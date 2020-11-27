Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,80 -3,92 426,88 Acıpayam Selüloz 17,39 -2,19 175,39 Adel Kalemcilik 21,90 2,91 39,49 Adese Alışveriş Ticaret 3,02 -1,63 111,44 Afyon Çimento 4,52 0,44 98,40 Ak Enerji 2,23 -0,45 104,59 Akbank 6,38 -1,09 -21,33 Akçansa 15,18 10,00 56,59 Akdeniz Yatırım Hold. 6,24 -4,00 195,73 Akfen GMYO 4,15 1,72 2,47 Akın Tekstil 25,52 -2,60 85,06 Akiş GMYO 3,69 -0,54 17,80 Akmerkez GMYO 55,40 9,92 147,27 Aksa 10,63 -1,67 51,78 Aksa Enerji 7,12 1,14 87,37 Aksigorta 7,69 -0,39 41,94 Aksu Enerji 13,69 -0,51 -7,94 Alarko Carrıer 236,00 -3,67 295,14 Alarko GMYO 18,61 2,76 26,62 Alarko Holding 6,39 1,11 8,77 Albaraka Türk 1,71 -1,16 11,76 Alcatel Lucent Teletaş 28,00 -1,06 132,56 Alkim Kağıt 13,11 -0,08 141,89 Alkim Kimya 14,01 -0,43 125,90 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,42 -3,20 490,24 Altınyunus Çeşme 47,06 -0,93 371,07 Anadolu Efes 22,48 -3,44 5,65 Anadolu Grubu Holding 21,38 -0,65 21,55 Anadolu Hayat Emek. 8,15 -2,28 33,93 Anadolu Isuzu 16,31 -1,98 34,02 Anadolu Sigorta 7,11 0,28 71,18 Anel Elektrik 3,38 0,90 91,73 Arçelik 28,62 0,14 37,33 ARD Bilişim Teknolojileri 35,54 -1,44 Arena Bilgisayar 35,10 -1,13 381,81 Armada Bilgisayar 49,06 -1,29 199,33 Arsan Tekstil 7,00 -3,45 95,53 Artı Yatırım Holding 5,50 -2,65 579,01 Aselsan 18,09 -1,04 73,76 Ata GMYO 4,68 -4,88 3,31 Atakule GMYO 2,56 0,00 33,33 Atlantis Yatırım Holding 4,25 -3,41 325,00 Atlas Yat. Ort. 1,75 -1,69 81,05 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,55 -1,82 8,54 Avrasya GMYO 3,90 -2,99 158,28 Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 -3,00 77,47 Avrupa Yatırım Holding 5,06 -1,36 228,57 Ayen Enerji 5,58 1,09 60,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,05 0,50 358,90 Aygaz 12,82 -2,14 5,55 Bagfaş 20,52 -4,82 22,00 Bak Ambalaj 19,67 -3,20 170,02 Balatacılar Balatacılık 8,80 -7,85 609,68 Bantaş Ambalaj 5,84 -4,73 131,75 Banvit 29,00 1,75 56,17 Baştaş Başkent Çimento 11,49 9,95 343,63 Batı Çimento 4,40 0,23 32,93 Batısöke Çimento 2,46 -0,81 87,79 Bayrak Taban Sanayi 8,66 7,44 Bera Holding 12,14 2,45 215,32 Berkosan Yalıtım 6,40 -2,44 133,58 Beşiktaş Futbol Yat. 3,20 4,23 30,61 Beyaz Filo 9,27 -1,80 196,18 Bilici Yatırım 6,11 -0,65 113,15 Bim Mağazalar 69,85 -0,64 51,16 Birko Mensucat 1,28 7,56 312,90 Birlik Mensucat 2,53 -3,44 121,93 Bizim Mağazaları 15,92 1,34 43,77 Bomonti Elektrik 28,70 0,00 2142,19 Borusan Mannesmann 16,09 -1,95 40,52 Borusan Yat. Paz. 222,90 -2,88 272,04 Bosch Fren Sistemleri 1.259,00 -2,33 337,49 Bossa 12,90 -1,00 60,05 Brisa 18,82 -1,93 100,66 Burçelik 22,30 -2,62 283,82 Burçelik Vana 62,45 -2,04 543,15 Bursa Çimento 9,07 -0,98 126,56 Carrefoursa 103,30 -2,46 290,59 Casa Emtia Petrol 87,70 -9,96 833,97 Ceo Event Medya 7,02 -3,04 91,69 Coca Cola İçecek 60,30 -1,63 59,27 Cosmos Yat. Holding 8,05 3,07 294,61 Credıtwest Faktorıng 5,40 -1,82 87,50 Çelebi 96,50 -0,72 -2,87 Çelik Halat 21,50 4,88 230,77 Çemaş Döküm 2,35 -2,89 87,47 Çemtaş 15,45 -2,28 90,06 Çimbeton 175,40 -0,68 325,11 Çimentaş 34,00 1,80 126,67 Çimsa 15,80 3,95 74,01 Çuhadaroğlu Metal 6,89 2,68 115,99 Dagi Giyim 8,76 -1,35 250,40 Dagi Yatırım Holding 13,70 -0,44 506,19 