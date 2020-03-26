Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|2,40
|-8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,13
|9,85
|-19,47
|Adana Çimento (A)
|7,10
|2,16
|-26,88
|Adana Çimento (B)
|5,56
|9,02
|-22,02
|Adana Çimento (C)
|1,79
|0,56
|-19,73
|Adel Kalemcilik
|9,51
|3,15
|-39,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|6,25
|-28,59
|Afyon Çimento
|4,62
|10,00
|-26,43
|Ak Enerji
|0,76
|7,04
|-30,28
|Akbank
|5,73
|2,87
|-29,35
|Akçansa
|7,14
|5,19
|-26,35
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,39
|5,30
|-34,12
|Akfen GMYO
|2,04
|9,68
|-49,63
|Akın Tekstil
|8,25
|9,85
|-40,17
|Akiş GMYO
|2,50
|5,04
|-38,12
|Akmerkez GMYO
|21,12
|1,25
|-10,81
|Aksa
|6,35
|2,75
|-18,89
|Aksa Enerji
|3,54
|4,73
|-6,84
|Aksigorta
|4,40
|2,33
|-18,79
|Aksu Enerji
|6,94
|9,98
|-53,33
|Alarko Carrıer
|38,88
|7,11
|-35,20
|Alarko GMYO
|10,72
|3,38
|-29,39
|Alarko Holding
|4,05
|2,79
|-31,93
|Albaraka Türk
|1,11
|1,83
|-27,45
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,36
|9,95
|35,88
|Alkim Kağıt
|5,42
|1,31
|-2,87
|Alkim Kimya
|49,00
|2,30
|27,87
|Altınyağ
|0,53
|1,92
|29,27
|Altınyunus Çeşme
|8,77
|9,90
|-12,21
|Anadolu Cam
|2,77
|3,36
|-36,47
|Anadolu Efes
|18,78
|-1,42
|-18,63
|Anadolu Grubu Holding
|14,16
|1,65
|-19,50
|Anadolu Hayat Emek.
|5,30
|0,95
|-12,90
|Anadolu Isuzu
|8,49
|4,56
|-30,24
|Anadolu Sigorta
|4,60
|1,10
|10,75
|Anel Elektrik
|2,79
|3,72
|-13,08
|Arçelik
|13,71
|4,26
|-34,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,11
|3,55
|Arena Bilgisayar
|9,98
|2,78
|32,54
|Armada Bilgisayar
|16,42
|9,98
|0,18
|Arsan Tekstil
|2,52
|6,33
|-29,61
|Artı Yatırım Holding
|0,71
|4,41
|-12,35
|Aselsan
|24,26
|3,50
|15,85
|Aslan Çimento
|32,94
|2,68
|-17,57
|Ata GMYO
|3,60
|2,27
|-20,53
|Atakule GMYO
|1,16
|7,41
|-39,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|-1,59
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,09
|2,83
|-24,31
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,00
|0,36
|4,43
|Avrasya GMYO
|1,07
|4,90
|-29,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,06
|3,92
|-41,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,60
|0,01
|2,70
|Avrupa Yatırım Holding
|0,93
|2,20
|-39,61
|Ayen Enerji
|2,35
|7,80
|-32,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,56
|-17,81
|Aygaz
|8,41
|0,12
|-30,76
|Bagfaş
|11,75
|3,89
|-30,14
|Bak Ambalaj
|6,49
|10,00
|-11,70
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|5,43
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|2,20
|10,00
|-12,70
|Banvit
|16,24
|0,87
|-12,55
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|0,00
|-1,16
|Batı Çimento
|1,97
|3,68
|-40,48
|Batısöke Çimento
|0,76
|4,11
|-41,98
|Bera Holding
|2,66
|9,92
|-30,91
|Berkosan Yalıtım
|2,96
|9,23
|8,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,79
|9,82
|-26,94
|Beyaz Filo
|2,66
|2,70
|-15,82
|Bilici Yatırım
|6,26
|1,79
|43,25
|Bim Mağazalar
|51,95
|0,39
|11,34
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|0,98
|2,08
|-14,04
|Bizim Mağazaları
|9,60
|0,63
|-14,06
|Bolu Çimento
|3,30
|2,80
|-29,79
|Bomonti Elektrik
|1,04
|-0,95
|-18,75
|Borusan Mannesmann
|7,50
|4,60
|-34,50
|Borusan Yat. Paz.
