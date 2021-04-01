Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

01.04.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,271,976,85
Acıpayam Selüloz20,903,8822,08
Adel Kalemcilik24,721,98-27,79
Adese Alışveriş Ticaret3,34-1,7619,29
Afyon Çimento4,230,95-17,22
Ak Enerji1,781,71-19,46
Akbank4,894,26-27,64
Akçansa18,950,4817,68
Akdeniz Yatırım Hold.2,192,82-8,87
Akfen GMYO4,06-1,46-16,46
Akın Tekstil50,350,1058,53
Akiş GMYO2,054,59-26,58
Akmerkez GMYO52,500,19-18,47
Aksa16,421,3612,54
Aksa Enerji11,660,6956,72
Aksigorta8,04-0,37-7,57
Aksu Enerji6,404,75-15,20
Alarko Carrıer416,100,8514,03
Alarko GMYO26,480,681,22
Alarko Holding10,534,3621,87
Albaraka Türk1,831,67-5,67
Alcatel Lucent Teletaş31,243,515,33
Alkim Kağıt18,511,5436,63
Alkim Kimya17,560,0620,79
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,884,11
Altınyunus Çeşme69,35-0,1438,81
Anadolu Efes21,843,61-5,78
Anadolu Grubu Holding22,881,78-13,04
Anadolu Hayat Emek.9,34-0,3216,23
Anadolu Isuzu19,552,898,61
Anadolu Sigorta6,560,61-9,15
Anel Elektrik6,754,01112,93
Arçelik33,901,3219,12
ARD Bilişim Teknolojileri51,001,596,07
Arena Bilgisayar53,402,3055,23
Armada Bilgisayar57,752,5817,67
Arsan Tekstil10,550,2944,72
Arzum Ev Aletleri24,229,99-1,62
Aselsan15,463,41-15,29
Ata GMYO4,881,04-11,43
Atakule GMYO3,071,9921,83
Atlantis Yatırım Holding4,350,69-21,76
Atlas Yat. Ort.1,619,52-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,751,080,94
Avrasya GMYO3,603,4537,44
Avrasya Petrol ve Tur.3,322,473,75
Avrupa Yatırım Holding8,84-1,7847,33
Ayen Enerji8,042,8148,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,10-0,9815,42
Aygaz14,961,152,12
Bagfaş22,621,4313,10
Bak Ambalaj23,261,0415,15
Balatacılar Balatacılık7,630,00-7,40
Bantaş Ambalaj4,512,50-3,84
Banvit55,401,286,54
Baştaş Başkent Çimento13,70-2,14-21,13
Batı Çimento16,946,07259,66
Batısöke Çimento3,84-2,2957,38
Bayrak Taban Sanayi10,284,37-3,11
Bera Holding25,845,7327,42
Berkosan Yalıtım11,131,1824,78
Beşiktaş Futbol Yat.9,169,96126,73
Beyaz Filo12,705,0524,75
Bilici Yatırım18,235,99174,55
Bim Mağazalar70,650,07-3,92
Birko Mensucat1,39-3,4725,23
Birlik Mensucat2,910,34-15,90
Bizim Mağazaları16,028,834,30
Borusan Mannesmann28,520,852,59
Borusan Yat. Paz.438,50-0,52-3,47
Bosch Fren Sistemleri1.099,002,43-11,29
Bossa26,345,2847,56
Brisa27,942,7244,29
Burçelik26,808,2427,50
Burçelik Vana34,149,99-31,25
Bursa Çimento4,032,54-19,04
Carrefoursa53,951,89-24,86
Casa Emtia Petrol119,502,1412,74
Ceo Event Medya6,09-4,25-5,29
Coca Cola İçecek70,552,548,35
Cosmos Yat. Holding11,20-1,0638,96
Credıtwest Faktorıng4,32-0,46-26,41
Çelebi312,009,9870,94
Çelik Halat7,807,73-14,26
Çemaş Döküm1,353,05-20,71
Çemtaş15,671,56-1,45
Çimbeton319,001,057,59
Çimentaş38,982,587,80
Çimsa20,541,1815,39
Çuhadaroğlu Metal7,063,67-8,67
Dagi Giyim2,410,84-29,25
