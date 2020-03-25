Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 0,60 -10,22 Acıpayam Selüloz 4,67 9,88 -26,69 Adana Çimento (A) 6,95 0,72 -28,42 Adana Çimento (B) 5,10 2,62 -28,47 Adana Çimento (C) 1,78 -3,26 -20,18 Adel Kalemcilik 9,22 -0,11 -41,27 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 3,23 -32,79 Afyon Çimento 4,20 -0,24 -33,12 Ak Enerji 0,71 1,43 -34,86 Akbank 5,57 -2,79 -31,32 Akçansa 7,03 1,88 -29,98 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 0,00 -37,44 Akfen GMYO 1,86 3,91 -54,07 Akın Tekstil 7,51 1,49 -45,54 Akiş GMYO 2,38 -1,24 -41,09 Akmerkez GMYO 20,86 1,76 -11,91 Aksa 6,18 -2,52 -21,06 Aksa Enerji 3,38 0,60 -11,05 Aksigorta 4,30 -0,92 -20,63 Aksu Enerji 6,31 2,10 -57,57 Alarko Carrıer 36,30 3,12 -39,50 Alarko GMYO 10,37 -0,48 -31,70 Alarko Holding 3,94 2,07 -33,78 Albaraka Türk 1,09 -0,91 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 14,88 9,98 23,59 Alkim Kağıt 5,35 -0,74 -4,12 Alkim Kimya 47,90 2,70 25,00 Altınyağ 0,52 -3,70 26,83 Altınyunus Çeşme 7,98 3,64 -20,12 Anadolu Cam 2,68 5,93 -38,53 Anadolu Efes 19,05 4,67 -17,46 Anadolu Grubu Holding 13,93 0,22 -20,81 Anadolu Hayat Emek. 5,25 0,02 -13,72 Anadolu Isuzu 8,12 -0,12 -33,28 Anadolu Sigorta 4,82 0,42 9,55 Anel Elektrik 2,69 0,37 -16,20 Arçelik 13,15 0,77 -36,90 ARD Bilişim Teknolojileri 12,66 1,69 Arena Bilgisayar 9,71 2,53 28,95 Armada Bilgisayar 14,93 9,94 -8,91 Arsan Tekstil 2,37 -4,82 -33,80 Artı Yatırım Holding 0,68 4,62 -16,05 Aselsan 23,44 2,63 11,94 Aslan Çimento 32,08 -3,26 -19,72 Ata GMYO 3,52 -2,22 -22,30 Atakule GMYO 1,08 2,86 -43,75 Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,06 1,92 -26,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,95 0,11 4,06 Avrasya GMYO 1,02 -0,97 -32,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,02 -0,97 -43,96 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,50 0,01 2,69 Avrupa Yatırım Holding 0,91 1,11 -40,91 Ayen Enerji 2,18 3,81 -37,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 -1,65 -18,26 Aygaz 8,40 5,00 -30,84 Bagfaş 11,31 -2,75 -32,76 Bak Ambalaj 5,90 9,87 -19,73 Balatacılar Balatacılık 1,84 -1,60 48,39 Bantaş Ambalaj 2,00 1,01 -20,63 Banvit 16,10 -0,86 -13,30 Baştaş Başkent Çimento 2,56 3,64 -1,16 Batı Çimento 1,90 -0,52 -42,60 Batısöke Çimento 0,73 -1,35 -44,27 Bera Holding 2,42 4,31 -37,14 Berkosan Yalıtım 2,71 9,72 -1,09 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 9,40 -33,47 Beyaz Filo 2,59 1,57 -18,04 Bilici Yatırım 6,15 -1,44 40,73 Bim Mağazalar 51,75 -2,82 10,91 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,96 0,00 -15,79 Bizim Mağazaları 9,54 -3,15 -14,59 Bolu Çimento 3,21 1,26 -31,70 Bomonti Elektrik 1,05 -1,87 -17,97 Borusan Mannesmann 7,17 1,13 -37,38 Borusan Yat. Paz. 53,80 9,93 -13,02 Bosch Fren Sistemleri 174,90 3,43 -39,67 Bossa 6,14 9,06 -23,82 Brisa 6,70 0,65 -28,56 Burçelik 4,96 -0,20 -14,63 Burçelik Vana 13,92 3,11 43,36 Bursa Çimento 2,86 2,88 -28,56 Carrefoursa 6,44 9,52 36,73 Casa Emtia Petrol 8,50 6,38 -9,48 Ceo Event Medya 5,54 2,78 -32,77 Coca Cola İçecek 37,00 5,41 -4,39 Cosmos Yat. Holding 2,00 -1,48 -1,96 Credıtwest Faktorıng 2,07 0,49 -28,13 Çelebi 53,50 5,84 -47,60 Çelik Halat 6,65 1,84 2,31 Çemaş Döküm 0,71 1,43 -43,36 Çemtaş 4,97 2,69 -39,98 Çimbeton 26,68 2,46 -35,34 Çimentaş 9,86 2,39 -34,27 Çimsa 6,17 -1,44 -32,05 Çuhadaroğlu