Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,46 -5,40 408,60 Acıpayam Selüloz 17,30 0,93 173,97 Adel Kalemcilik 23,78 -0,92 51,46 Adese Alışveriş Ticaret 2,54 -1,55 77,83 Afyon Çimento 4,75 -0,84 108,49 Ak Enerji 2,43 2,10 122,94 Akbank 5,16 0,19 -36,37 Akçansa 14,58 1,82 50,40 Akdeniz Yatırım Hold. 6,76 -4,38 220,38 Akfen GMYO 4,34 2,84 7,16 Akın Tekstil 20,90 1,46 51,56 Akiş GMYO 3,51 -0,57 12,05 Akmerkez GMYO 77,00 -4,29 243,68 Aksa 8,31 2,09 18,66 Aksa Enerji 6,83 3,33 79,74 Aksigorta 8,10 1,00 49,51 Aksu Enerji 12,49 1,38 -16,01 Alarko Carrıer 138,20 -4,69 131,39 Alarko GMYO 18,33 0,60 24,71 Alarko Holding 6,13 1,83 3,03 Albaraka Türk 1,59 1,92 3,92 Alcatel Lucent Teletaş 30,10 0,53 150,00 Alkim Kağıt 13,45 -0,37 148,17 Alkim Kimya 14,30 -1,45 130,57 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,00 7,91 631,71 Altınyunus Çeşme 53,80 -1,19 438,54 Anadolu Efes 22,62 1,07 6,31 Anadolu Grubu Holding 20,32 1,40 15,52 Anadolu Hayat Emek. 8,04 1,13 32,13 Anadolu Isuzu 16,19 -0,43 33,03 Anadolu Sigorta 6,97 1,46 67,81 Anel Elektrik 6,39 0,16 99,36 Arçelik 27,08 1,42 29,94 ARD Bilişim Teknolojileri 39,40 -1,35 Arena Bilgisayar 38,36 1,32 426,56 Armada Bilgisayar 60,00 3,72 266,08 Arsan Tekstil 6,40 1,27 78,77 Artı Yatırım Holding 17,60 -0,11 2072,84 Aselsan 18,12 0,50 73,58 Ata GMYO 3,88 -0,77 -14,35 Atakule GMYO 2,66 -0,37 38,54 Atlantis Yatırım Holding 5,85 9,96 485,00 Atlas Yat. Ort. 1,60 0,00 65,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,48 1,76 8,02 Avrasya GMYO 3,22 0,63 113,25 Avrasya Petrol ve Tur. 3,36 -5,35 84,62 Avrasya Stratejik GMYF 1.448,90 0,01 12,68 Avrupa Yatırım Holding 3,94 1,03 155,84 Ayen Enerji 6,51 1,24 87,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,98 1,40 264,38 Aygaz 12,78 0,63 5,22 Bagfaş 19,27 0,89 14,57 Bak Ambalaj 16,14 -0,62 121,56 Balatacılar Balatacılık 13,10 9,99 956,45 Bantaş Ambalaj 5,01 -4,57 98,81 Banvit 25,62 -0,08 37,96 Baştaş Başkent Çimento 13,00 1,25 401,93 Batı Çimento 4,28 0,00 29,31 Batısöke Çimento 2,41 -0,82 83,97 Bayrak Taban Sanayi 8,75 0,46 Bera Holding 10,12 1,61 162,86 Berkosan Yalıtım 5,79 0,87 111,31 Beşiktaş Futbol Yat. 3,40 0,29 38,78 Beyaz Filo 11,60 -6,38 270,63 Bilici Yatırım 5,87 1,03 104,78 Bim Mağazalar 68,90 0,07 49,10 Birko Mensucat 1,67 9,87 438,71 Birlik Mensucat 2,67 -0,74 134,21 Bizim Mağazaları 16,27 1,43 46,93 Bomonti Elektrik 13,99 -3,65 992,97 Borusan Mannesmann 16,00 -0,62 39,74 Borusan Yat. Paz. 165,50 -5,37 176,23 Bosch Fren Sistemleri 828,70 0,51 187,96 Bossa 12,58 -0,63 56,08 Brisa 14,15 0,43 50,87 Burçelik 21,34 0,09 267,30 Burçelik Vana 54,00 0,00 456,13 Bursa Çimento 7,32 0,97 82,85 Carrefoursa 23,22 -3,25 392,99 Casa Emtia Petrol 30,00 0,00 219,49 Ceo Event Medya 7,06 4,90 92,78 Coca Cola İçecek 51,70 4,87 36,56 Cosmos Yat. Holding 12,12 0,00 494,12 Credıtwest Faktorıng 5,18 -0,38 79,86 Çelebi 80,10 0,19 -19,38 Çelik Halat 14,15 9,95 117,69 Çemaş Döküm 2,05 2,50 63,54 Çemtaş 14,20 1,00 74,68 Çimbeton 140,10 -1,96 239,55 Çimentaş 33,32 -0,89 122,13 Çimsa 14,16 -0,84 55,95 Çuhadaroğlu Metal 6,03 -1,47 89,03 Dagi Giyim 16,23 9,88 549,20 Dagi Yatırım Holding 14,64 9,99 547,79 Dardanel 28,30 9,95 646,70 Datagate Bilgisayar 15,07 1,55 92,96 Demısaş Döküm 6,62 -1,93 90,23 Denge Holding 6,21 9,91 