Dardanel 25,00 2,04 559,63 Datagate Bilgisayar 15,69 -1,94 100,90 Demısaş Döküm 6,15 1,65 76,72 Denge Holding 5,70 -1,72 316,06 Deniz GMYO 3,29 -0,60 56,36 Derimod 10,01 0,10 40,20 Derlüks Deri 10,11 -2,22 149,89 Desa Deri 7,77 3,60 71,15 Despec Bilgisayar 12,08 -0,41 184,91 Deva Holding 23,98 -0,17 168,60 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,18 -0,29 Diriteks Diriliş Tekstil 4,30 9,97 451,28 Ditaş Doğan 32,32 7,09 239,67 DO-CO 488,50 3,91 -13,39 Doğan Burda 22,10 -9,80 264,09 Doğan Holding 2,44 -1,21 35,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 1,13 63,03 Doğusan 3,64 -1,09 75,00 Doğuş GMYO 10,09 6,77 122,74 Doğuş Otomotiv 27,94 -2,10 193,49 Döktaş Dökümcülük 33,34 -0,24 5,35 Duran Doğan Basım 24,76 -2,83 76,35 Dyo Boya 11,12 -0,71 126,94 Eczacıbaşı İlaç 6,92 -0,72 89,56 Eczacıbaşı Yatırım 21,00 2,94 118,01 Edip Gayrimenkul 3,03 0,00 117,99 Ege Endüstri 1.630,00 -2,71 189,74 Ege Gübre 138,70 -3,75 181,36 Ege Profil 26,78 0,53 123,73 Ege Seramik 9,73 3,07 164,51 Egeplast 17,04 -4,75 36,32 Ekiz Kimya 8,01 0,00 1213,11 Emek Elektrik 3,42 3,01 115,09 Eminiş Ambalaj 23,00 0,00 1413,16 Emlak Konut GMYO 2,17 4,33 49,90 Enerjisa Enerji 10,60 1,44 57,36 Enka İnşaat 7,05 -0,70 26,30 Erbosan 34,64 -1,70 38,67 Ereğli Demir Çelik 11,81 -0,42 34,08 Ersu Gıda 5,23 0,19 152,66 Escort Teknoloji 6,70 -4,15 382,01 Esenboğa Elektrik 17,55 -0,79 Etiler Gıda 4,49 -2,39 284,55 Euro Kapital Yat. Ort. 3,30 2,17 105,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,76 -0,27 214,96 Euro Yat. Ort. 4,95 10,00 339,71 Euro Yatırım Holding 2,86 0,35 90,67 Fade Gıda 6,10 0,66 Fenerbahçe Futbol 34,94 2,34 141,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,46 -1,71 63,24 F-M İzmit Piston 130,20 -3,84 174,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,34 -0,96 47,46 Ford Otosan 119,70 -3,93 81,05 Formet Çelik Kapı 4,40 3,53 46,67 Frigo Pak Gıda 26,98 -9,95 285,13 Galatasaray Sportif 3,79 0,80 86,70 Garanti Bankası 9,18 -1,71 -17,59 Garanti Faktoring 11,08 2,59 186,30 Garanti Yat. Ort. 3,11 9,89 212,00 Gedik Y. Men. Değ. 9,23 0,00 193,49 Gediz Ambalaj 20,80 -0,48 207,69 Gentaş 5,14 -1,72 149,27 Gersan Elektrik 6,25 -1,73 95,92 Global Men. Değ. 4,89 -0,20 160,11 Global Yat. Holding 4,80 -0,41 -1,44 Good-Year 7,65 -1,29 88,89 Göltaş Çimento 30,18 5,89 69,65 Gözde Girişim 6,55 1,55 27,43 GSD Denizcilik 4,94 -1,59 92,97 GSD Holding 2,28 -2,56 53,02 Gübre Fabrik. 52,20 1,26 477,43 Güler Yat. Holding 14,91 -4,42 634,48 Halk GMYO 3,45 0,00 196,23 Hatay Tekstil 13,46 -1,61 99,88 Hedef Girişim 6,10 -1,45 155,63 Hektaş 12,95 -1,89 61,47 HUB Girişim 17,00 -0,29 81,07 Hürriyet Gzt. 2,25 -3,02 97,37 ICBC Turkey Bank 6,66 -2,06 26,38 İdealist Danışmanlık 10,70 -3,08 222,29 İdealist GMYO 6,34 2,76 107,19 İhlas Ev Aletleri 1,87 -2,09 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,30 2,36 26,30 İhlas Gazetecilik 4,45 -1,98 -1,98 İhlas Holding 1,13 -1,74 24,18 İhlas Yayın Holding 1,18 -3,28 41,55 İndeks Bilgisayar 16,25 -0,73 73,25 Info Yatırım 4,99 1,42 160,60 İntema 20,06 -3,74 116,63 Inveo Yatırım Holding 28,44 -0,49 269,83 İpek Doğal Enerji 11,85 -1,50 53,50 İskenderun Demir Çelik 8,57 -0,23 9,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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