Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|0,60
|-10,22
|Acıpayam Selüloz
|4,67
|9,88
|-26,69
|Adana Çimento (A)
|6,95
|0,72
|-28,42
|Adana Çimento (B)
|5,10
|2,62
|-28,47
|Adana Çimento (C)
|1,78
|-3,26
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|9,22
|-0,11
|-41,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|3,23
|-32,79
|Afyon Çimento
|4,20
|-0,24
|-33,12
|Ak Enerji
|0,71
|1,43
|-34,86
|Akbank
|5,57
|-2,79
|-31,32
|Akçansa
|7,03
|1,88
|-29,98
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|0,00
|-37,44
|Akfen GMYO
|1,86
|3,91
|-54,07
|Akın Tekstil
|7,51
|1,49
|-45,54
|Akiş GMYO
|2,38
|-1,24
|-41,09
|Akmerkez GMYO
|20,86
|1,76
|-11,91
|Aksa
|6,18
|-2,52
|-21,06
|Aksa Enerji
|3,38
|0,60
|-11,05
|Aksigorta
|4,30
|-0,92
|-20,63
|Aksu Enerji
|6,31
|2,10
|-57,57
|Alarko Carrıer
|36,30
|3,12
|-39,50
|Alarko GMYO
|10,37
|-0,48
|-31,70
|Alarko Holding
|3,94
|2,07
|-33,78
|Albaraka Türk
|1,09
|-0,91
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|14,88
|9,98
|23,59
|Alkim Kağıt
|5,35
|-0,74
|-4,12
|Alkim Kimya
|47,90
|2,70
|25,00
|Altınyağ
|0,52
|-3,70
|26,83
|Altınyunus Çeşme
|7,98
|3,64
|-20,12
|Anadolu Cam
|2,68
|5,93
|-38,53
|Anadolu Efes
|19,05
|4,67
|-17,46
|Anadolu Grubu Holding
|13,93
|0,22
|-20,81
|Anadolu Hayat Emek.
|5,25
|0,02
|-13,72
|Anadolu Isuzu
|8,12
|-0,12
|-33,28
|Anadolu Sigorta
|4,82
|0,42
|9,55
|Anel Elektrik
|2,69
|0,37
|-16,20
|Arçelik
|13,15
|0,77
|-36,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,66
|1,69
|Arena Bilgisayar
|9,71
|2,53
|28,95
|Armada Bilgisayar
|14,93
|9,94
|-8,91
|Arsan Tekstil
|2,37
|-4,82
|-33,80
|Artı Yatırım Holding
|0,68
|4,62
|-16,05
|Aselsan
|23,44
|2,63
|11,94
|Aslan Çimento
|32,08
|-3,26
|-19,72
|Ata GMYO
|3,52
|-2,22
|-22,30
|Atakule GMYO
|1,08
|2,86
|-43,75
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|-26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|0,11
|4,06
|Avrasya GMYO
|1,02
|-0,97
|-32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,02
|-0,97
|-43,96
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,50
|0,01
|2,69
|Avrupa Yatırım Holding
|0,91
|1,11
|-40,91
|Ayen Enerji
|2,18
|3,81
|-37,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-1,65
|-18,26
|Aygaz
|8,40
|5,00
|-30,84
|Bagfaş
|11,31
|-2,75
|-32,76
|Bak Ambalaj
|5,90
|9,87
|-19,73
|Balatacılar Balatacılık
|1,84
|-1,60
|48,39
|Bantaş Ambalaj
|2,00
|1,01
|-20,63
|Banvit
|16,10
|-0,86
|-13,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|3,64
|-1,16
|Batı Çimento
|1,90
|-0,52
|-42,60
|Batısöke Çimento
|0,73
|-1,35
|-44,27
|Bera Holding
|2,42
|4,31
|-37,14
|Berkosan Yalıtım
|2,71
|9,72
|-1,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|9,40
|-33,47
|Beyaz Filo
|2,59
|1,57
|-18,04
|Bilici Yatırım
|6,15
|-1,44
|40,73
|Bim Mağazalar
|51,75
|-2,82
|10,91
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,96
|0,00
|-15,79
|Bizim Mağazaları
|9,54
|-3,15
|-14,59
|Bolu Çimento
|3,21
|1,26
|-31,70
|Bomonti Elektrik
|1,05
|-1,87
|-17,97
|Borusan Mannesmann
|7,17
|1,13
|-37,38
|Borusan Yat. Paz.
