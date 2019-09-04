Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.900,00
|2,78
|484,93
|İş Bankası (C)
|6,03
|4,33
|33,11
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,39
|7,66
|-48,38
|İş Girişim
|2,66
|0,38
|30,39
|İş GMYO
|0,91
|1,11
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|-0,76
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|70,71
|İşbir Holding
|355,50
|1,57
|158,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|-5,00
|-54,76
|İttifak Holding
|6,61
|1,38
|113,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,65
|0,43
|-29,44
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|0,63
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,73
|1,17
|-16,43
|İzocam
|20,20
|0,20
|-5,70
|Jantsa Jant Sanayi
|36,72
|-0,16
|42,26
|Kafein Yazılım
|6,85
|4,74
|-0,55
|Kapital Yat. Holding
|1,68
|2,44
|-41,46
|Kaplamin
|6,90
|9,52
|91,67
|Kardemir (A)
|2,10
|1,45
|22,69
|Kardemir (B)
|2,09
|0,48
|21,44
|Kardemir (D)
|2,14
|0,47
|4,09
|Karel Elektronik
|9,10
|3,29
|118,23
|Karsan Otomotiv
|1,14
|0,88
|-10,94
|Karsu Tekstil
|2,04
|0,99
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-0,99
|35,14
|Kartonsan
|306,50
|0,82
|-3,91
|Katmerciler Ekipman
|2,66
|0,76
|-11,59
|Kent Gıda
|112,50
|1,44
|-5,46
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|0,88
|26,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|18,18
|11,43
|Kiler GMYO
|1,92
|-0,52
|9,71
|Klimasan Klima
|11,60
|2,47
|198,98
|Koç Holding
|18,10
|0,56
|30,70
|Konfrut Gıda
|36,00
|2,56
|50,75
|Konya Çimento
|181,60
|0,61
|2,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,89
|0,51
|25,67
|Koza Altın
|67,90
|-0,15
|32,36
|Koza Madencilik
|8,03
|-1,47
|11,22
|Körfez GMYO
|1,43
|0,00
|17,21
|Kristal Kola
|0,97
|2,11
|-7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,70
|2,59
|0,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,12
|-4,00
|54,05
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,94
|0,61
|8,57
|Lider Faktoring
|2,33
|2,64
|3,56
|Link Bilgisayar
|9,57
|1,81
|15,02
|Logo Yazılım
|38,02
|2,76
|40,09
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|0,00
|-17,33
|Lüks Kadife
|5,37
|-0,37
|10,72
|Makina Takım
|1,48
|3,50
|-3,90
|Mardin Çimento
|2,74
|0,37
|-1,33
|Marka Yatırım Holding
|0,71
|7,58
|14,52
|Marmaris Altınyunus
|22,48
|2,18
|28,02
|Marshall
|30,02
|1,83
|19,03
|Martı GMYO
|0,69
|1,47
|6,15
|Martı Otel
|0,71
|2,90
|22,41
|Mavi Giyim
|37,80
|1,89
|17,32
|Mazhar Zorlu Holding
|4,67
|0,00
|22,57
|Mega Polietilen
|1,86
|0,54
|-8,82
|Menderes Tekstil
|0,70
|2,94
|-2,78
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|11,80
|-5,60
|96,99
|Merko Gıda
|0,76
|1,33
|-24,75
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|-1,36
|38,10
|Metro Holding
|1,26
|0,00
|65,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|4,07
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|0,00
|19,49
|Migros Ticaret
|19,95
|3,91
|33,89
|Milpa
|1,48
|-0,67
|3,55
|Mistral GMYO
|1,27
|0,79
|-16,99
|MLP Sağlık
|13,98
|3,71
|30,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|3,96
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|3,85
|-12,90
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,41
|-1,38
|Net Holding
|1,72
|0,00
|-12,24
|Netaş Telekom.