Dagi Yatırım Holding14,10-1,269,30
Dardanel32,101,58-4,18
Datagate Bilgisayar16,40-0,491,80
Demısaş Döküm7,686,0816,19
Denge Holding7,366,6734,31
Deniz GMYO4,763,4839,18
Derimod11,752,2620,64
Derlüks Yatırım Holding7,901,41-10,43
Desa Deri13,126,3234,70
Despec Bilgisayar12,101,94-7,35
Deva Holding31,302,8929,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,599,9443,69
Diriteks Diriliş Tekstil5,95-6,1559,52
Ditaş Doğan15,544,5119,28
DO-CO669,800,276,32
Doğan Burda19,261,90-14,17
Doğan Holding3,302,177,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,831,4321,51
Doğusan5,201,9618,72
Doğuş GMYO12,932,2158,26
Doğuş Otomotiv29,403,452,30
Döktaş Dökümcülük31,30-0,252,22
Duran Doğan Basım12,504,6019,16
Dyo Boya14,256,5825,44
Eczacıbaşı İlaç6,622,64-11,26
Eczacıbaşı Yatırım51,501,6885,65
Edip Gayrimenkul3,90-2,0117,47
Ege Endüstri1.604,101,59-3,65
Ege Gübre210,800,6245,18
Ege Profil34,004,29-11,09
Ege Seramik14,779,9843,54
Egeplast37,68-3,3813,15
Ekiz Kimya6,900,15-3,23
Emek Elektrik2,55-0,39-10,69
Eminiş Ambalaj26,149,92-29,04
Emlak Konut GMYO1,920,52-10,28
Enerjisa Enerji11,831,11-5,44
Enka İnşaat8,142,7810,45
Erbosan64,451,0257,20
Ereğli Demir Çelik15,270,0716,24
Ersu Gıda4,790,00-3,04
Escort Teknoloji6,742,282,59
Esenboğa Elektrik39,463,35107,36
Etiler Gıda5,900,1748,24
Euro Kapital Yat. Ort.5,200,1935,06
Euro Trend Yat. Ort.4,47-3,6624,17
Euro Yat. Ort.4,97-1,9710,20
Euro Yatırım Holding3,79-1,3033,45
Fade Gıda18,690,81201,94
Fenerbahçe Futbol32,848,2411,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,562,39-12,72
F-M İzmit Piston148,301,3720,96
Fonet Bilgi Teknolojileri15,902,5822,03
Ford Otosan203,905,4866,94
Formet Celik Kapi Sanayi3,339,90-29,89
Frigo Pak Gıda37,50-1,8878,74
Galatasaray Sportif4,059,760,00
Garanti Bankası7,014,78-32,40
Garanti Faktoring14,828,2533,15
Garanti Yat. Ort.2,974,21-8,05
Gedik Y. Men. Değ.21,460,2870,32
Gediz Ambalaj36,100,7334,70
Gentaş5,492,23-7,58
Gersan Elektrik6,442,064,89
Global Men. Değ.7,58-0,2626,12
Global Yat. Holding6,08-4,1029,91
Good-Year7,982,70-4,55
Göltaş Çimento59,503,7544,21
Gözde Girişim7,481,36-6,27
GSD Denizcilik6,571,0830,36
GSD Holding2,092,96-16,73
Gübre Fabrik.74,051,30-13,95
Güler Yat. Holding13,499,9424,10
Halk GMYO3,231,250,62
Hatay Tekstil21,162,8251,68
Hedef Girişim5,300,7654,68
Hektaş30,580,7260,36
HUB Girişim17,705,73-2,75
Hürriyet Gzt.1,914,37-9,05
ICBC Turkey Bank6,201,31-4,62
İdealist Danışmanlık87,109,97547,10
İdealist GMYO9,131,9034,26
İhlas Ev Aletleri1,442,13-23,40
İhlas Gayrimenkul1,142,70-8,80
İhlas Gazetecilik3,010,33-25,86
İhlas Holding0,762,70-32,30
İhlas Yayın Holding0,892,30-21,93
İndeks Bilgisayar29,56-0,1454,52
Info Yatırım8,03-1,1124,50
İntema49,00-4,9522,81
Inveo Yatırım Holding137,702,99211,40
İpek Doğal Enerji12,163,23-7,03
İskenderun Demir Çelik12,191,3334,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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