353,28 Deniz GMYO 3,71 0,54 76,32 Derimod 10,52 -0,66 47,34 Derlüks Deri 9,96 2,36 146,18 Desa Deri 7,33 -3,93 61,45 Despec Bilgisayar 12,89 1,34 204,01 Deva Holding 19,99 0,40 123,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,45 7,51 Diriteks Diriliş Tekstil 2,46 0,00 215,38 Ditaş Doğan 33,88 2,98 256,06 DO-CO 341,00 0,06 -39,54 Doğan Burda 24,74 9,96 307,58 Doğan Holding 2,48 0,81 38,12 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 1,83 68,48 Doğusan 4,01 -2,20 92,79 Doğuş GMYO 9,87 0,41 117,88 Doğuş Otomotiv 16,79 2,07 76,37 Döktaş Dökümcülük 32,76 -0,67 3,52 Duran Doğan Basım 23,22 -0,68 65,38 Dyo Boya 12,95 -9,94 164,29 Eczacıbaşı İlaç 6,79 0,89 86,00 Eczacıbaşı Yatırım 20,88 1,66 116,77 Edip Gayrimenkul 3,35 -1,47 141,01 Ege Endüstri 799,00 3,10 42,03 Ege Gübre 125,90 -0,24 155,40 Ege Profil 22,16 -4,40 85,13 Ege Seramik 7,07 0,14 92,20 Egeli & Co Tarım Girişim 2,01 0,50 528,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,13 9,23 446,15 Egeli&Co Yatırım Holding 1,35 8,00 575,00 Egeplast 19,06 0,00 52,48 Ekiz Kimya 9,39 0,00 1439,34 Emek Elektrik 3,92 -3,21 146,54 Eminiş Ambalaj 46,36 -9,98 2950,00 Emlak Konut GMYO 1,92 0,52 32,63 Enerjisa Enerji 9,34 0,97 38,66 Enka İnşaat 7,09 0,28 27,02 Erbosan 28,70 -0,35 14,89 Ereğli Demir Çelik 9,65 0,00 9,55 Ersu Gıda 5,69 -3,23 174,88 Escort Teknoloji 6,50 -0,91 367,63 Esenboğa Elektrik 12,43 10,00 Etiler Gıda 3,62 1,97 210,04 Euro Kapital Yat. Ort. 2,92 -4,58 82,07 Euro Trend Yat. Ort. 4,38 4,53 266,89 Euro Yat. Ort. 3,10 9,93 175,37 Euro Yatırım Holding 2,98 -1,65 98,67 Fade Gıda 6,51 -1,36 Fenerbahçe Futbol 35,80 0,85 147,41 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,30 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,19 -3,13 35,45 F-M İzmit Piston 118,00 -2,48 149,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,12 -0,98 70,61 Ford Otosan 91,45 1,61 38,32 Formet Çelik Kapı 4,70 -6,75 56,67 Frigo Pak Gıda 21,20 -0,66 202,62 Galatasaray Sportif 4,06 0,25 100,00 Garanti Bankası 7,12 0,42 -36,09 Garanti Faktoring 10,83 0,74 179,84 Garanti Yat. Ort. 2,63 1,54 163,84 Gedik Y. Men. Değ. 9,11 0,11 189,67 Gediz Ambalaj 18,27 0,88 170,27 Gentaş 3,39 -1,74 64,40 Gersan Elektrik 7,07 1,43 121,63 Global Men. Değ. 4,78 -0,83 154,26 Global Yat. Holding 6,07 0,33 24,64 Good-Year 5,95 0,51 46,91 Göltaş Çimento 26,34 2,09 48,06 Gözde Girişim 6,59 3,29 28,21 GSD Denizcilik 5,17 0,58 101,95 GSD Holding 2,38 0,85 59,73 Gübre Fabrik. 33,76 0,42 273,45 Güler Yat. Holding 13,70 1,33 574,88 Halk GMYO 2,73 -2,85 134,41 Hatay Tekstil 14,21 0,42 111,02 Hedef Girişim 5,98 -2,29 150,60 Hektaş 13,26 0,15 65,34 HUB Girişim 17,82 0,39 89,80 Hürriyet Gzt. 2,33 0,00 104,39 ICBC Turkey Bank 6,90 0,29 30,93 İdealist Danışmanlık 12,75 -7,61 284,04 İdealist GMYO 7,45 -6,76 143,46 İhlas Ev Aletleri 2,20 0,92 -29,71 İhlas Gayrimenkul 1,61 1,90 34,17 İhlas Gazetecilik 6,83 -8,57 50,44 İhlas Holding 1,19 3,48 30,77 İhlas Yayın Holding 1,44 3,60 72,74 İndeks Bilgisayar 17,53 -0,17 86,89 Info Yatırım 12,19 4,64 150,68 İntema 20,38 -0,97 120,09 Inveo Yatırım Holding 30,60 1,53 297,92 İpek Doğal Enerji 12,75 1,92 65,16 İskenderun Demir Çelik 7,60 0,40 -2,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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