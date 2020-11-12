Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,59
|-3,91
|415,59
|Acıpayam Selüloz
|16,36
|-5,32
|159,08
|Adel Kalemcilik
|21,04
|-6,57
|34,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|6,23
|114,94
|Afyon Çimento
|4,33
|-4,84
|90,06
|Ak Enerji
|2,21
|-3,49
|102,75
|Akbank
|6,24
|0,32
|-23,06
|Akçansa
|13,21
|-3,58
|36,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,10
|-2,56
|189,10
|Akfen GMYO
|3,94
|-4,60
|-2,72
|Akın Tekstil
|18,84
|-2,99
|36,62
|Akiş GMYO
|3,78
|-4,06
|20,67
|Akmerkez GMYO
|59,90
|-1,56
|167,35
|Aksa
|9,94
|5,63
|41,93
|Aksa Enerji
|7,37
|-0,54
|93,95
|Aksigorta
|7,30
|-1,22
|34,74
|Aksu Enerji
|12,05
|-2,11
|-18,96
|Alarko Carrıer
|156,00
|-7,91
|161,19
|Alarko GMYO
|17,12
|-5,93
|16,48
|Alarko Holding
|6,48
|-4,28
|10,30
|Albaraka Türk
|1,73
|-4,95
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,90
|-3,41
|140,03
|Alkim Kağıt
|13,02
|-3,56
|140,23
|Alkim Kimya
|14,06
|-3,03
|126,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|-8,09
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|46,98
|-3,53
|370,27
|Anadolu Efes
|22,10
|0,82
|3,86
|Anadolu Grubu Holding
|21,80
|-2,24
|23,93
|Anadolu Hayat Emek.
|8,26
|-2,48
|35,74
|Anadolu Isuzu
|15,69
|-2,73
|28,92
|Anadolu Sigorta
|7,00
|-0,28
|68,53
|Anel Elektrik
|3,17
|-4,23
|79,82
|Arçelik
|27,02
|-2,53
|29,65
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,68
|2,24
|Arena Bilgisayar
|35,08
|-5,14
|381,54
|Armada Bilgisayar
|49,00
|-1,01
|198,96
|Arsan Tekstil
|6,85
|-7,43
|91,34
|Artı Yatırım Holding
|6,30
|-8,43
|677,78
|Aselsan
|18,25
|-1,78
|75,30
|Ata GMYO
|3,61
|-5,00
|-20,31
|Atakule GMYO
|2,38
|-4,03
|23,96
|Atlantis Yatırım Holding
|5,14
|0,00
|414,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|-7,10
|75,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,82
|-3,49
|3,09
|Avrasya GMYO
|3,09
|-4,04
|104,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,78
|-2,46
|52,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,14
|-3,93
|233,77
|Ayen Enerji
|5,38
|-3,06
|55,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,70
|-6,64
|342,92
|Aygaz
|12,04
|-2,90
|-0,87
|Bagfaş
|16,93
|-0,99
|0,65
|Bak Ambalaj
|18,65
|1,08
|156,02
|Balatacılar Balatacılık
|8,09
|-1,94
|552,42
|Bantaş Ambalaj
|5,12
|-3,40
|103,17
|Banvit
|24,60
|-1,60
|32,47
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|0,00
|208,88
|Batı Çimento
|4,06
|-5,14
|22,66
|Batısöke Çimento
|2,32
|-6,07
|77,10
|Bayrak Taban Sanayi
|7,97
|-1,60
|Bera Holding
|10,06
|-1,76
|161,30
|Berkosan Yalıtım
|6,38
|-2,89
|132,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,15
|1,29
|28,57
|Beyaz Filo
|10,64
|-3,54
|239,95
|Bilici Yatırım
|6,27
|-5,57
|118,74
|Bim Mağazalar
|68,50
|-0,72
|48,24
|Birko Mensucat
|1,25
|-7,41
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,48
|-2,36
|117,54
|Bizim Mağazaları
|14,56
|-1,36
|31,49
|Bomonti Elektrik
|17,85
|9,98
|1294,53
|Borusan Mannesmann
|14,83
|-4,01
|29,52
|Borusan Yat. Paz.
