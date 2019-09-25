Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.560,00
|-2,98
|473,82
|İş Bankası (C)
|6,04
|1,85
|33,33
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,18
|0,46
|-52,92
|İş Girişim
|2,58
|-1,53
|26,47
|İş GMYO
|0,95
|0,00
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,75
|0,00
|103,05
|İş Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|72,06
|İşbir Holding
|300,00
|0,00
|118,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,00
|-51,19
|İttifak Holding
|4,53
|-0,22
|119,19
|İz Hayvancılık Tarım
|5,25
|-1,13
|-20,33
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|0,00
|43,37
|İzmir Fırça
|1,94
|0,00
|-6,28
|İzocam
|20,12
|0,00
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|40,18
|-1,37
|55,67
|Kafein Yazılım
|7,20
|6,04
|4,53
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|-1,89
|-9,76
|Kaplamin
|4,60
|-1,71
|27,78
|Kardemir (A)
|2,12
|0,47
|23,86
|Kardemir (B)
|2,13
|0,95
|23,76
|Kardemir (D)
|2,16
|0,47
|5,07
|Karel Elektronik
|8,99
|0,67
|115,59
|Karsan Otomotiv
|1,16
|3,57
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,91
|0,00
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,19
|-0,19
|40,27
|Kartonsan
|325,50
|0,65
|2,04
|Katmerciler Ekipman
|2,94
|2,08
|-2,28
|Kent Gıda
|117,00
|0,00
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|0,88
|27,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-2,27
|22,86
|Kiler GMYO
|1,97
|1,03
|12,57
|Klimasan Klima
|11,05
|2,41
|184,80
|Koç Holding
|18,62
|0,43
|34,45
|Konfrut Gıda
|38,94
|0,41
|63,07
|Konya Çimento
|206,10
|0,29
|15,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,00
|0,78
|37,41
|Koza Altın
|66,65
|1,60
|29,92
|Koza Madencilik
|8,85
|3,15
|22,58
|Körfez GMYO
|1,48
|-2,63
|21,31
|Kristal Kola
|1,03
|0,00
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,49
|-1,76
|9,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|7,08
|Kütahya Porselen
|5,26
|0,19
|15,60
|Lider Faktoring
|2,36
|-0,42
|4,89
|Link Bilgisayar
|10,57
|-0,28
|27,04
|Logo Yazılım
|40,00
|-0,55
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|3,83
|-0,26
|-14,89
|Lüks Kadife
|5,75
|0,52
|18,56
|Makina Takım
|1,45
|-0,68
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,12
|1,63
|12,35
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|21,58
|-1,01
|22,89
|Marshall
|30,96
|-2,21
|22,76
|Martı GMYO
|0,76
|1,33
|16,92
|Martı Otel
|0,81
|1,25
|39,66
|Mavi Giyim
|43,50
|-2,38
|35,01
|Mazhar Zorlu Holding
|5,34
|-3,78
|40,16
|Mega Polietilen
|2,03
|-0,98
|-0,49
|Menderes Tekstil
|0,79
|-2,47
|9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,38
|-0,44
|89,98
|Merko Gıda
|0,83
|2,47
|-17,82
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|4,64
|50,48
|Metro Holding
|1,95
|-2,01
|156,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|0,74
|24,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|1,56
|10,17
|Migros Ticaret
|20,36
|-1,64
|36,64
|Milpa
|1,53
|2,68
|7,04
|Mistral GMYO
|1,33
|-0,75
|-13,07
|MLP Sağlık
|14,80
|7,40
|38,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|0,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|0,63
|-13,44
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,54
|1,08
|Net Holding
|1,79
|0,00
|-8,67
|Netaş Telekom.
|9,35
|0,54
|44,74
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|0,00
|100,00
|Nuh Çimento
|7,02
|-1,54
|1,30
|Nurol GMYO
|2,60
|-0,76
|23,81
|Odaş Elektrik
|1,69
|3,05
|20,02
|Olmuksan-IP
|4,16
|7,22
|23,44
|Orge Enerji Elektrik
|3,71
|0,82
|18,91
|Orma Orman Mahsulleri
|2,41
|19,90
|100,83
|Osmanlı Menkul
|1,53
|2,00
|-11,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|0,00
|2,78
|Otokar
|132,00
|0,76
|53,69
|Oyak Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|2,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,08
|-0,95
|103,92
|Özak GMYO
|1,69
|1,81
|16,62
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|-0,80
|-10,14
|Özderici GMYO
|1,17
|1,74
|-50,21
|Özerden Plastik
|2,80
|-1,75
|14,87
|Panora GMYO
|4,64
|0,22
|26,20
|Park Elek.Madencilik
|3,92
|0,77
|62,66
|Parsan
|12,30
|-0,24
|40,41
|Pegasus
|62,05
|0,16
|170,72
|Peker GMYO
|3,05
|0,00
|-62,92
|Penguen Gıda
|1,61
|-1,83
|49,07
|Pera GMYO
|0,76
|13,43
|-1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,27
|1,29
|2,66
|Petkim
|3,51
|1,74
|-10,86
|Petrokent Turizm
|82,50
|1,85
|20,09
|Pınar Et ve Un
|6,78
|-0,73
|52,81
|Pınar Su
|1,48
|-0,67
|18,40
|Pınar Süt
|8,81
|-0,90
|41,71
|Plastikkart
|3,82
|0,79
|41,48
