Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,59 -3,91 415,59 Acıpayam Selüloz 16,36 -5,32 159,08 Adel Kalemcilik 21,04 -6,57 34,01 Adese Alışveriş Ticaret 3,07 6,23 114,94 Afyon Çimento 4,33 -4,84 90,06 Ak Enerji 2,21 -3,49 102,75 Akbank 6,24 0,32 -23,06 Akçansa 13,21 -3,58 36,26 Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 -2,56 189,10 Akfen GMYO 3,94 -4,60 -2,72 Akın Tekstil 18,84 -2,99 36,62 Akiş GMYO 3,78 -4,06 20,67 Akmerkez GMYO 59,90 -1,56 167,35 Aksa 9,94 5,63 41,93 Aksa Enerji 7,37 -0,54 93,95 Aksigorta 7,30 -1,22 34,74 Aksu Enerji 12,05 -2,11 -18,96 Alarko Carrıer 156,00 -7,91 161,19 Alarko GMYO 17,12 -5,93 16,48 Alarko Holding 6,48 -4,28 10,30 Albaraka Türk 1,73 -4,95 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 28,90 -3,41 140,03 Alkim Kağıt 13,02 -3,56 140,23 Alkim Kimya 14,06 -3,03 126,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 -8,09 509,76 Altınyunus Çeşme 46,98 -3,53 370,27 Anadolu Efes 22,10 0,82 3,86 Anadolu Grubu Holding 21,80 -2,24 23,93 Anadolu Hayat Emek. 8,26 -2,48 35,74 Anadolu Isuzu 15,69 -2,73 28,92 Anadolu Sigorta 7,00 -0,28 68,53 Anel Elektrik 3,17 -4,23 79,82 Arçelik 27,02 -2,53 29,65 ARD Bilişim Teknolojileri 34,68 2,24 Arena Bilgisayar 35,08 -5,14 381,54 Armada Bilgisayar 49,00 -1,01 198,96 Arsan Tekstil 6,85 -7,43 91,34 Artı Yatırım Holding 6,30 -8,43 677,78 Aselsan 18,25 -1,78 75,30 Ata GMYO 3,61 -5,00 -20,31 Atakule GMYO 2,38 -4,03 23,96 Atlantis Yatırım Holding 5,14 0,00 414,00 Atlas Yat. Ort. 1,70 -7,10 75,88 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,82 -3,49 3,09 Avrasya GMYO 3,09 -4,04 104,64 Avrasya Petrol ve Tur. 2,78 -2,46 52,75 Avrupa Yatırım Holding 5,14 -3,93 233,77 Ayen Enerji 5,38 -3,06 55,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,70 -6,64 342,92 Aygaz 12,04 -2,90 -0,87 Bagfaş 16,93 -0,99 0,65 Bak Ambalaj 18,65 1,08 156,02 Balatacılar Balatacılık 8,09 -1,94 552,42 Bantaş Ambalaj 5,12 -3,40 103,17 Banvit 24,60 -1,60 32,47 Baştaş Başkent Çimento 8,00 0,00 208,88 Batı Çimento 4,06 -5,14 22,66 Batısöke Çimento 2,32 -6,07 77,10 Bayrak Taban Sanayi 7,97 -1,60 Bera Holding 10,06 -1,76 161,30 Berkosan Yalıtım 6,38 -2,89 132,85 Beşiktaş Futbol Yat. 3,15 1,29 28,57 Beyaz Filo 10,64 -3,54 239,95 Bilici Yatırım 6,27 -5,57 118,74 Bim Mağazalar 68,50 -0,72 48,24 Birko Mensucat 1,25 -7,41 303,23 Birlik Mensucat 2,48 -2,36 117,54 Bizim Mağazaları 14,56 -1,36 31,49 Bomonti Elektrik 17,85 9,98 1294,53 Borusan Mannesmann 14,83 -4,01 29,52 Borusan Yat. Paz. 195,40 -10,00 226,14 Bosch Fren Sistemleri 1.145,80 9,99 298,15 Bossa 12,77 -4,06 58,44 Brisa 18,65 5,55 98,85 Burçelik 22,08 -0,99 280,03 Burçelik Vana 69,50 -2,39 615,76 Bursa Çimento 7,65 -9,79 91,09 Carrefoursa 23,48 3,07 398,51 Casa Emtia Petrol 46,00 -1,08 389,88 Ceo Event Medya 7,06 -6,49 92,78 Coca Cola İçecek 56,35 0,71 48,84 Cosmos Yat. Holding 6,89 -9,93 237,75 Credıtwest Faktorıng 5,11 -3,58 77,43 Çelebi 79,05 -2,29 -20,43 Çelik Halat 15,34 1,59 136,00 Çemaş Döküm 2,15 -4,02 71,52 Çemtaş 14,28 -3,71 75,67 Çimbeton 142,20 -0,56 244,64 Çimentaş 35,36 9,95 135,73 Çimsa 14,86 -5,35 63,66 Çuhadaroğlu Metal 6,75 -0,88 111,60 Dagi Giyim 8,12 -3,91 224,80 Dagi Yatırım Holding 16,20 -10,00 616,81 Dardanel 