|195,40
|-10,00
|226,14
|Bosch Fren Sistemleri
|1.145,80
|9,99
|298,15
|Bossa
|12,77
|-4,06
|58,44
|Brisa
|18,65
|5,55
|98,85
|Burçelik
|22,08
|-0,99
|280,03
|Burçelik Vana
|69,50
|-2,39
|615,76
|Bursa Çimento
|7,65
|-9,79
|91,09
|Carrefoursa
|23,48
|3,07
|398,51
|Casa Emtia Petrol
|46,00
|-1,08
|389,88
|Ceo Event Medya
|7,06
|-6,49
|92,78
|Coca Cola İçecek
|56,35
|0,71
|48,84
|Cosmos Yat. Holding
|6,89
|-9,93
|237,75
|Credıtwest Faktorıng
|5,11
|-3,58
|77,43
|Çelebi
|79,05
|-2,29
|-20,43
|Çelik Halat
|15,34
|1,59
|136,00
|Çemaş Döküm
|2,15
|-4,02
|71,52
|Çemtaş
|14,28
|-3,71
|75,67
|Çimbeton
|142,20
|-0,56
|244,64
|Çimentaş
|35,36
|9,95
|135,73
|Çimsa
|14,86
|-5,35
|63,66
|Çuhadaroğlu Metal
|6,75
|-0,88
|111,60
|Dagi Giyim
|8,12
|-3,91
|224,80
|Dagi Yatırım Holding
|16,20
|-10,00
|616,81
|Dardanel
|24,50
|0,00
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|15,08
|-2,58
|93,09
|Demısaş Döküm
|5,83
|-4,43
|67,53
|Denge Holding
|5,40
|0,93
|294,16
|Deniz GMYO
|3,40
|-1,45
|61,58
|Derimod
|9,70
|-2,41
|35,85
|Derlüks Deri
|9,19
|-1,29
|127,15
|Desa Deri
|6,89
|-2,96
|51,76
|Despec Bilgisayar
|11,74
|-1,84
|176,89
|Deva Holding
|23,40
|-6,02
|162,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,66
|-2,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,42
|-10,00
|338,46
|Ditaş Doğan
|30,50
|4,24
|220,54
|DO-CO
|352,30
|-1,09
|-37,54
|Doğan Burda
|21,00
|-4,55
|245,96
|Doğan Holding
|2,54
|-2,68
|41,46
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|-4,07
|56,97
|Doğusan
|3,60
|-2,70
|73,08
|Doğuş GMYO
|8,75
|-0,46
|93,16
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|9,98
|203,15
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|1,21
|5,86
|Duran Doğan Basım
|22,00
|-0,90
|56,70
|Dyo Boya
|11,18
|-2,78
|128,16
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|-3,22
|81,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,50
|-1,91
|92,06
|Edip Gayrimenkul
|2,98
|-4,79
|114,39
|Ege Endüstri
|1.221,30
|-9,47
|117,10
|Ege Gübre
|123,60
|-2,68
|150,73
|Ege Profil
|21,58
|-3,14
|80,28
|Ege Seramik
|8,54
|2,64
|132,16
|Egeplast
|17,70
|-3,80
|41,60
|Ekiz Kimya
|7,81
|-2,25
|1180,33
|Emek Elektrik
|3,47
|-3,61
|118,24
|Eminiş Ambalaj
|24,28
|-9,94
|1497,37
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-1,05
|29,86
|Enerjisa Enerji
|9,73
|0,10
|44,45
|Enka İnşaat
|7,31
|-0,81
|30,96
|Erbosan
|26,98
|-3,78
|8,01
|Ereğli Demir Çelik
|11,25
|-3,02
|27,72
|Ersu Gıda
|5,06
|-2,13
|144,44
|Escort Teknoloji
|5,79
|-3,34
|316,55
|Esenboğa Elektrik
|17,82
|-1,93
|Etiler Gıda
|4,96
|9,98
|324,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,49
|-7,92
|117,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,39
|-5,39
|267,73
|Euro Yat. Ort.
|7,54
|-9,92
|569,78
|Euro Yatırım Holding
|2,98
|-1,00
|98,67
|Fade Gıda
|5,64
|-3,09
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|0,00
|135,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,58
|1,90
|87,75
|F-M İzmit Piston
|122,60
|-3,54
|158,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,14
|-3,05
|44,86
|Ford Otosan
|108,60
|-3,21
|64,26
|Formet Çelik Kapı
|4,70
|-6,93
|56,67
|Frigo Pak Gıda
|22,60
|2,73
|222,61
|Galatasaray Sportif
|3,92
|4,53
|93,10
|Garanti Bankası
|8,63
|1,53
|-22,53
|Garanti Faktoring
|10,69
|-0,09
|176,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,85
|-1,72
|185,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,32
|-2,10
|196,35
|Gediz Ambalaj
|20,34
|-2,59
|200,89
|Gentaş
|5,37
|9,82
|160,43
|Gersan Elektrik
|6,10
|-2,87
|91,22
|Global Men. Değ.
|4,89
|-2,20
|160,11
|Global Yat. Holding
|4,45
|-4,51
|-8,62
|Good-Year
|7,70
|3,49
|90,12
|Göltaş Çimento
|22,70
|-5,57
|27,60
|Gözde Girişim
|6,36
|-4,07
|23,74
|GSD Denizcilik
|4,84
|-1,63
|89,06
|GSD Holding
|2,22
|-3,48
|48,99
|Gübre Fabrik.
|37,32
|-1,17
|312,83
|Güler Yat. Holding
|13,30
|-0,45
|555,17
|Halk GMYO
|2,51
|-4,92
|115,52
|Hatay Tekstil
|12,47
|-3,86
|85,18
|Hedef Girişim
|6,07
|-4,56
|154,37
|Hektaş
|12,57
|-3,31
|56,73
|HUB Girişim
|16,80
|-3,17
|78,94
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|-3,52
|92,11
|ICBC Turkey Bank
|6,80
|-4,76
|29,03
|İdealist Danışmanlık
|9,87
|-1,20
|197,29
|İdealist GMYO
|6,08
|-1,78
|98,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|-3,19
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-3,91
|19,50
|İhlas Gazetecilik
|4,63
|1,09
|1,98
|İhlas Holding
|1,10
|-3,51
|20,88
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-4,88
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,64
|-1,13
|77,40
|Info Yatırım
|11,28
|-1,40
|131,97
|İntema
|20,66
|0,98
|123,11
|Inveo Yatırım Holding
|29,60
|-1,99
|284,92
|İpek Doğal Enerji
|11,64
|-1,77
|50,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,95
|-3,75
|1,73
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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