|Polisan Holding
|2,64
|2,33
|-12,43
|Politeknik Metal
|79,70
|-0,44
|127,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,18
|1,95
|169,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|12,60
|20,00
|85,29
|QNB Finansbank
|15,39
|16,15
|70,81
|Ral Yatırım Holding
|8,60
|-0,58
|367,39
|Ray Sigorta
|2,27
|-1,30
|63,31
|Reysaş GMYO
|1,24
|4,20
|79,71
|Reysaş Lojistik
|1,03
|3,00
|39,19
|Rhea Girişim
|0,77
|-1,28
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|-8,55
|29,47
|Royal Halı
|1,10
|2,80
|11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|1,46
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,38
|2,07
|29,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,74
|0,58
|12,24
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|1,41
|-6,49
|Sanel Mühendislik
|5,98
|6,79
|174,31
|Sanifoam Sünger
|2,16
|3,35
|72,80
|Sanko Pazarlama
|2,65
|0,76
|33,56
|Saray Matbaacılık
|1,08
|-1,82
|8,00
|Sarkuysan
|3,54
|0,00
|12,64
|Sasa Polyester
|6,17
|-0,48
|7,38
|Say Reklamcılık
|1,18
|-1,67
|25,53
|Sekuro Plastik
|2,98
|-0,33
|0,68
|Selçuk Ecza Deposu
|5,12
|0,00
|88,34
|Selçuk Gıda
|1,59
|-1,24
|19,55
|Senkron Güvenlik
|2,82
|-2,42
|182,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|-1,63
|-7,18
|Servet GMYO
|4,73
|-0,63
|0,64
|Seyitler Kimya
|4,80
|3,23
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,33
|-2,92
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,88
|1,15
|137,84
|Smartiks Yazılım
|2,57
|-0,77
|Soda Sanayii
|5,93
|1,72
|-12,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,02
|2,30
|44,54
|Söktaş
|1,68
|5,66
|32,28
|Sönmez Filament
|4,54
|0,00
|45,51
|Sönmez Pamuklu
|3,76
|0,80
|20,51
|Sumaş Suni Tahta
|6,15
|1,99
|-8,15
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|0,00
|31,91
|Şekerbank
|1,02
|-0,97
|-7,27
|Şişe Cam
|4,66
|2,19
|-15,00
|Şok Marketler
|11,07
|0,64
|2,98
|T. Halk Bankası
|6,49
|1,25
|-7,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,48
|-0,45
|-8,94
|T.S.K.B.
|0,93
|1,09
|14,81
|T.Tuborg
|8,42
|-0,71
|6,12
|Taç Tarım Ürünleri
|3,68
|-0,27
|-27,27
|Tat Gıda
|5,04
|2,44
|31,94
|TAV Havalimanları
|22,70
|-1,05
|3,22
|Taze Kuru Gıda
|5,40
|-1,10
|-20,59
|Tek-Art Turizm
|0,78
|1,30
|-8,24
|Tekfen Holding
|19,05
|-0,94
|-2,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|-1,39
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,70
|0,82
|20,92
|TGS Dış Ticaret
|3,45
|0,88
|46,81
|Tofaş Oto. Fab.
|18,90
|0,05
|21,85
|Torunlar GMYO
|1,81
|0,56
|19,87
|Trabzon Liman
|8,62
|-0,69
|25,31
|Trabzonspor Sportif
|1,34
|-0,74
|-2,62
|Trakya Cam
|2,92
|-0,34
|1,08
|Trend GMYO
|1,60
|-0,62
|25,98
|TSKB GMYO
|0,90
|3,45
|9,76
|Tuğçelik
|2,75
|4,96
|29,11
|Tukaş
|5,51
|0,55
|231,93
|Turcas Petrol
|1,87
|-1,06
|32,62
|Turkcell
|13,24
|2,08
|8,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,21
|0,96
|-6,44
|Tüpraş
|135,40
|-1,60
|29,77
|Türk Hava Yolları
|11,74
|0,60
|-27,13
|Türk Prysmian Kablo
|2,25
|2,27
|30,46
|Türk Telekom
|5,80
|1,58
|48,72
|Türk Traktör
|42,46
|6,15
|21,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,58
|-0,14
|-14,19
|Ufuk Yatırım
|2,02
|-0,49
|77,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|-2,37
|44,74
|Ulusoy Elektrik
|26,30
|-0,30
|64,79
|Ulusoy Un Sanayi
|2,65
|1,92
|27,40
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,37
|1,48
|23,42
|Utopya Turizm
|3,49
|-0,57
|-14,88
|Uzertaş Boya
|1,06
|-17,19
|76,67
|Ülker Bisküvi
|19,95
|-0,75
|35,99
|Ünye Çimento
|2,89
|0,35
|-13,62
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|0,74
|-3,79
|Vakıf GMYO
|1,91
|2,14
|-1,89
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|1,07
|24,34
|Vakıflar Bankası
|5,17
|1,17
|32,56
|Vakko Tekstil
|3,86
|-1,28
|47,99
|Vanet Gıda
|1,78
|2,30
|36,92
|Verusa Holding
|15,75
|-0,44
|-4,92
|Verusaturk Girisim
|3,28
|-1,50
|6,41
|Vestel
|10,06
|0,10
|81,26
|Vestel Beyaz Eşya
|14,87
|-0,47
|52,24
|Viking Kağıt
|0,97
|1,04
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,77
|0,00
|2,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,00
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,93
|-0,34
|5,02
|Yataş
|6,20
|0,65
|38,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|0,00
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,24
|-0,97
|42,61
|Yeşil GMYO
|0,32
|-3,03
|18,52
|Yeşil Yapı
|0,32
|0,00
|23,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,24
|0,20
|6,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.301,10
|-2,03
|4,64
|Yonga Mobilya
|7,00
|0,00
|7,85
|Yünsa
|5,17
|1,77
|23,84
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-0,81
(Son)