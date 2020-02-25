Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,24
|-0,88
|20,43
|Acıpayam Selüloz
|6,97
|0,43
|9,42
|Adana Çimento (A)
|9,21
|-1,81
|-5,15
|Adana Çimento (B)
|6,56
|-2,38
|-7,99
|Adana Çimento (C)
|1,97
|0,00
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|14,13
|0,64
|-10,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|-2,53
|7,82
|Afyon Çimento
|6,76
|-1,46
|7,64
|Ak Enerji
|1,03
|-2,83
|-5,50
|Akbank
|7,47
|-0,80
|-7,89
|Akçansa
|9,73
|-0,41
|-3,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|-0,99
|-5,21
|Akfen GMYO
|3,81
|-1,04
|-5,93
|Akın Tekstil
|13,90
|-1,28
|0,80
|Akiş GMYO
|4,04
|0,25
|0,00
|Akmerkez GMYO
|28,56
|7,29
|20,61
|Aksa
|7,87
|-1,62
|0,53
|Aksa Enerji
|3,75
|-0,27
|-1,32
|Aksigorta
|6,64
|0,61
|9,03
|Aksu Enerji
|11,45
|-1,29
|-23,00
|Alarko Carrıer
|58,65
|6,06
|-2,25
|Alarko GMYO
|16,37
|11,21
|7,82
|Alarko Holding
|6,16
|-0,16
|3,53
|Albaraka Türk
|1,51
|-1,31
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,24
|-1,16
|84,72
|Alkim Kağıt
|6,40
|-0,31
|14,70
|Alkim Kimya
|46,48
|0,74
|21,29
|Altınyağ
|0,69
|1,47
|68,29
|Altınyunus Çeşme
|10,91
|1,49
|9,21
|Anadolu Cam
|4,01
|-0,25
|-8,03
|Anadolu Efes
|23,96
|0,67
|3,81
|Anadolu Grubu Holding
|17,09
|-0,70
|-2,84
|Anadolu Hayat Emek.
|7,38
|-0,94
|7,89
|Anadolu Isuzu
|10,77
|-1,55
|-11,50
|Anadolu Sigorta
|4,88
|-1,41
|10,91
|Anel Elektrik
|2,98
|-1,32
|-7,17
|Arçelik
|19,20
|-0,72
|-7,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,58
|-2,93
|Arena Bilgisayar
|10,87
|-0,73
|44,36
|Armada Bilgisayar
|19,70
|-1,15
|20,20
|Arsan Tekstil
|4,66
|0,65
|30,17
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-1,05
|16,05
|Aselsan
|28,90
|0,98
|38,01
|Aslan Çimento
|35,26
|0,86
|-11,76
|Ata GMYO
|3,76
|0,27
|-17,00
|Atakule GMYO
|1,94
|0,00
|1,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,38
|2,99
|38,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-1,32
|3,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,96
|1,08
|7,32
|Avrasya GMYO
|1,79
|-0,56
|18,54
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,85
|0,00
|1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,40
|0,01
|2,53
|Avrupa Yatırım Holding
|1,49
|0,00
|-3,25
|Ayen Enerji
|3,53
|-0,84
|1,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,65
|-4,33
|21,00
|Aygaz
|12,37
|-1,04
|-3,66
|Bagfaş
|17,29
|-0,92
|2,79
|Bak Ambalaj
|6,71
|-1,18
|-8,71
|Balatacılar Balatacılık
|2,26
|9,71
|82,26
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|0,00
|20,63
|Banvit
|19,49
|-1,07
|4,95
|Baştaş Başkent Çimento
|3,39
|-0,88
|30,89
|Batı Çimento
|3,50
|0,86
|5,74
|Batısöke Çimento
|1,41
|-2,08
|7,63
|Bera Holding
|3,85
|0,52
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|2,87
|-1,37
|4,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,83
|-6,29
|15,51
|Beyaz Filo
|3,61
|2,56
|14,24
|Bilici Yatırım
|7,33
|-0,41
|67,73
|Bim Mağazalar
|47,28
|-2,03
|1,33
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,34
|-1,47
|17,54
|Bizim Mağazaları
|9,27
|-1,07
|-17,01
|Bolu Çimento
|4,27
|-0,93
|-9,15
|Bomonti Elektrik
|1,26
|-10,00
|-1,56
|Borusan Mannesmann
|10,88
|0,00
|-4,98
|Borusan Yat. Paz.
