Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|21.350,00
|-2,51
|597,67
|İş Bankası (C)
|6,06
|-1,62
|33,77
|İş Bankası (Kur.)
|169.669,00
|9,46
|249,10
|İş Fin.Kir.
|2,88
|3,60
|-37,80
|İş Girişim
|3,04
|1,33
|49,02
|İş GMYO
|1,15
|-0,86
|6,48
|İş Y. Men. Değ.
|4,34
|1,40
|135,00
|İş Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|111,35
|İşbir Holding
|407,90
|1,97
|196,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,00
|-51,19
|İttifak Holding
|3,74
|0,27
|80,97
|İz Hayvancılık Tarım
|4,59
|-2,34
|-30,35
|İzmir Demir Çelik
|4,40
|-2,00
|165,06
|İzmir Fırça
|1,70
|-0,58
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|52,90
|-2,22
|104,95
|Kafein Yazılım
|11,04
|7,29
|60,28
|Kapital Yat. Holding
|2,47
|-0,40
|-13,94
|Kaplamin
|5,00
|0,00
|38,89
|Kardemir (A)
|2,38
|-2,46
|46,91
|Kardemir (B)
|2,38
|-1,65
|46,14
|Kardemir (D)
|2,39
|-2,85
|22,82
|Karel Elektronik
|15,32
|0,00
|267,39
|Karsan Otomotiv
|1,43
|-3,38
|20,24
|Karsu Tekstil
|2,25
|-2,60
|80,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,35
|-0,54
|98,65
|Kartonsan
|344,40
|-0,03
|7,97
|Katmerciler Ekipman
|3,31
|0,61
|10,02
|Kent Gıda
|126,50
|-0,39
|6,30
|Kerevitaş Gıda
|2,89
|-2,03
|60,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|8,33
|11,43
|Kiler GMYO
|3,30
|2,17
|88,57
|Klimasan Klima
|18,26
|1,67
|370,63
|Koç Holding
|20,16
|-2,61
|45,57
|Konfrut Gıda
|7,51
|0,81
|57,24
|Konya Çimento
|241,60
|2,03
|35,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,58
|1,13
|32,97
|Koza Altın
|76,90
|0,59
|49,90
|Koza Madencilik
|9,61
|-0,31
|33,10
|Körfez GMYO
|1,80
|1,12
|47,54
|Kristal Kola
|1,41
|0,71
|34,29
|Kron Telekomünikasyon
|12,55
|1,87
|44,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,90
|2,05
|37,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,51
|2,72
|33,63
|Kütahya Porselen
|6,23
|-0,16
|36,92
|Lider Faktoring
|3,25
|0,00
|44,44
|Link Bilgisayar
|19,45
|19,99
|133,77
|Logo Yazılım
|53,25
|0,85
|96,20
|Lokman Hekim Sağlık
|5,08
|4,96
|14,13
|Lüks Kadife
|7,53
|3,43
|55,26
|Makina Takım
|1,82
|2,25
|18,18
|Mardin Çimento
|5,17
|0,78
|86,17
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|-0,94
|69,35
|Marmaris Altınyunus
|32,80
|15,17
|86,79
|Marshall
|43,50
|0,00
|72,48
|Martı GMYO
|0,95
|1,06
|46,15
|Martı Otel
|0,90
|0,00
|55,17
|Mavi Giyim
|45,10
|-2,72
|39,98
|Mazhar Zorlu Holding
|5,66
|-0,70
|48,56
|Mega Polietilen
|1,93
|-2,03
|-5,39
|Menderes Tekstil
|0,93
|-2,11
|29,17
|Mensa
|0,28
|7,69
|100,00
|Merit Turizm
|17,74
|5,91
|196,16
|Merko Gıda
|1,02
|-1,92
|0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-1,09
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|4,71
|69,52
|Metro Holding
|1,52
|0,00
|100,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|0,00
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|3,56
|171,19
|Migros Ticaret
|22,22
|-0,80
|49,13
|Milpa
|2,14
|-2,73
|49,72
|Mistral GMYO
|1,78
|4,09
|16,34
|MLP Sağlık
|15,28
|-0,13
|42,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|3,23
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,23
|0,45
|19,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,28
|-3,07
|Net Holding
|2,19
|-1,35
|11,73
|Netaş Telekom.