|7,07
|1,00
|9,44
|Niğbaş Niğde Beton
|14,57
|1,82
|264,25
|Nuh Çimento
|6,54
|0,93
|-5,63
|Nurol GMYO
|2,38
|-7,39
|13,33
|Odaş Elektrik
|1,59
|3,25
|12,92
|Olmuksan-IP
|3,51
|4,15
|4,15
|Orge Enerji Elektrik
|3,52
|2,33
|12,82
|Orma Orman Mahsulleri
|1,22
|1,67
|1,67
|Osmanlı Menkul
|1,49
|0,00
|-13,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|-1,74
|4,63
|Otokar
|131,60
|0,00
|53,22
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|-1,35
|38,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,91
|-4,50
|87,25
|Özak GMYO
|1,58
|0,64
|9,03
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|0,79
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,24
|12,73
|-47,23
|Özerden Plastik
|2,58
|-0,77
|5,84
|Panora GMYO
|4,44
|3,74
|20,76
|Park Elek.Madencilik
|3,30
|1,23
|36,93
|Parsan
|14,44
|2,05
|64,84
|Pegasus
|69,20
|3,21
|201,92
|Peker GMYO
|3,20
|3,23
|-61,09
|Penguen Gıda
|1,53
|2,68
|41,67
|Pera GMYO
|0,63
|-3,08
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,30
|3,11
|3,15
|Petkim
|3,53
|0,28
|-10,35
|Petrokent Turizm
|77,10
|-1,78
|12,23
|Pınar Et ve Un
|6,53
|1,24
|47,18
|Pınar Su
|1,38
|1,47
|10,40
|Pınar Süt
|7,14
|2,15
|14,85
|Plastikkart
|3,34
|0,30
|23,70
|Polisan Holding
|2,33
|0,43
|-22,72
|Politeknik Metal
|90,45
|5,42
|157,94
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-2,58
|143,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,52
|0,44
|-33,53
|QNB Finansbank
|9,85
|16,57
|9,32
|Ral Yatırım Holding
|5,04
|1,00
|173,91
|Ray Sigorta
|2,14
|0,00
|53,96
|Reysaş GMYO
|1,18
|1,72
|71,01
|Reysaş Lojistik
|1,08
|4,85
|45,95
|Rhea Girişim
|0,76
|-1,30
|15,15
|Rodrigo Tekstil
|5,00
|1,01
|163,16
|Royal Halı
|0,85
|-2,30
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,27
|2,42
|-21,77
|Sabancı Holding
|8,97
|0,79
|24,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,66
|5,73
|7,08
|Salix Yatırım Holding
|3,61
|-0,82
|-6,23
|Sanel Mühendislik
|5,09
|-2,12
|133,49
|Sanifoam Sünger
|1,99
|0,51
|59,20
|Sanko Pazarlama
|2,50
|-0,40
|26,00
|Saray Matbaacılık
|1,25
|0,81
|25,00
|Sarkuysan
|3,44
|1,18
|9,46
|Sasa Polyester
|6,15
|0,00
|7,03
|Say Reklamcılık
|1,02
|-2,86
|8,51
|Sekuro Plastik
|2,77
|4,14
|-6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|4,87
|-0,41
|79,15
|Selçuk Gıda
|1,67
|-0,60
|25,56
|Senkron Güvenlik
|2,09
|0,48
|109,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,87
|0,00
|-4,10
|Servet GMYO
|4,20
|0,24
|-10,64
|Seyitler Kimya
|4,65
|-0,85
|20,78
|Silverline Endüstri
|1,37
|6,20
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,75
|-1,32
|102,70
|Smartiks Yazılım
|2,54
|0,79
|Soda Sanayii
|5,66
|0,53
|-16,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,02
|-0,14
|26,52
|Söktaş
|1,52
|2,01
|19,69
|Sönmez Filament
|4,39
|-0,45
|40,71
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|1,11
|16,35
|Sumaş Suni Tahta
|6,10
|1,33
|-8,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,63
|-1,89
|28,72
|Şekerbank
|0,96
|0,00
|-12,73
|Şişe Cam
|4,43
|0,68
|-19,19
|Şok Marketler
|11,00
|6,49
|2,33
|T. Halk Bankası
|6,09
|2,35
|-13,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,52
|0,96
|-32,23
|T.S.K.B.