|53,80
|9,93
|-13,02
|Bosch Fren Sistemleri
|174,90
|3,43
|-39,67
|Bossa
|6,14
|9,06
|-23,82
|Brisa
|6,70
|0,65
|-28,56
|Burçelik
|4,96
|-0,20
|-14,63
|Burçelik Vana
|13,92
|3,11
|43,36
|Bursa Çimento
|2,86
|2,88
|-28,56
|Carrefoursa
|6,44
|9,52
|36,73
|Casa Emtia Petrol
|8,50
|6,38
|-9,48
|Ceo Event Medya
|5,54
|2,78
|-32,77
|Coca Cola İçecek
|37,00
|5,41
|-4,39
|Cosmos Yat. Holding
|2,00
|-1,48
|-1,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,07
|0,49
|-28,13
|Çelebi
|53,50
|5,84
|-47,60
|Çelik Halat
|6,65
|1,84
|2,31
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-43,36
|Çemtaş
|4,97
|2,69
|-39,98
|Çimbeton
|26,68
|2,46
|-35,34
|Çimentaş
|9,86
|2,39
|-34,27
|Çimsa
|6,17
|-1,44
|-32,05
|Çuhadaroğlu Metal
|1,93
|0,00
|-39,50
|Dagi Giyim
|1,57
|9,79
|-37,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,11
|9,90
|-6,64
|Dardanel
|4,13
|9,84
|8,97
|Datagate Bilgisayar
|6,50
|4,50
|-16,77
|Demısaş Döküm
|2,47
|-2,76
|-29,02
|Denge Holding
|0,93
|3,33
|-32,12
|Deniz GMYO
|2,84
|0,00
|-43,76
|Denizli Cam
|5,35
|2,49
|-35,85
|Derimod
|3,71
|9,76
|-48,04
|Derlüks Deri
|2,05
|2,50
|-49,75
|Desa Deri
|2,92
|9,77
|-35,68
|Despec Bilgisayar
|4,36
|9,82
|2,83
|Deva Holding
|11,13
|8,27
|23,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|3,17
|-16,67
|Ditaş Doğan
|9,26
|9,98
|-3,14
|DO-CO
|259,80
|-0,84
|-53,94
|Doğan Burda
|3,01
|0,67
|-50,41
|Doğan Holding
|1,57
|-4,27
|-14,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,12
|2,75
|-32,12
|Doğusan
|1,23
|9,82
|-40,87
|Doğuş GMYO
|3,51
|5,41
|-22,52
|Doğuş Otomotiv
|6,17
|9,98
|-35,19
|Döktaş Dökümcülük
|14,12
|9,97
|-55,38
|Duran Doğan Basım
|17,21
|1,59
|22,58
|Dyo Boya
|3,56
|9,20
|-27,35
|Eczacıbaşı İlaç
|4,41
|9,98
|18,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,38
|9,73
|2,67
|Edip Gayrimenkul
|1,08
|3,85
|-22,30
|Ege Endüstri
|438,00
|1,51
|-24,55
|Ege Gübre
|37,48
|4,23
|-24,74
|Ege Profil
|8,83
|-0,79
|-26,23
|Ege Seramik
|2,89
|3,58
|-22,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,26
|8,33
|-18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|10,00
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|10,00
|10,00
|Egeplast
|11,00
|7,84
|-12,00
|Ekiz Kimya
|1,03
|9,57
|68,85
|Emek Elektrik
|1,06
|3,92
|-33,33
|Eminiş Ambalaj
|1,81
|8,38
|19,08
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|0,00
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,84
|0,00
|-7,44
|Enka İnşaat
|5,86
|-2,50
|-8,72
|Erbosan
|14,62
|-0,41
|-41,47
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|-3,87
|-14,82
|Ersu Gıda
|2,39
|9,63
|15,46
|Escort Teknoloji
|1,76
|10,00
|26,62
|Etiler Gıda
|2,08
|0,48
|-15,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,96
|4,35
|-42,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|2,50
|-34,40
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|5,00
|-28,81
|Euro Yatırım Holding
|0,86
|1,18
|-42,67
|Fenerbahçe Futbol
|8,01
|6,80
|-44,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,64
|0,76
|-42,23
|F-M İzmit Piston
|45,28
|5,30
|-9,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,45
|9,88
|-16,12
|Ford Otosan
|48,90
|0,82
|-26,04
|Formet Çelik Kapı
|1,99
|4,74
|-33,67
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|4,53
|-30,56
|Galatasaray Sportif
|1,60
|9,59
|-21,18
|Garanti Bankası
|7,50
|-1,06
|-32,68
|Garanti Faktoring
|3,35
|0,00
|-13,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,00
|3,09
|-7,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,06
|-2,25
|133,21
|Gedik Yatırım Holding
|17,79
|9,95
|131,34
|Gediz Ambalaj
|6,84
|9,97
|1,18
|Gentaş
|1,93
|1,58
|-11,87
|Gersan Elektrik
|1,88
|1,62
|-41,07
|Global Men. Değ.
|1,50
|9,49
|-20,21
|Global Yat. Holding
|2,33
|3,10
|-52,16
|Good-Year
|3,08
|2,33
|-23,95
|Göltaş Çimento
|10,44
|-0,85
|-41,32
|Gözde Girişim
|2,44
|0,83
|-52,53
|GSD Denizcilik
|1,63
|-1,21
|-36,33
|GSD Holding
|0,97
|1,04
|-34,90
|Gübre Fabrik.
|15,69
|2,42
|73,56
|Güler Yat. Holding
|2,42
|10,00
|19,21
|Güneş Sigorta
|1,86
|3,33
|-14,68
|Halk GMYO
|1,15
|0,88
|-5,74
|Halk Sigorta
|2,35
|-2,89
|18,69
|Hatay Tekstil
|5,37
|9,82
|-21,83
|Hedef Girişim
|1,59
|1,27
|-39,08
|Hektaş
|10,25
|9,98
|27,81
|HUB Girişim
|16,50
|10,00
|75,74
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|1,22
|-27,19
|ICBC Turkey Bank
|3,09
|-0,32
|-41,37
|İdealist Danışmanlık
|2,08
|0,97
|-37,35
|İdealist GMYO
|2,14
|0,94
|-30,07
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|9,60
|-38,02
|İhlas Gayrimenkul
|0,77
|2,67
|-35,83
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|1,43
|-47,87
|İhlas Holding
|0,42
|2,44
|-53,85
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|4,17
|-50,98
|İndeks Bilgisayar
|7,12
|1,42
|-26,60
|Info Yatırım
|8,60
|0,00
|-3,37
|İntema
|6,40
|-1,54
|-30,89
|İpek Doğal Enerji
|7,20
|5,42
|-6,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,46
|-1,07
|-19,35
(Sürecek)