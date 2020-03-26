Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 2,40 -8,06
Acıpayam Selüloz 5,13 9,85 -19,47
Adana Çimento (A) 7,10 2,16 -26,88
Adana Çimento (B) 5,56 9,02 -22,02
Adana Çimento (C) 1,79 0,56 -19,73
Adel Kalemcilik 9,51 3,15 -39,43
Adese Alışveriş Ticaret 1,02 6,25 -28,59
Afyon Çimento 4,62 10,00 -26,43
Ak Enerji 0,76 7,04 -30,28
Akbank 5,73 2,87 -29,35
Akçansa 7,14 5,19 -26,35
Akdenız Güvenlık Hız. 1,39 5,30 -34,12
Akfen GMYO 2,04 9,68 -49,63
Akın Tekstil 8,25 9,85 -40,17
Akiş GMYO 2,50 5,04 -38,12
Akmerkez GMYO 21,12 1,25 -10,81
Aksa 6,35 2,75 -18,89
Aksa Enerji 3,54 4,73 -6,84
Aksigorta 4,40 2,33 -18,79
Aksu Enerji 6,94 9,98 -53,33
Alarko Carrıer 38,88 7,11 -35,20
Alarko GMYO 10,72 3,38 -29,39
Alarko Holding 4,05 2,79 -31,93
Albaraka Türk 1,11 1,83 -27,45
Alcatel Lucent Teletaş 16,36 9,95 35,88
Alkim Kağıt 5,42 1,31 -2,87
Alkim Kimya 49,00 2,30 27,87
Altınyağ 0,53 1,92 29,27
Altınyunus Çeşme 8,77 9,90 -12,21
Anadolu Cam 2,77 3,36 -36,47
Anadolu Efes 18,78 -1,42 -18,63
Anadolu Grubu Holding 14,16 1,65 -19,50
Anadolu Hayat Emek. 5,30 0,95 -12,90
Anadolu Isuzu 8,49 4,56 -30,24
Anadolu Sigorta 4,60 1,10 10,75
Anel Elektrik 2,79 3,72 -13,08
Arçelik 13,71 4,26 -34,21
ARD Bilişim Teknolojileri 13,11 3,55
Arena Bilgisayar 9,98 2,78 32,54
Armada Bilgisayar 16,42 9,98 0,18
Arsan Tekstil 2,52 6,33 -29,61
Artı Yatırım Holding 0,71 4,41 -12,35
Aselsan 24,26 3,50 15,85
Aslan Çimento 32,94 2,68 -17,57
Ata GMYO 3,60 2,27 -20,53
Atakule GMYO 1,16 7,41 -39,58
Atlantis Yatırım Holding 1,24 -1,59 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,09 2,83 -24,31
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,00 0,36 4,43
Avrasya GMYO 1,07 4,90 -29,14
Avrasya Petrol ve Tur. 1,06 3,92 -41,76
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,60 0,01 2,70
Avrupa Yatırım Holding 0,93 2,20 -39,61
Ayen Enerji 2,35 7,80 -32,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,56 -17,81
Aygaz 8,41 0,12 -30,76
Bagfaş 11,75 3,89 -30,14
Bak Ambalaj 6,49 10,00 -11,70
Balatacılar Balatacılık 1,94 5,43 56,45
Bantaş Ambalaj 2,20 10,00 -12,70
Banvit 16,24 0,87 -12,55
Baştaş Başkent Çimento 2,56 0,00 -1,16
Batı Çimento 1,97 3,68 -40,48
Batısöke Çimento 0,76 4,11 -41,98
Bera Holding 2,66 9,92 -30,91
Berkosan Yalıtım 2,96 9,23 8,03
Beşiktaş Futbol Yat. 1,79 9,82 -26,94
Beyaz Filo 2,66 2,70 -15,82
Bilici Yatırım 6,26 1,79 43,25
Bim Mağazalar 51,95 0,39 11,34
Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35
Birlik Mensucat 0,98 2,08 -14,04
Bizim Mağazaları 9,60 0,63 -14,06
Bolu Çimento 3,30 2,80 -29,79
Bomonti Elektrik 1,04 -0,95 -18,75
Borusan Mannesmann 7,50 4,60 -34,50
Borusan Yat. Paz. 55,30 2,79 -10,59
Bosch Fren Sistemleri 183,40 4,86 -36,74
Bossa 6,75 9,93 -16,25
Brisa 7,20 7,46 -23,23
Burçelik 5,00 0,81 -13,94
Burçelik Vana 13,50 -3,02 39,03
Bursa Çimento 2,91 1,75 -27,31
Carrefoursa 6,82 5,90 44,80
Casa Emtia Petrol 9,25 8,82 -1,49
Ceo Event Medya 5,62 1,44 -31,80
Coca Cola İçecek 36,78 -0,59 -4,96
Cosmos Yat. Holding 2,00 0,00 -1,96
Credıtwest Faktorıng 2,05 -0,97 -28,82
Çelebi 58,85 10,00 -42,36
Çelik Halat 6,87 3,31 5,69
Çemaş Döküm 0,74 4,23 -40,97
Çemtaş 5,24 5,43 -36,71
Çimbeton 28,30 6,07 -31,41
Çimentaş 10,32 4,67 -31,20
Çimsa 6,52 5,67 -28,19
Çuhadaroğlu Metal 2,08 7,77 -34,80
Dagi Giyim 1,68 7,01 -32,80
