Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 -0,88 20,43
Acıpayam Selüloz 6,97 0,43 9,42
Adana Çimento (A) 9,21 -1,81 -5,15
Adana Çimento (B) 6,56 -2,38 -7,99
Adana Çimento (C) 1,97 0,00 -11,66
Adel Kalemcilik 14,13 0,64 -10,00
Adese Alışveriş Ticaret 1,54 -2,53 7,82
Afyon Çimento 6,76 -1,46 7,64
Ak Enerji 1,03 -2,83 -5,50
Akbank 7,47 -0,80 -7,89
Akçansa 9,73 -0,41 -3,09
Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 -0,99 -5,21
Akfen GMYO 3,81 -1,04 -5,93
Akın Tekstil 13,90 -1,28 0,80
Akiş GMYO 4,04 0,25 0,00
Akmerkez GMYO 28,56 7,29 20,61
Aksa 7,87 -1,62 0,53
Aksa Enerji 3,75 -0,27 -1,32
Aksigorta 6,64 0,61 9,03
Aksu Enerji 11,45 -1,29 -23,00
Alarko Carrıer 58,65 6,06 -2,25
Alarko GMYO 16,37 11,21 7,82
Alarko Holding 6,16 -0,16 3,53
Albaraka Türk 1,51 -1,31 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 22,24 -1,16 84,72
Alkim Kağıt 6,40 -0,31 14,70
Alkim Kimya 46,48 0,74 21,29
Altınyağ 0,69 1,47 68,29
Altınyunus Çeşme 10,91 1,49 9,21
Anadolu Cam 4,01 -0,25 -8,03
Anadolu Efes 23,96 0,67 3,81
Anadolu Grubu Holding 17,09 -0,70 -2,84
Anadolu Hayat Emek. 7,38 -0,94 7,89
Anadolu Isuzu 10,77 -1,55 -11,50
Anadolu Sigorta 4,88 -1,41 10,91
Anel Elektrik 2,98 -1,32 -7,17
Arçelik 19,20 -0,72 -7,87
ARD Bilişim Teknolojileri 14,58 -2,93
Arena Bilgisayar 10,87 -0,73 44,36
Armada Bilgisayar 19,70 -1,15 20,20
Arsan Tekstil 4,66 0,65 30,17
Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 16,05
Aselsan 28,90 0,98 38,01
Aslan Çimento 35,26 0,86 -11,76
Ata GMYO 3,76 0,27 -17,00
Atakule GMYO 1,94 0,00 1,04
Atlantis Yatırım Holding 1,38 2,99 38,00
Atlas Yat. Ort. 1,49 -1,32 3,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,96 1,08 7,32
Avrasya GMYO 1,79 -0,56 18,54
Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 0,00 1,65
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,40 0,01 2,53
Avrupa Yatırım Holding 1,49 0,00 -3,25
Ayen Enerji 3,53 -0,84 1,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,65 -4,33 21,00
Aygaz 12,37 -1,04 -3,66
Bagfaş 17,29 -0,92 2,79
Bak Ambalaj 6,71 -1,18 -8,71
Balatacılar Balatacılık 2,26 9,71 82,26
Bantaş Ambalaj 3,04 0,00 20,63
Banvit 19,49 -1,07 4,95
Baştaş Başkent Çimento 3,39 -0,88 30,89
Batı Çimento 3,50 0,86 5,74
Batısöke Çimento 1,41 -2,08 7,63
Bera Holding 3,85 0,52 0,00
Berkosan Yalıtım 2,87 -1,37 4,74
Beşiktaş Futbol Yat. 2,83 -6,29 15,51
Beyaz Filo 3,61 2,56 14,24
Bilici Yatırım 7,33 -0,41 67,73
Bim Mağazalar 47,28 -2,03 1,33
Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35
Birlik Mensucat 1,34 -1,47 17,54
Bizim Mağazaları 9,27 -1,07 -17,01
Bolu Çimento 4,27 -0,93 -9,15
Bomonti Elektrik 1,26 -10,00 -1,56
Borusan Mannesmann 10,88 0,00 -4,98
Borusan Yat. Paz. 58,65 -0,76 -5,17
Bosch Fren Sistemleri 263,90 0,00 -8,97
Bossa 10,43 -0,57 29,40
Brisa 9,36 0,32 -1,58
Burçelik 6,07 -1,30 4,48
Burçelik Vana 15,00 7,14 54,48
Bursa Çimento 3,89 -1,02 -2,83
Carrefoursa 6,28 -1,72 33,33
Ceo Event Medya 6,97 0,43 -15,41
Coca Cola İçecek 43,86 -0,68 13,33
Cosmos Yat. Holding 2,36 -1,67 15,69
Credıtwest Faktorıng 2,40 1,69 -16,67
Çelebi 89,15 0,51 -12,68
Çelik Halat 9,40 -3,29 44,62
Çemaş Döküm 1,28 -1,54 2,11
Çemtaş 7,13 -1,25 -13,89
Çimbeton 40,38 0,35 -2,13
Çimentaş 14,04 -0,71 -6,40
Çimsa 9,32 -0,75 2,64
Çuhadaroğlu Metal 3,39 1,19 6,27
Dagi Giyim 3,08 -1,91 23,20
Dagi Yatırım Holding 3,02 -3,82 33,63
Dardanel 5,30 -0,56 39,84
