,38 0,96 19,55
Borusan Yat. Paz. 33,02 -0,24 -8,86
Bosch Fren Sistemleri 174,00 0,40 13,89
Bossa 4,08 2,26 -2,95
Brisa 5,60 2,56 -11,53
Burçelik 3,57 -0,56 11,21
Burçelik Vana 3,71 1,09 150,68
Bursa Çimento 4,21 1,94 -4,32
Carrefoursa 3,38 1,20 -2,87
Ceo Event Medya 6,57 -0,15
Coca Cola İçecek 36,98 5,00 25,08
Cosmos Yat. Holding 1,02 -0,97 5,15
Credıtwest Faktorıng 1,49 -1,32 43,27
Çelebi 97,65 0,21 67,36
Çelik Halat 3,99 -0,99 -26,15
Çemaş Döküm 1,02 20,00 34,21
Çemtaş 5,28 -0,56 -11,47
Çimbeton 27,88 1,38 -2,52
Çimentaş 11,06 -0,27 -12,91
Çimsa 6,57 0,31 -12,98
Çuhadaroğlu Metal 2,15 1,90 20,79
Dagi Giyim 1,59 7,43 28,23
Dagi Yatırım Holding 1,46 2,82 44,55
Dardanel 1,19 -1,65 8,18
Datagate Bilgisayar 5,60 1,82 30,84
Demısaş Döküm 2,41 2,55 4,89
Denge Holding 1,71 1,18 47,41
Deniz GMYO 3,25 0,00 6,91
Denizbank 19,21 0,31 0,58
Denizli Cam 9,84 0,00 -14,58
Derimod 11,40 3,35 31,49
Derlüks Deri 1,93 -0,52
Desa Deri 2,28 -1,30 31,79
Despec Bilgisayar 2,86 1,78 4,70
Deva Holding 6,49 3,34 97,26
Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 0,00 20,51
Ditaş Doğan 5,11 0,39 -0,17
DO-CO 554,50 0,64 17,00
Doğan Burda 3,04 -0,98 1,00
Doğan Holding 1,35 0,00 44,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 2,02 -17,21
Doğusan 1,44 -1,37 -33,47
Doğuş GMYO 2,53 1,20 19,91
Doğuş Otomotiv 5,34 -0,37 23,04
Döktaş Dökümcülük 31,04 -9,24 280,86
Duran Doğan Basım 9,02 -0,22 76,86
Dyo Boya 3,51 3,54 21,03
Eczacıbaşı İlaç 2,59 -1,52 6,78
Eczacıbaşı Yatırım 6,47 -0,46 1,06
Edip Gayrimenkul 0,80 3,90 3,90
Ege Endüstri 479,00 1,35 53,95
Ege Gübre 34,08 1,55 64,74
Ege Profil 9,14 1,78 5,85
Ege Seramik 2,86 0,00 -3,42
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 4,60 0,44 19,79
Ekiz Kimya 0,44 2,33 33,33
Emek Elektrik 1,13 2,73 15,31
Eminiş Ambalaj 0,89 0,00 -23,93
Emlak Konut GMYO 1,20 -0,83 -17,62
Enerjisa Enerji 5,86 -0,68 24,46
Enka İnşaat 5,74 -0,69 29,16
Erbosan 18,46 -1,02 21,41
Ereğli Demir Çelik 6,48 0,62 6,20
Ersu Gıda 1,29 0,78 40,22
Escort Teknoloji 0,68 0,00 -10,53
Etiler Gıda 3,55 4,41 66,67
Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 -0,83 69,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,83 1,22 30,72
Euro Yat. Ort. 0,85 -1,16 35,65
Euro Yatırım Holding 1,64 -0,61 198,18
Fenerbahçe Futbol 9,18 0,33 32,66
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 1,10 3,38
F-M İzmit Piston 16,40 0,31 6,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,23 -0,31 109,88
Ford Otosan 60,15 1,09 26,61
Formet Çelik Kapı 6,20 9,93 388,19
Frigo Pak Gıda 8,00 -2,68 370,59
Galatasaray Sportif 1,58 1,94 27,42
Garanti Bankası 9,37 1,52 17,71
Garanti Faktoring 2,98 2,76 50,51
Garanti Yat. Ort. 0,82 5,13 11,97
Gedik Y. Men. Değ. 3,93 -0,25 28,71
Gedik Yatırım Holding 3,62 0,28 54,04
Gediz Ambalaj 5,42 2,46 34,02
Gentaş 1,40 1,45 1,99
Gersan Elektrik 2,27 2,25 -6,98
Global Men. Değ. 0,86 6,17 82,98
Global Yat. Holding 4,24 4,18 41,81
Good-Year 2,68 0,37 -19,24
Göltaş Çimento 11,60 9,33 -5,27
Gözde Girişim 3,08 4,76 15,36
GSD Denizcilik 1,55 1,31 34,78
GSD Holding 0,85 1,19 6,25
Gübre Fabrik. 4,26 1,19 43,92
Güler Yat. Holding 1,35 2,27 26,17
Güneş Sigorta 1,42 -1,39 1,27
Halk GMYO 0,90 1,12 39,90
Halk Sigorta 1,01 3,06 14,44
Hatay Tekstil 4,05 0,00 17,45
Hedef Girişim 1,54 -1,28 32,76
Hektaş 15,67 -0,25 69,04
HUB Girişim 2,57 -1,91 36,70
Hürriyet Gzt. 0,75 2,74 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,48 0,29 -29,41
İdealist Danışmanlık 7,13 -0,97 -33,98
İdealist GMYO 2,61 -3,33 60,12
İhlas Ev Aletleri 1,36 0,00 316,38
İhlas Gayrimenkul 0,84 -2,33 -10,60
İhlas Gazetecilik 2,06 -5,50 237,70
İhlas Holding 0,51 0,00 59,38
İhlas Yayın Holding 0,59 -1,67 78,79
İndeks Bilgisayar 7,44 0,54 33,61
Info Yatırım 3,86 2,12 274,76
İntema 6,71 -0,30 11,89
İpek Doğal Enerji 6,24 4,35 16,20
İskenderun Demir Çelik 6,08 0,16 29,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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