|0,89
|3,49
|9,88
|T.Tuborg
|8,20
|1,99
|3,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,50
|-2,23
|-30,83
|Tat Gıda
|4,87
|0,21
|27,49
|TAV Havalimanları
|23,66
|-0,50
|7,59
|Taze Kuru Gıda
|5,61
|-0,88
|-17,50
|Tek-Art Turizm
|0,75
|4,17
|-11,76
|Tekfen Holding
|20,38
|-3,87
|3,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,40
|4,35
|-19,19
|Temapol Polimer Plastik
|3,13
|0,32
|2,29
|TGS Dış Ticaret
|3,51
|0,57
|49,36
|Tofaş Oto. Fab.
|18,50
|2,83
|19,27
|Torunlar GMYO
|1,78
|-0,56
|17,88
|Trabzon Liman
|7,19
|0,56
|4,53
|Trabzonspor Sportif
|1,31
|1,55
|-4,80
|Trakya Cam
|2,63
|-0,75
|-8,96
|Trend GMYO
|1,37
|-1,44
|7,87
|TSKB GMYO
|0,82
|3,80
|0,00
|Tuğçelik
|2,43
|1,67
|14,08
|Tukaş
|4,19
|-3,01
|152,41
|Turcas Petrol
|1,79
|2,29
|26,95
|Turkcell
|13,32
|1,68
|9,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,14
|1,72
|-8,00
|Tüpraş
|132,90
|1,92
|27,38
|Türk Hava Yolları
|11,49
|-0,17
|-28,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,06
|-2,37
|19,44
|Türk Telekom
|5,70
|0,88
|46,15
|Türk Traktör
|37,60
|2,01
|7,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|25,72
|2,88
|-19,98
|Ufuk Yatırım
|1,92
|4,35
|68,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,72
|2,38
|50,88
|Ulusoy Elektrik
|26,66
|-0,60
|67,04
|Ulusoy Un Sanayi
|2,59
|-6,16
|24,52
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,28
|4,92
|15,32
|Utopya Turizm
|3,25
|0,00
|-20,73
|Uzertaş Boya
|1,03
|3,00
|71,67
|Ülker Bisküvi
|18,68
|2,24
|27,33
|Ünye Çimento
|2,74
|0,37
|-18,10
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|3,53
|-5,20
|Vakıf GMYO
|1,88
|0,00
|-3,43
|Vakıf Yat. Ort.
|1,70
|-0,58
|11,84
|Vakıflar Bankası
|4,92
|2,29
|26,15
|Vakko Tekstil
|3,96
|3,13
|51,82
|Vanet Gıda
|1,84
|2,22
|41,54
|Verusa Holding
|15,02
|0,00
|-9,52
|Verusaturk Girisim
|3,27
|-0,91
|-1,21
|Vestel
|11,79
|0,00
|112,43
|Vestel Beyaz Eşya
|15,45
|0,00
|58,18
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,85
|-2,12
|7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,93
|53,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|0,36
|-0,36
|Yataş
|6,07
|0,33
|35,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|4,82
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|9,16
|0,88
|27,57
|Yeşil GMYO
|0,33
|17,86
|22,22
|Yeşil Yapı
|0,31
|19,23
|19,23
|Yeşil Yatırım Holding
|11,15
|15,19
|15,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.246,00
|-0,62
|2,14
|Yonga Mobilya
|6,90
|1,47
|6,31
|Yünsa
|4,22
|-0,24
|1,08
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,71
|-3,25
(Son)