|58,65
|-0,76
|-5,17
|Bosch Fren Sistemleri
|263,90
|0,00
|-8,97
|Bossa
|10,43
|-0,57
|29,40
|Brisa
|9,36
|0,32
|-1,58
|Burçelik
|6,07
|-1,30
|4,48
|Burçelik Vana
|15,00
|7,14
|54,48
|Bursa Çimento
|3,89
|-1,02
|-2,83
|Carrefoursa
|6,28
|-1,72
|33,33
|Ceo Event Medya
|6,97
|0,43
|-15,41
|Coca Cola İçecek
|43,86
|-0,68
|13,33
|Cosmos Yat. Holding
|2,36
|-1,67
|15,69
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|1,69
|-16,67
|Çelebi
|89,15
|0,51
|-12,68
|Çelik Halat
|9,40
|-3,29
|44,62
|Çemaş Döküm
|1,28
|-1,54
|2,11
|Çemtaş
|7,13
|-1,25
|-13,89
|Çimbeton
|40,38
|0,35
|-2,13
|Çimentaş
|14,04
|-0,71
|-6,40
|Çimsa
|9,32
|-0,75
|2,64
|Çuhadaroğlu Metal
|3,39
|1,19
|6,27
|Dagi Giyim
|3,08
|-1,91
|23,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,02
|-3,82
|33,63
|Dardanel
|5,30
|-0,56
|39,84
|Datagate Bilgisayar
|8,10
|-1,34
|3,71
|Demısaş Döküm
|3,94
|-0,51
|13,22
|Denge Holding
|1,32
|1,54
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,86
|-1,02
|-3,76
|Denizli Cam
|7,83
|-1,14
|-6,12
|Derimod
|8,28
|1,10
|15,97
|Derlüks Deri
|3,43
|-0,58
|-15,93
|Desa Deri
|5,60
|-0,88
|23,35
|Despec Bilgisayar
|5,30
|1,73
|25,00
|Deva Holding
|10,58
|-0,28
|17,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|12,17
|-2,25
|27,30
|DO-CO
|585,00
|-2,01
|3,72
|Doğan Burda
|4,91
|2,94
|-19,11
|Doğan Holding
|1,96
|1,03
|6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|-1,46
|22,42
|Doğusan
|2,28
|-1,72
|9,62
|Doğuş GMYO
|6,25
|2,80
|37,97
|Doğuş Otomotiv
|10,82
|1,41
|13,66
|Döktaş Dökümcülük
|42,00
|0,77
|-22,15
|Duran Doğan Basım
|18,00
|-1,32
|28,21
|Dyo Boya
|5,40
|0,56
|10,20
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|-0,95
|12,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,45
|-3,49
|23,15
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|-1,75
|61,87
|Ege Endüstri
|704,40
|0,27
|21,34
|Ege Gübre
|50,10
|0,20
|0,60
|Ege Profil
|13,87
|0,95
|15,87
|Ege Seramik
|4,88
|-0,81
|31,54
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,57
|1,79
|46,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|-2,63
|85,00
|Egeplast
|13,75
|10,00
|10,00
|Ekiz Kimya
|1,06
|0,95
|73,77
|Emek Elektrik
|1,87
|0,00
|17,61
|Eminiş Ambalaj
|2,40
|7,14
|57,89
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-0,66
|3,42
|Enerjisa Enerji
|8,14
|-0,37
|10,15
|Enka İnşaat
|6,58
|-0,30
|2,49
|Erbosan
|21,36
|-1,39
|-14,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,63
|-0,46
|-4,54
|Ersu Gıda
|3,18
|2,58
|53,62
|Escort Teknoloji
|3,10
|2,65
|123,02
|Etiler Gıda
|2,05
|1,49
|-16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,65
|-1,79
|-1,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|-1,53
|3,20
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|-2,33
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,50
|-0,66
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,03
|-2,03
|-3,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,34
|-0,46
|-5,03
|F-M İzmit Piston
|47,00
|-1,67
|-5,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,12
|-0,12
|5,59
|Ford Otosan
|76,70
|-1,16
|8,26
|Formet Çelik Kapı
|2,25
|0,00
|-25,00
|Frigo Pak Gıda
|11,31
|0,53
|-12,73
|Galatasaray Sportif
|3,86
|7,22
|90,15
|Garanti Bankası
|10,68
|-0,56
|-4,13
|Garanti Faktoring
|4,29
|-1,83
|10,85
|Garanti Yat. Ort.
|1,68
|-1,18
|55,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,39
|-1,67
|121,25
|Gedik Yatırım Holding
|24,00
|-6,61
|212,09
|Gediz Ambalaj
|7,55
|-2,20
|11,69
|Gentaş
|2,54
|-0,39
|15,98
|Gersan Elektrik
|3,41
|-1,16
|6,90
|Global Men. Değ.
|2,42
|-1,22
|28,72
|Global Yat. Holding
|4,07
|-1,45
|-16,43
|Good-Year
|4,67
|-1,48
|15,31
|Göltaş Çimento
|15,78
|0,83
|-11,30
|Gözde Girişim
|4,40
|7,84
|-14,40
|GSD Denizcilik
|2,64
|-1,12
|3,13
|GSD Holding
|1,61
|-1,83
|8,05
|Gübre Fabrik.
|18,24
|0,50
|101,77
|Güler Yat. Holding
|1,82
|0,00
|-10,34
|Güneş Sigorta
|2,78
|1,09
|27,52
|Halk GMYO
|1,53
|0,00
|25,41
|Halk Sigorta
|3,50
|4,48
|76,77
|Hatay Tekstil
|9,82
|16,35
|42,94
|Hedef Girişim
|2,55
|-0,39
|-2,30
|Hektaş
|10,55
|0,00
|31,55
|HUB Girişim
|32,86
|-5,52
|136,74
|Hürriyet Gzt.
|1,15
|0,00
|0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,80
|-0,41
|-8,92
|İdealist Danışmanlık
|3,09
|0,00
|-6,93
|İdealist GMYO
|3,37
|0,30
|10,13
|İhlas Ev Aletleri
|3,45
|1,77
|10,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|3,33
|İhlas Gazetecilik
|4,37
|6,85
|-35,83
|İhlas Holding
|0,81
|-2,41
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|-1,61
|19,61
|İndeks Bilgisayar
|11,42
|-1,89
|17,73
|Info Yatırım
|9,10
|1,11
|2,25
|İntema
|10,07
|-0,79
|8,75
|İpek Doğal Enerji
|10,44
|0,38
|35,23
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|0,14
|-9,61
(Sürecek)