|13,05
|0,46
|102,01
|Niğbaş Niğde Beton
|6,30
|-0,63
|57,50
|Nuh Çimento
|12,48
|1,13
|80,08
|Nurol GMYO
|3,37
|0,00
|60,48
|Odaş Elektrik
|1,65
|0,00
|17,18
|Olmuksan-IP
|7,04
|-0,14
|108,90
|Orge Enerji Elektrik
|4,49
|0,22
|43,91
|Orma Orman Mahsulleri
|2,97
|4,21
|147,50
|Osmanlı Menkul
|3,15
|1,94
|83,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,33
|-0,75
|23,15
|Otokar
|146,70
|-3,17
|70,80
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|0,46
|38,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,60
|-1,50
|350,98
|Özak GMYO
|2,28
|-0,44
|57,33
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|0,00
|23,19
|Özderici GMYO
|1,39
|0,00
|-40,85
|Özerden Plastik
|2,09
|-2,79
|4,08
|Panora GMYO
|5,83
|-1,85
|58,56
|Park Elek.Madencilik
|3,04
|0,66
|26,14
|Parsan
|14,75
|0,00
|68,38
|Pegasus
|74,15
|0,54
|223,52
|Peker GMYO
|3,46
|0,58
|-57,93
|Penguen Gıda
|1,87
|0,00
|73,15
|Pera GMYO
|0,86
|-1,15
|11,69
|Pergamon Dış Ticaret
|7,10
|1,14
|16,25
|Petkim
|3,57
|-1,11
|-9,33
|Petrokent Turizm
|131,10
|1,63
|90,83
|Pınar Et ve Un
|9,39
|0,11
|111,64
|Pınar Su
|2,21
|3,76
|76,80
|Pınar Süt
|13,96
|10,36
|124,55
|Plastikkart
|6,73
|3,06
|149,26
|Polisan Holding
|2,78
|1,09
|-7,79
|Politeknik Metal
|76,00
|-0,52
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|3,18
|150,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.095,00
|0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|60,00
|-2,68
|782,35
|QNB Finansbank
|26,66
|-3,27
|195,89
|Ral Yatırım Holding
|7,70
|-3,51
|318,48
|Ray Sigorta
|3,18
|6,00
|128,78
|Reysaş GMYO
|2,56
|-0,78
|271,01
|Reysaş Lojistik
|2,16
|8,00
|191,89
|Rhea Girişim
|1,07
|-0,93
|62,12
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|0,00
|-0,53
|Royal Halı
|1,12
|0,00
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,74
|0,37
|68,78
|Sabancı Holding
|9,06
|-0,55
|25,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-1,15
|10,95
|Salix Yatırım Holding
|5,61
|-0,71
|45,71
|Sanel Mühendislik
|3,90
|-1,27
|78,90
|Sanifoam Sünger
|3,17
|0,96
|153,60
|Sanko Pazarlama
|7,63
|-7,85
|284,56
|Saray Matbaacılık
|1,37
|-2,84
|37,00
|Sarkuysan
|4,56
|14,86
|45,10
|Sasa Polyester
|6,42
|-2,28
|11,73
|Say Reklamcılık
|1,73
|-1,14
|84,04
|Sekuro Plastik
|4,52
|4,87
|52,70
|Selçuk Ecza Deposu
|5,70
|0,35
|109,68
|Selçuk Gıda
|1,80
|-1,64
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,76
|-1,08
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,72
|-1,71
|-11,79
|Servet GMYO
|6,88
|0,44
|47,50
|Seyitler Kimya
|5,91
|3,87
|53,51
|Silverline Endüstri
|2,02
|0,50
|50,75
|Sinpaş GMYO
|0,80
|0,00
|116,22
|Smartiks Yazılım
|8,31
|17,04
|Soda Sanayii
|5,88
|0,68
|-13,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,50
|0,00
|53,19
|Söktaş
|2,06
|0,49
|62,20
|Sönmez Filament
|4,82
|-0,62
|54,49
|Sönmez Pamuklu
|4,67
|-0,64
|49,68
|Sumaş Suni Tahta
|8,70
|-0,23
|29,94
|Şeker Fin. Kir.
