Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 -0,88 20,43 Acıpayam Selüloz 6,97 0,43 9,42 Adana Çimento (A) 9,21 -1,81 -5,15 Adana Çimento (B) 6,56 -2,38 -7,99 Adana Çimento (C) 1,97 0,00 -11,66 Adel Kalemcilik 14,13 0,64 -10,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,54 -2,53 7,82 Afyon Çimento 6,76 -1,46 7,64 Ak Enerji 1,03 -2,83 -5,50 Akbank 7,47 -0,80 -7,89 Akçansa 9,73 -0,41 -3,09 Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 -0,99 -5,21 Akfen GMYO 3,81 -1,04 -5,93 Akın Tekstil 13,90 -1,28 0,80 Akiş GMYO 4,04 0,25 0,00 Akmerkez GMYO 28,56 7,29 20,61 Aksa 7,87 -1,62 0,53 Aksa Enerji 3,75 -0,27 -1,32 Aksigorta 6,64 0,61 9,03 Aksu Enerji 11,45 -1,29 -23,00 Alarko Carrıer 58,65 6,06 -2,25 Alarko GMYO 16,37 11,21 7,82 Alarko Holding 6,16 -0,16 3,53 Albaraka Türk 1,51 -1,31 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 22,24 -1,16 84,72 Alkim Kağıt 6,40 -0,31 14,70 Alkim Kimya 46,48 0,74 21,29 Altınyağ 0,69 1,47 68,29 Altınyunus Çeşme 10,91 1,49 9,21 Anadolu Cam 4,01 -0,25 -8,03 Anadolu Efes 23,96 0,67 3,81 Anadolu Grubu Holding 17,09 -0,70 -2,84 Anadolu Hayat Emek. 7,38 -0,94 7,89 Anadolu Isuzu 10,77 -1,55 -11,50 Anadolu Sigorta 4,88 -1,41 10,91 Anel Elektrik 2,98 -1,32 -7,17 Arçelik 19,20 -0,72 -7,87 ARD Bilişim Teknolojileri 14,58 -2,93 Arena Bilgisayar 10,87 -0,73 44,36 Armada Bilgisayar 19,70 -1,15 20,20 Arsan Tekstil 4,66 0,65 30,17 Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 16,05 Aselsan 28,90 0,98 38,01 Aslan Çimento 35,26 0,86 -11,76 Ata GMYO 3,76 0,27 -17,00 Atakule GMYO 1,94 0,00 1,04 Atlantis Yatırım Holding 1,38 2,99 38,00 Atlas Yat. Ort. 1,49 -1,32 3,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,96 1,08 7,32 Avrasya GMYO 1,79 -0,56 18,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 0,00 1,65 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,40 0,01 2,53 Avrupa Yatırım Holding 1,49 0,00 -3,25 Ayen Enerji 3,53 -0,84 1,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,65 -4,33 21,00 Aygaz 12,37 -1,04 -3,66 Bagfaş 17,29 -0,92 2,79 Bak Ambalaj 6,71 -1,18 -8,71 Balatacılar Balatacılık 2,26 9,71 82,26 Bantaş Ambalaj 3,04 0,00 20,63 Banvit 19,49 -1,07 4,95 Baştaş Başkent Çimento 3,39 -0,88 30,89 Batı Çimento 3,50 0,86 5,74 Batısöke Çimento 1,41 -2,08 7,63 Bera Holding 3,85 0,52 0,00 Berkosan Yalıtım 2,87 -1,37 4,74 Beşiktaş Futbol Yat. 2,83 -6,29 15,51 Beyaz Filo 3,61 2,56 14,24 Bilici Yatırım 7,33 -0,41 67,73 Bim Mağazalar 47,28 -2,03 1,33 Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35 Birlik Mensucat 1,34 -1,47 17,54 Bizim Mağazaları 9,27 -1,07 -17,01 Bolu Çimento 4,27 -0,93 -9,15 Bomonti Elektrik 1,26 -10,00 -1,56 Borusan Mannesmann 10,88 0,00 -4,98 Borusan Yat. Paz. 58,65 -0,76 -5,17 Bosch Fren Sistemleri 263,90 0,00 -8,97 Bossa 10,43 -0,57 29,40 Brisa 9,36 0,32 -1,58 Burçelik 6,07 -1,30 4,48 Burçelik Vana 15,00 7,14 54,48 Bursa Çimento 3,89 -1,02 -2,83 Carrefoursa 6,28 -1,72 33,33 Ceo Event Medya 6,97 0,43 -15,41 Coca Cola İçecek 43,86 -0,68 13,33 Cosmos Yat. Holding 2,36 -1,67 15,69 Credıtwest Faktorıng 2,40 1,69 -16,67 Çelebi 89,15 0,51 -12,68 Çelik Halat 9,40 -3,29 44,62 Çemaş Döküm 1,28 -1,54 2,11 Çemtaş 7,13 -1,25 -13,89 Çimbeton 40,38 0,35 -2,13 Çimentaş 14,04 -0,71 -6,40 Çimsa 9,32 -0,75 2,64 Çuhadaroğlu Metal 3,39 1,19 6,27 Dagi Giyim 3,08 -1,91 23,20 Dagi Yatırım Holding 3,02 -3,82 33,63 Dardanel 5,30 -0,56 39,84 Datagate Bilgisayar 8,10 -1,34 3,71 Demısaş Döküm 3,94 -0,51 13,22 Denge Holding 1,32 1,54 -3,65 Deniz GMYO 4,86 -1,02 -3,76 Denizli Cam 7,83 -1,14 -6,12 Derimod 8,28 1,10 15,97 Derlüks Deri 3,43 -0,58 -15,93 Desa Deri 5,60 -0,88 23,35 Despec Bilgisayar 5,30 1,73 25,00 Deva Holding 10,58 -0,28 17,69 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41 Ditaş Doğan 12,17 -2,25 27,30 DO-CO 585,00 -2,01 3,72 Doğan Burda 4,91 2,94 -19,11 Doğan Holding 1,96 1,03 6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,02 -1,46 22,42 Doğusan 2,28 -1,72 9,62 Doğuş GMYO 6,25 2,80 37,97 Doğuş Otomotiv 10,82 1,41 13,66 Döktaş Dökümcülük 42,00 0,77 -22,15 Duran Doğan Basım 18,00 -1,32 28,21 Dyo Boya 5,40 0,56 10,20 Eczacıbaşı İlaç 4,19 -0,95 12,94 Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -3,49 23,15 Edip Gayrimenkul 2,25 -1,75 61,87 Ege Endüstri 704,40 0,27 21,34 Ege Gübre 50,10 0,20 0,60 Ege Profil 13,87 0,95 15,87 Ege Seramik 4,88 -0,81 31,54 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 0,00 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,57 1,79 46,15 Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 -2,63 85,00 Egeplast 13,75 10,00 10,00 Ekiz Kimya 1,06 0,95 73,77 Emek Elektrik 1,87 0,00 17,61 Eminiş Ambalaj 2,40 7,14 57,89 Emlak Konut GMYO 1,51 -0,66 3,42 Enerjisa Enerji 8,14 -0,37 10,15 Enka İnşaat 6,58 -0,30 2,49 Erbosan 21,36 -1,39 -14,49 Ereğli Demir Çelik 8,63 -0,46 -4,54 Ersu Gıda 3,18 2,58 53,62 Escort Teknoloji 3,10 2,65 123,02 Etiler Gıda 2,05 1,49 -16,33 Euro Kapital Yat. Ort. 1,65 -1,79 -1,20 Euro Trend Yat. Ort. 1,29 -1,53 3,20 Euro Yat. Ort. 1,26 -2,33 6,78 Euro Yatırım Holding 1,50 -0,66 0,00 Fenerbahçe Futbol 14,03 -2,03 -3,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 -0,46 -5,03 F-M İzmit Piston 47,00 -1,67 -5,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,12 -0,12 5,59 Ford Otosan 76,70 -1,16 8,26 Formet Çelik Kapı 2,25 0,00 -25,00 Frigo Pak Gıda 11,31 0,53 -12,73 Galatasaray Sportif 3,86 7,22 90,15 Garanti Bankası 10,68 -0,56 -4,13 Garanti Faktoring 4,29 -1,83 10,85 Garanti Yat. Ort. 1,68 -1,18 55,56 Gedik Y. Men. Değ. 12,39 -1,67 121,25 Gedik Yatırım Holding 24,00 -6,61 212,09 Gediz Ambalaj 7,55 -2,20 11,69 Gentaş 2,54 -0,39 15,98 Gersan Elektrik 3,41 -1,16 6,90 Global Men. Değ. 2,42 -1,22 28,72 Global Yat. Holding 4,07 -1,45 -16,43 Good-Year 4,67 -1,48 15,31 Göltaş Çimento 15,78 0,83 -11,30 Gözde Girişim 4,40 7,84 -14,40 GSD Denizcilik 2,64 -1,12 3,13 GSD Holding 1,61 -1,83 8,05 Gübre Fabrik. 18,24 0,50 101,77 Güler Yat. Holding 1,82 0,00 -10,34 Güneş Sigorta 2,78 1,09 27,52 Halk GMYO 1,53 0,00 25,41 Halk Sigorta 3,50 4,48 76,77 Hatay Tekstil 9,82 16,35 42,94 Hedef Girişim 2,55 -0,39 -2,30 Hektaş 10,55 0,00 31,55 HUB Girişim 32,86 -5,52 136,74 Hürriyet Gzt. 1,15 0,00 0,88 ICBC Turkey Bank 4,80 -0,41 -8,92 İdealist Danışmanlık 3,09 0,00 -6,93 İdealist GMYO 3,37 0,30 10,13 İhlas Ev Aletleri 3,45 1,77 10,22 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,00 3,33 İhlas Gazetecilik 4,37 6,85 -35,83 İhlas Holding 0,81 -2,41 -10,99 İhlas Yayın Holding 1,22 -1,61 19,61 İndeks Bilgisayar 11,42 -1,89 17,73 Info Yatırım 9,10 1,11 2,25 İntema 10,07 -0,79 8,75 İpek Doğal Enerji 10,44 0,38 35,23 İskenderun Demir Çelik 7,24 0,14 -9,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)