Metal 1,93 0,00 -39,50 Dagi Giyim 1,57 9,79 -37,20 Dagi Yatırım Holding 2,11 9,90 -6,64 Dardanel 4,13 9,84 8,97 Datagate Bilgisayar 6,50 4,50 -16,77 Demısaş Döküm 2,47 -2,76 -29,02 Denge Holding 0,93 3,33 -32,12 Deniz GMYO 2,84 0,00 -43,76 Denizli Cam 5,35 2,49 -35,85 Derimod 3,71 9,76 -48,04 Derlüks Deri 2,05 2,50 -49,75 Desa Deri 2,92 9,77 -35,68 Despec Bilgisayar 4,36 9,82 2,83 Deva Holding 11,13 8,27 23,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67 Ditaş Doğan 9,26 9,98 -3,14 DO-CO 259,80 -0,84 -53,94 Doğan Burda 3,01 0,67 -50,41 Doğan Holding 1,57 -4,27 -14,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 2,75 -32,12 Doğusan 1,23 9,82 -40,87 Doğuş GMYO 3,51 5,41 -22,52 Doğuş Otomotiv 6,17 9,98 -35,19 Döktaş Dökümcülük 14,12 9,97 -55,38 Duran Doğan Basım 17,21 1,59 22,58 Dyo Boya 3,56 9,20 -27,35 Eczacıbaşı İlaç 4,41 9,98 18,87 Eczacıbaşı Yatırım 10,38 9,73 2,67 Edip Gayrimenkul 1,08 3,85 -22,30 Ege Endüstri 438,00 1,51 -24,55 Ege Gübre 37,48 4,23 -24,74 Ege Profil 8,83 -0,79 -26,23 Ege Seramik 2,89 3,58 -22,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 8,33 -18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 10,00 12,82 Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 10,00 10,00 Egeplast 11,00 7,84 -12,00 Ekiz Kimya 1,03 9,57 68,85 Emek Elektrik 1,06 3,92 -33,33 Eminiş Ambalaj 1,81 8,38 19,08 Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,23 Enerjisa Enerji 6,84 0,00 -7,44 Enka İnşaat 5,86 -2,50 -8,72 Erbosan 14,62 -0,41 -41,47 Ereğli Demir Çelik 7,70 -3,87 -14,82 Ersu Gıda 2,39 9,63 15,46 Escort Teknoloji 1,76 10,00 26,62 Etiler Gıda 2,08 0,48 -15,10 Euro Kapital Yat. Ort. 0,96 4,35 -42,51 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 2,50 -34,40 Euro Yat. Ort. 0,84 5,00 -28,81 Euro Yatırım Holding 0,86 1,18 -42,67 Fenerbahçe Futbol 8,01 6,80 -44,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 0,76 -42,23 F-M İzmit Piston 45,28 5,30 -9,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,45 9,88 -16,12 Ford Otosan 48,90 0,82 -26,04 Formet Çelik Kapı 1,99 4,74 -33,67 Frigo Pak Gıda 9,00 4,53 -30,56 Galatasaray Sportif 1,60 9,59 -21,18 Garanti Bankası 7,50 -1,06 -32,68 Garanti Faktoring 3,35 0,00 -13,44 Garanti Yat. Ort. 1,00 3,09 -7,41 Gedik Y. Men. Değ. 13,06 -2,25 133,21 Gedik Yatırım Holding 17,79 9,95 131,34 Gediz Ambalaj 6,84 9,97 1,18 Gentaş 1,93 1,58 -11,87 Gersan Elektrik 1,88 1,62 -41,07 Global Men. Değ. 1,50 9,49 -20,21 Global Yat. Holding 2,33 3,10 -52,16 Good-Year 3,08 2,33 -23,95 Göltaş Çimento 10,44 -0,85 -41,32 Gözde Girişim 2,44 0,83 -52,53 GSD Denizcilik 1,63 -1,21 -36,33 GSD Holding 0,97 1,04 -34,90 Gübre Fabrik. 15,69 2,42 73,56 Güler Yat. Holding 2,42 10,00 19,21 Güneş Sigorta 1,86 3,33 -14,68 Halk GMYO 1,15 0,88 -5,74 Halk Sigorta 2,35 -2,89 18,69 Hatay Tekstil 5,37 9,82 -21,83 Hedef Girişim 1,59 1,27 -39,08 Hektaş 10,25 9,98 27,81 HUB Girişim 16,50 10,00 75,74 Hürriyet Gzt. 0,83 1,22 -27,19 ICBC Turkey Bank 3,09 -0,32 -41,37 İdealist Danışmanlık 2,08 0,97 -37,35 İdealist GMYO 2,14 0,94 -30,07 İhlas Ev Aletleri 1,94 9,60 -38,02 İhlas Gayrimenkul 0,77 2,67 -35,83 İhlas Gazetecilik 3,55 1,43 -47,87 İhlas Holding 0,42 2,44 -53,85 İhlas Yayın Holding 0,50 4,17 -50,98 İndeks Bilgisayar 7,12 1,42 -26,60 Info Yatırım 8,60 0,00 -3,37 İntema 6,40 -1,54 -30,89 İpek Doğal Enerji 7,20 5,42 -6,74 İskenderun Demir Çelik 6,46 -1,07 -19,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)