Datagate Bilgisayar 8,10 -1,34 3,71
Demısaş Döküm 3,94 -0,51 13,22
Denge Holding 1,32 1,54 -3,65
Deniz GMYO 4,86 -1,02 -3,76
Denizli Cam 7,83 -1,14 -6,12
Derimod 8,28 1,10 15,97
Derlüks Deri 3,43 -0,58 -15,93
Desa Deri 5,60 -0,88 23,35
Despec Bilgisayar 5,30 1,73 25,00
Deva Holding 10,58 -0,28 17,69
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41
Ditaş Doğan 12,17 -2,25 27,30
DO-CO 585,00 -2,01 3,72
Doğan Burda 4,91 2,94 -19,11
Doğan Holding 1,96 1,03 6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 -1,46 22,42
Doğusan 2,28 -1,72 9,62
Doğuş GMYO 6,25 2,80 37,97
Doğuş Otomotiv 10,82 1,41 13,66
Döktaş Dökümcülük 42,00 0,77 -22,15
Duran Doğan Basım 18,00 -1,32 28,21
Dyo Boya 5,40 0,56 10,20
Eczacıbaşı İlaç 4,19 -0,95 12,94
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -3,49 23,15
Edip Gayrimenkul 2,25 -1,75 61,87
Ege Endüstri 704,40 0,27 21,34
Ege Gübre 50,10 0,20 0,60
Ege Profil 13,87 0,95 15,87
Ege Seramik 4,88 -0,81 31,54
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 0,00 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,57 1,79 46,15
Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 -2,63 85,00
Egeplast 13,75 10,00 10,00
Ekiz Kimya 1,06 0,95 73,77
Emek Elektrik 1,87 0,00 17,61
Eminiş Ambalaj 2,40 7,14 57,89
Emlak Konut GMYO 1,51 -0,66 3,42
Enerjisa Enerji 8,14 -0,37 10,15
Enka İnşaat 6,58 -0,30 2,49
Erbosan 21,36 -1,39 -14,49
Ereğli Demir Çelik 8,63 -0,46 -4,54
Ersu Gıda 3,18 2,58 53,62
Escort Teknoloji 3,10 2,65 123,02
Etiler Gıda 2,05 1,49 -16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 1,65 -1,79 -1,20
Euro Trend Yat. Ort. 1,29 -1,53 3,20
Euro Yat. Ort. 1,26 -2,33 6,78
Euro Yatırım Holding 1,50 -0,66 0,00
Fenerbahçe Futbol 14,03 -2,03 -3,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 -0,46 -5,03
F-M İzmit Piston 47,00 -1,67 -5,77
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,12 -0,12 5,59
Ford Otosan 76,70 -1,16 8,26
Formet Çelik Kapı 2,25 0,00 -25,00
Frigo Pak Gıda 11,31 0,53 -12,73
Galatasaray Sportif 3,86 7,22 90,15
Garanti Bankası 10,68 -0,56 -4,13
Garanti Faktoring 4,29 -1,83 10,85
Garanti Yat. Ort. 1,68 -1,18 55,56
Gedik Y. Men. Değ. 12,39 -1,67 121,25
Gedik Yatırım Holding 24,00 -6,61 212,09
Gediz Ambalaj 7,55 -2,20 11,69
Gentaş 2,54 -0,39 15,98
Gersan Elektrik 3,41 -1,16 6,90
Global Men. Değ. 2,42 -1,22 28,72
Global Yat. Holding 4,07 -1,45 -16,43
Good-Year 4,67 -1,48 15,31
Göltaş Çimento 15,78 0,83 -11,30
Gözde Girişim 4,40 7,84 -14,40
GSD Denizcilik 2,64 -1,12 3,13
GSD Holding 1,61 -1,83 8,05
Gübre Fabrik. 18,24 0,50 101,77
Güler Yat. Holding 1,82 0,00 -10,34
Güneş Sigorta 2,78 1,09 27,52
Halk GMYO 1,53 0,00 25,41
Halk Sigorta 3,50 4,48 76,77
Hatay Tekstil 9,82 16,35 42,94
Hedef Girişim 2,55 -0,39 -2,30
Hektaş 10,55 0,00 31,55
HUB Girişim 32,86 -5,52 136,74
Hürriyet Gzt. 1,15 0,00 0,88
ICBC Turkey Bank 4,80 -0,41 -8,92
İdealist Danışmanlık 3,09 0,00 -6,93
İdealist GMYO 3,37 0,30 10,13
İhlas Ev Aletleri 3,45 1,77 10,22
İhlas Gayrimenkul 1,24 0,00 3,33
İhlas Gazetecilik 4,37 6,85 -35,83
İhlas Holding 0,81 -2,41 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,22 -1,61 19,61
İndeks Bilgisayar 11,42 -1,89 17,73
Info Yatırım 9,10 1,11 2,25
İntema 10,07 -0,79 8,75
İpek Doğal Enerji 10,44 0,38 35,23
İskenderun Demir Çelik 7,24 0,14 -9,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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