24,50 0,00 546,44 Datagate Bilgisayar 15,08 -2,58 93,09 Demısaş Döküm 5,83 -4,43 67,53 Denge Holding 5,40 0,93 294,16 Deniz GMYO 3,40 -1,45 61,58 Derimod 9,70 -2,41 35,85 Derlüks Deri 9,19 -1,29 127,15 Desa Deri 6,89 -2,96 51,76 Despec Bilgisayar 11,74 -1,84 176,89 Deva Holding 23,40 -6,02 162,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,66 -2,74 Diriteks Diriliş Tekstil 3,42 -10,00 338,46 Ditaş Doğan 30,50 4,24 220,54 DO-CO 352,30 -1,09 -37,54 Doğan Burda 21,00 -4,55 245,96 Doğan Holding 2,54 -2,68 41,46 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 -4,07 56,97 Doğusan 3,60 -2,70 73,08 Doğuş GMYO 8,75 -0,46 93,16 Doğuş Otomotiv 28,86 9,98 203,15 Döktaş Dökümcülük 33,50 1,21 5,86 Duran Doğan Basım 22,00 -0,90 56,70 Dyo Boya 11,18 -2,78 128,16 Eczacıbaşı İlaç 6,62 -3,22 81,34 Eczacıbaşı Yatırım 18,50 -1,91 92,06 Edip Gayrimenkul 2,98 -4,79 114,39 Ege Endüstri 1.221,30 -9,47 117,10 Ege Gübre 123,60 -2,68 150,73 Ege Profil 21,58 -3,14 80,28 Ege Seramik 8,54 2,64 132,16 Egeplast 17,70 -3,80 41,60 Ekiz Kimya 7,81 -2,25 1180,33 Emek Elektrik 3,47 -3,61 118,24 Eminiş Ambalaj 24,28 -9,94 1497,37 Emlak Konut GMYO 1,88 -1,05 29,86 Enerjisa Enerji 9,73 0,10 44,45 Enka İnşaat 7,31 -0,81 30,96 Erbosan 26,98 -3,78 8,01 Ereğli Demir Çelik 11,25 -3,02 27,72 Ersu Gıda 5,06 -2,13 144,44 Escort Teknoloji 5,79 -3,34 316,55 Esenboğa Elektrik 17,82 -1,93 Etiler Gıda 4,96 9,98 324,80 Euro Kapital Yat. Ort. 3,49 -7,92 117,61 Euro Trend Yat. Ort. 4,39 -5,39 267,73 Euro Yat. Ort. 7,54 -9,92 569,78 Euro Yatırım Holding 2,98 -1,00 98,67 Fade Gıda 5,64 -3,09 Fenerbahçe Futbol 34,12 0,00 135,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,58 1,90 87,75 F-M İzmit Piston 122,60 -3,54 158,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,14 -3,05 44,86 Ford Otosan 108,60 -3,21 64,26 Formet Çelik Kapı 4,70 -6,93 56,67 Frigo Pak Gıda 22,60 2,73 222,61 Galatasaray Sportif 3,92 4,53 93,10 Garanti Bankası 8,63 1,53 -22,53 Garanti Faktoring 10,69 -0,09 176,23 Garanti Yat. Ort. 2,85 -1,72 185,91 Gedik Y. Men. Değ. 9,32 -2,10 196,35 Gediz Ambalaj 20,34 -2,59 200,89 Gentaş 5,37 9,82 160,43 Gersan Elektrik 6,10 -2,87 91,22 Global Men. Değ. 4,89 -2,20 160,11 Global Yat. Holding 4,45 -4,51 -8,62 Good-Year 7,70 3,49 90,12 Göltaş Çimento 22,70 -5,57 27,60 Gözde Girişim 6,36 -4,07 23,74 GSD Denizcilik 4,84 -1,63 89,06 GSD Holding 2,22 -3,48 48,99 Gübre Fabrik. 37,32 -1,17 312,83 Güler Yat. Holding 13,30 -0,45 555,17 Halk GMYO 2,51 -4,92 115,52 Hatay Tekstil 12,47 -3,86 85,18 Hedef Girişim 6,07 -4,56 154,37 Hektaş 12,57 -3,31 56,73 HUB Girişim 16,80 -3,17 78,94 Hürriyet Gzt. 2,19 -3,52 92,11 ICBC Turkey Bank 6,80 -4,76 29,03 İdealist Danışmanlık 9,87 -1,20 197,29 İdealist GMYO 6,08 -1,78 98,69 İhlas Ev Aletleri 1,82 -3,19 -41,85 İhlas Gayrimenkul 1,23 -3,91 19,50 İhlas Gazetecilik 4,63 1,09 1,98 İhlas Holding 1,10 -3,51 20,88 İhlas Yayın Holding 1,17 -4,88 40,35 İndeks Bilgisayar 16,64 -1,13 77,40 Info Yatırım 11,28 -1,40 131,97 İntema 20,66 0,98 123,11 Inveo Yatırım Holding 29,60 -1,99 284,92 İpek Doğal Enerji 11,64 -1,77 50,78 İskenderun Demir Çelik 7,95 -3,75 1,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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