|4,42
|-1,34
|56,74
|Şekerbank
|1,18
|-0,84
|7,27
|Şişe Cam
|5,07
|0,20
|-7,52
|Şok Marketler
|9,98
|0,00
|-7,16
|T. Halk Bankası
|5,78
|-0,34
|-17,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|56,70
|6,58
|233,54
|T.S.K.B.
|1,06
|1,92
|30,86
|T.Tuborg
|10,22
|0,49
|28,81
|Taç Tarım Ürünleri
|3,39
|-1,74
|-33,00
|Tat Gıda
|5,93
|-0,67
|55,24
|TAV Havalimanları
|27,54
|1,62
|25,23
|Taze Kuru Gıda
|7,64
|-1,16
|12,35
|Tek-Art Turizm
|1,03
|-0,96
|21,18
|Tekfen Holding
|18,67
|-1,11
|-4,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,99
|1,70
|0,67
|Temapol Polimer Plastik
|5,24
|0,00
|71,24
|TGS Dış Ticaret
|4,65
|7,89
|104,23
|Tofaş Oto. Fab.
|24,40
|0,00
|57,30
|Torunlar GMYO
|2,40
|0,00
|58,94
|Trabzon Liman
|9,43
|0,11
|37,09
|Trabzonspor Sportif
|2,03
|-3,79
|47,52
|Trakya Cam
|3,33
|0,00
|15,27
|Trend GMYO
|2,15
|7,50
|69,29
|TSKB GMYO
|1,12
|0,90
|36,59
|Tuğçelik
|3,62
|9,70
|69,95
|Tukaş
|8,91
|1,83
|436,75
|Turcas Petrol
|2,38
|0,85
|68,79
|Turkcell
|13,33
|-0,82
|13,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,58
|-0,18
|24,00
|Tüpraş
|120,20
|-2,28
|15,20
|Türk Hava Yolları
|13,61
|-2,02
|-15,52
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|1,92
|55,87
|Türk Telekom
|6,96
|0,58
|78,46
|Türk Traktör
|48,30
|-1,02
|38,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,20
|3,82
|25,08
|Ufuk Yatırım
|2,11
|0,96
|85,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,05
|0,00
|79,82
|Ulusoy Elektrik
|25,48
|-0,86
|59,65
|Ulusoy Un Sanayi
|3,67
|3,67
|76,44
|Umpaş Holding
|0,48
|2,13
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,86
|-1,06
|67,57
|Utopya Turizm
|4,51
|0,67
|10,00
|Uzertaş Boya
|1,85
|9,47
|208,33
|Ülker Bisküvi
|21,50
|-0,65
|46,56
|Ünye Çimento
|3,90
|-0,76
|16,57
|Vakıf Fin. Kir.
|2,22
|2,78
|55,90
|Vakıf GMYO
|2,29
|0,88
|17,63
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|-2,62
|46,71
|Vakıflar Bankası
|5,09
|-1,74
|30,51
|Vakko Tekstil
|4,48
|-0,44
|71,75
|Vanet Gıda
|1,44
|-0,69
|10,77
|Verusa Holding
|17,60
|0,57
|6,24
|Verusaturk Girisim
|4,08
|2,00
|32,36
|Vestel
|11,49
|1,50
|107,03
|Vestel Beyaz Eşya
|17,52
|0,29
|79,37
|Viking Kağıt
|1,46
|2,82
|32,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,31
|1,32
|34,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,00
|50,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,98
|-1,16
|114,34
|Yataş
|6,47
|0,31
|44,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,61
|1,90
|71,28
|Yeni Gimat GMYO
|12,73
|1,27
|77,29
|Yeşil GMYO
|0,52
|0,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,52
|-1,89
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,79
|-0,17
|22,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.616,00
|3,11
|18,96
|Yonga Mobilya
|6,88
|2,69
|6,00
|Yükselen Çelik
|5,40
|0,00
|Yünsa
|10,40
|19,54
|149,11
|Zorlu Enerji
|1,41
|2,92
|14,63
(Son)