Dagi Yatırım Holding 2,32 9,95 2,65
Dardanel 4,53 9,69 19,53
Datagate Bilgisayar 6,95 6,92 -11,01
Demısaş Döküm 2,52 2,02 -27,59
Denge Holding 0,95 2,15 -30,66
Deniz GMYO 2,96 4,23 -41,39
Denizli Cam 5,54 3,55 -33,57
Derimod 4,08 9,97 -42,86
Derlüks Deri 2,25 9,76 -44,85
Desa Deri 3,21 9,93 -29,30
Despec Bilgisayar 4,79 9,86 12,97
Deva Holding 11,94 7,28 32,81
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 6,15 -11,54
Ditaş Doğan 9,38 1,30 -1,88
DO-CO 262,00 0,85 -53,55
Doğan Burda 3,25 7,97 -46,46
Doğan Holding 1,58 0,64 -14,13
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 8,04 -26,67
Doğusan 1,35 9,76 -35,10
Doğuş GMYO 3,70 5,41 -18,32
Doğuş Otomotiv 6,78 9,89 -28,78
Döktaş Dökümcülük 15,53 9,99 -50,93
Duran Doğan Basım 17,15 -0,35 22,15
Dyo Boya 3,85 8,15 -21,43
Eczacıbaşı İlaç 4,85 9,98 30,73
Eczacıbaşı Yatırım 11,41 9,92 12,86
Edip Gayrimenkul 1,18 9,26 -15,11
Ege Endüstri 459,00 4,79 -20,93
Ege Gübre 41,22 9,98 -17,23
Ege Profil 9,46 7,13 -20,97
Ege Seramik 3,05 5,54 -17,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 9,09 23,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 9,09 20,00
Egeplast 11,00 0,00 -12,00
Ekiz Kimya 1,13 9,71 85,25
Emek Elektrik 1,16 9,43 -27,04
Eminiş Ambalaj 1,99 9,94 30,92
Emlak Konut GMYO 1,17 1,74 -19,86
Enerjisa Enerji 6,84 0,00 -7,44
Enka İnşaat 5,90 0,68 -8,10
Erbosan 15,80 8,07 -36,75
Ereğli Demir Çelik 7,63 -0,91 -15,60
Ersu Gıda 2,62 9,62 26,57
Escort Teknoloji 1,93 9,66 38,85
Etiler Gıda 1,95 -6,25 -20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,01 5,21 -39,52
Euro Trend Yat. Ort. 0,87 6,10 -30,40
Euro Yat. Ort. 0,90 7,14 -23,73
Euro Yatırım Holding 0,90 4,65 -40,00
Fenerbahçe Futbol 8,66 8,11 -40,15
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 9,85 -36,54
F-M İzmit Piston 43,62 1,45 -7,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,09 9,92 -7,80
Ford Otosan 48,70 -0,41 -26,34
Formet Çelik Kapı 2,10 5,53 -30,00
Frigo Pak Gıda 9,40 4,44 -27,47
Galatasaray Sportif 1,76 10,00 -13,30
Garanti Bankası 7,94 5,87 -28,73
Garanti Faktoring 3,54 5,67 -8,53
Garanti Yat. Ort. 1,03 3,00 -4,63
Gedik Y. Men. Değ. 14,36 9,95 156,43
Gedik Yatırım Holding 19,56 9,95 154,36
Gediz Ambalaj 7,52 9,94 11,24
Gentaş 1,98 2,59 -9,59
Gersan Elektrik 2,06 9,57 -35,42
Global Men. Değ. 1,65 10,00 -12,23
Global Yat. Holding 2,56 9,87 -47,43
Good-Year 3,34 8,44 -17,53
Göltaş Çimento 11,00 5,36 -38,17
Gözde Girişim 2,59 6,15 -49,61
GSD Denizcilik 1,74 6,75 -32,03
GSD Holding 1,02 5,15 -31,54
Gübre Fabrik. 15,31 -2,42 69,36
Güler Yat. Holding 2,66 9,92 31,03
Güneş Sigorta 1,92 3,23 -11,93
Halk GMYO 1,18 2,61 -3,28
Halk Sigorta 2,40 2,13 21,21
Hatay Tekstil 5,90 9,87 -14,12
Hedef Girişim 1,74 9,43 -33,33
Hektaş 10,12 -1,27 26,18
HUB Girişim 18,15 10,00 93,32
Hürriyet Gzt. 0,88 6,02 -22,81
ICBC Turkey Bank 3,30 6,80 -37,38
İdealist Danışmanlık 2,12 1,92 -36,14
İdealist GMYO 2,23 4,21 -27,12
İhlas Ev Aletleri 2,13 9,79 -31,95
İhlas Gayrimenkul 0,84 9,09 -30,00
İhlas Gazetecilik 3,90 9,86 -42,73
İhlas Holding 0,46 9,52 -49,45
İhlas Yayın Holding 0,55 10,00 -46,08
İndeks Bilgisayar 7,82 9,83 -19,38
Info Yatırım 8,70 1,16 -2,25
İntema 6,83 6,72 -26,24
İpek Doğal Enerji 7,92 10,00 2,59
İskenderun Demir Çelik 6,36 -1,55 -20,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:48 Kaynak: AA

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