|55,30
|2,79
|-10,59
|Bosch Fren Sistemleri
|183,40
|4,86
|-36,74
|Bossa
|6,75
|9,93
|-16,25
|Brisa
|7,20
|7,46
|-23,23
|Burçelik
|5,00
|0,81
|-13,94
|Burçelik Vana
|13,50
|-3,02
|39,03
|Bursa Çimento
|2,91
|1,75
|-27,31
|Carrefoursa
|6,82
|5,90
|44,80
|Casa Emtia Petrol
|9,25
|8,82
|-1,49
|Ceo Event Medya
|5,62
|1,44
|-31,80
|Coca Cola İçecek
|36,78
|-0,59
|-4,96
|Cosmos Yat. Holding
|2,00
|0,00
|-1,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,05
|-0,97
|-28,82
|Çelebi
|58,85
|10,00
|-42,36
|Çelik Halat
|6,87
|3,31
|5,69
|Çemaş Döküm
|0,74
|4,23
|-40,97
|Çemtaş
|5,24
|5,43
|-36,71
|Çimbeton
|28,30
|6,07
|-31,41
|Çimentaş
|10,32
|4,67
|-31,20
|Çimsa
|6,52
|5,67
|-28,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|7,77
|-34,80
|Dagi Giyim
|1,68
|7,01
|-32,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,32
|9,95
|2,65
|Dardanel
|4,53
|9,69
|19,53
|Datagate Bilgisayar
|6,95
|6,92
|-11,01
|Demısaş Döküm
|2,52
|2,02
|-27,59
|Denge Holding
|0,95
|2,15
|-30,66
|Deniz GMYO
|2,96
|4,23
|-41,39
|Denizli Cam
|5,54
|3,55
|-33,57
|Derimod
|4,08
|9,97
|-42,86
|Derlüks Deri
|2,25
|9,76
|-44,85
|Desa Deri
|3,21
|9,93
|-29,30
|Despec Bilgisayar
|4,79
|9,86
|12,97
|Deva Holding
|11,94
|7,28
|32,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|6,15
|-11,54
|Ditaş Doğan
|9,38
|1,30
|-1,88
|DO-CO
|262,00
|0,85
|-53,55
|Doğan Burda
|3,25
|7,97
|-46,46
|Doğan Holding
|1,58
|0,64
|-14,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|8,04
|-26,67
|Doğusan
|1,35
|9,76
|-35,10
|Doğuş GMYO
|3,70
|5,41
|-18,32
|Doğuş Otomotiv
|6,78
|9,89
|-28,78
|Döktaş Dökümcülük
|15,53
|9,99
|-50,93
|Duran Doğan Basım
|17,15
|-0,35
|22,15
|Dyo Boya
|3,85
|8,15
|-21,43
|Eczacıbaşı İlaç
|4,85
|9,98
|30,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,41
|9,92
|12,86
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|9,26
|-15,11
|Ege Endüstri
|459,00
|4,79
|-20,93
|Ege Gübre
|41,22
|9,98
|-17,23
|Ege Profil
|9,46
|7,13
|-20,97
|Ege Seramik
|3,05
|5,54
|-17,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|7,69
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|9,09
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,24
|9,09
|20,00
|Egeplast
|11,00
|0,00
|-12,00
|Ekiz Kimya
|1,13
|9,71
|85,25
|Emek Elektrik
|1,16
|9,43
|-27,04
|Eminiş Ambalaj
|1,99
|9,94
|30,92
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,74
|-19,86
|Enerjisa Enerji
|6,84
|0,00
|-7,44
|Enka İnşaat
|5,90
|0,68
|-8,10
|Erbosan
|15,80
|8,07
|-36,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,63
|-0,91
|-15,60
|Ersu Gıda
|2,62
|9,62
|26,57
|Escort Teknoloji
|1,93
|9,66
|38,85
|Etiler Gıda
|1,95
|-6,25
|-20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,01
|5,21
|-39,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|6,10
|-30,40
|Euro Yat. Ort.
|0,90
|7,14
|-23,73
|Euro Yatırım Holding
|0,90
|4,65
|-40,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,66
|8,11
|-40,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|9,85
|-36,54
|F-M İzmit Piston
|43,62
|1,45
|-7,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,09
|9,92
|-7,80
|Ford Otosan
|48,70
|-0,41
|-26,34
|Formet Çelik Kapı
|2,10
|5,53
|-30,00
|Frigo Pak Gıda
|9,40
|4,44
|-27,47
|Galatasaray Sportif
|1,76
|10,00
|-13,30
|Garanti Bankası
|7,94
|5,87
|-28,73
|Garanti Faktoring
|3,54
|5,67
|-8,53
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|3,00
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,36
|9,95
|156,43
|Gedik Yatırım Holding
|19,56
|9,95
|154,36
|Gediz Ambalaj
|7,52
|9,94
|11,24
|Gentaş
|1,98
|2,59
|-9,59
|Gersan Elektrik
|2,06
|9,57
|-35,42
|Global Men. Değ.
|1,65
|10,00
|-12,23
|Global Yat. Holding
|2,56
|9,87
|-47,43
|Good-Year
|3,34
|8,44
|-17,53
|Göltaş Çimento
|11,00
|5,36
|-38,17
|Gözde Girişim
|2,59
|6,15
|-49,61
|GSD Denizcilik
|1,74
|6,75
|-32,03
|GSD Holding
|1,02
|5,15
|-31,54
|Gübre Fabrik.
|15,31
|-2,42
|69,36
|Güler Yat. Holding
|2,66
|9,92
|31,03
|Güneş Sigorta
|1,92
|3,23
|-11,93
|Halk GMYO
|1,18
|2,61
|-3,28
|Halk Sigorta
|2,40
|2,13
|21,21
|Hatay Tekstil
|5,90
|9,87
|-14,12
|Hedef Girişim
|1,74
|9,43
|-33,33
|Hektaş
|10,12
|-1,27
|26,18
|HUB Girişim
|18,15
|10,00
|93,32
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|6,02
|-22,81
|ICBC Turkey Bank
|3,30
|6,80
|-37,38
|İdealist Danışmanlık
|2,12
|1,92
|-36,14
|İdealist GMYO
|2,23
|4,21
|-27,12
|İhlas Ev Aletleri
|2,13
|9,79
|-31,95
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|9,09
|-30,00
|İhlas Gazetecilik
|3,90
|9,86
|-42,73
|İhlas Holding
|0,46
|9,52
|-49,45
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|10,00
|-46,08
|İndeks Bilgisayar
|7,82
|9,83
|-19,38
|Info Yatırım
|8,70
|1,16
|-2,25
|İntema
|6,83
|6,72
|-26,24
|İpek Doğal Enerji
|7,92
|10,00
|2,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,36
|-1,55
|-20,60
(Sürecek)