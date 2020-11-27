Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,25 0,49 451,08 Acıpayam Selüloz 18,04 1,46 185,68 Adel Kalemcilik 21,20 -0,38 35,03 Adese Alışveriş Ticaret 3,04 -0,98 112,84 Afyon Çimento 4,51 0,22 97,96 Ak Enerji 2,25 0,45 106,42 Akbank 6,48 0,47 -20,10 Akçansa 13,77 -0,22 42,04 Akdeniz Yatırım Hold. 6,33 -2,62 200,00 Akfen GMYO 4,08 0,00 0,74 Akın Tekstil 25,56 -2,44 85,35 Akiş GMYO 3,70 -0,27 18,12 Akmerkez GMYO 49,90 -0,99 122,72 Aksa 10,80 -0,09 54,21 Aksa Enerji 7,18 1,99 88,95 Aksigorta 7,69 -0,39 41,94 Aksu Enerji 13,98 1,60 -5,99 Alarko Carrıer 239,00 -2,45 300,16 Alarko GMYO 18,62 2,82 26,68 Alarko Holding 6,37 0,79 8,43 Albaraka Türk 1,73 0,00 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 27,96 -1,20 132,23 Alkim Kağıt 13,06 -0,46 140,97 Alkim Kimya 14,08 0,07 127,02 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 0,00 509,76 Altınyunus Çeşme 47,56 0,13 376,08 Anadolu Efes 23,06 -0,95 8,38 Anadolu Grubu Holding 21,88 1,67 24,39 Anadolu Hayat Emek. 8,29 -0,60 36,23 Anadolu Isuzu 16,50 -0,84 35,58 Anadolu Sigorta 7,19 1,41 73,11 Anel Elektrik 3,39 1,19 92,30 Arçelik 28,96 1,33 38,96 ARD Bilişim Teknolojileri 35,94 -0,33 Arena Bilgisayar 35,18 -0,90 382,91 Armada Bilgisayar 49,58 -0,24 202,50 Arsan Tekstil 7,14 -1,52 99,44 Artı Yatırım Holding 5,65 0,00 597,53 Aselsan 18,24 -0,22 75,20 Ata GMYO 4,86 -1,22 7,28 Atakule GMYO 2,57 0,39 33,85 Atlantis Yatırım Holding 4,05 -7,95 305,00 Atlas Yat. Ort. 1,76 -1,12 82,09 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,68 -0,94 9,51 Avrasya GMYO 3,93 -2,24 160,26 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -2,10 79,12 Avrupa Yatırım Holding 4,95 -3,51 221,43 Ayen Enerji 5,56 0,72 60,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,30 3,00 370,32 Aygaz 13,05 -0,38 7,44 Bagfaş 20,88 -3,15 24,14 Bak Ambalaj 20,12 -0,98 176,20 Balatacılar Balatacılık 10,30 7,85 730,65 Bantaş Ambalaj 5,89 -3,92 133,73 Banvit 28,62 0,42 54,12 Baştaş Başkent Çimento 11,00 5,26 324,71 Batı Çimento 4,40 0,23 32,93 Batısöke Çimento 2,47 -0,40 88,55 Bayrak Taban Sanayi 8,14 0,99 Bera Holding 12,08 1,94 213,77 Berkosan Yalıtım 6,48 -1,22 136,50 Beşiktaş Futbol Yat. 3,32 8,14 35,51 Beyaz Filo 9,49 0,53 203,21 Bilici Yatırım 6,14 -0,16 114,20 Bim Mağazalar 70,20 -0,14 51,92 Birko Mensucat 1,21 1,68 290,32 Birlik Mensucat 2,57 -1,91 125,44 Bizim Mağazaları 15,75 0,25 42,24 Bomonti Elektrik 28,70 0,00 2142,19 Borusan Mannesmann 16,34 -0,43 42,71 Borusan Yat. Paz. 224,80 -2,05 275,21 Bosch Fren Sistemleri 1.260,10 -2,24 337,87 Bossa 12,97 -0,46 60,92 Brisa 19,15 -0,21 104,18 Burçelik 22,34 -2,45 284,51 Burçelik Vana 61,85 -2,98 536,97 Bursa Çimento 9,10 -0,66 127,31 Carrefoursa 106,00 0,09 300,80 Casa Emtia Petrol 87,70 -9,96 833,97 Ceo Event Medya 7,09 -2,07 93,60 Coca Cola İçecek 60,90 -0,65 60,86 Cosmos Yat. Holding 8,00 2,43 292,16 Credıtwest Faktorıng 5,44 -1,09 88,89 Çelebi 95,00 -2,26 -4,38 Çelik Halat 20,72 1,07 218,77 Çemaş Döküm 2,39 -1,24 90,67 Çemtaş 15,99 1,14 96,70 Çimbeton 177,90 0,74 331,17 Çimentaş 33,44 0,12 122,93 Çimsa 15,19 -0,07 67,29 Çuhadaroğlu Metal 6,84 1,94 114,42 Dagi Giyim 8,77 -1,24 250,80 Dagi Yatırım Holding 13,76 0,00 508,85 Dardanel 25,00 2,04 559,63 Datagate Bilgisayar 15,89 -0,69 103,46 Demısaş Döküm 6,06 0,17 74,14 Denge Holding 5,85 0,86 327,01 Deniz GMYO 3,29 -0,60 56,36 Derimod 9,95 -0,50 39,36 Derlüks Deri 10,12 -2,13 150,14 Desa Deri 7,66 2,13 68,72 Despec Bilgisayar 12,30 1,40 190,09 Deva Holding 24,32 1,25 172,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,10 -1,08 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 4,86 425,64 Ditaş Doğan 31,88 5,63 235,05 DO-CO 464,60 -1,17 -17,62 Doğan Burda 24,50 0,00 303,62 Doğan Holding 2,47 0,00 37,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,73 2,63 65,45 Doğusan 3,65 -0,82 75,48 Doğuş GMYO 10,10 6,88 122,96 Doğuş Otomotiv 28,28 -0,91 197,06 Döktaş Dökümcülük 33,32 -0,30 5,29 Duran Doğan Basım 24,54 -3,69 74,79 Dyo Boya 11,15 -0,45 127,55 Eczacıbaşı İlaç 7,02 0,72 92,30 Eczacıbaşı Yatırım 20,44 0,20 112,20 Edip Gayrimenkul 3,03 0,00 117,99 Ege Endüstri 1.636,00 -2,35 190,81 Ege Gübre 140,30 -2,64 184,61 Ege Profil 25,80 -3,15 115,54 Ege Seramik 9,37 -0,74 154,72 Egeplast 18,28 2,18 46,24 Ekiz Kimya 8,01 0,00 1213,11 Emek Elektrik 3,30 -0,60 107,55 Eminiş Ambalaj 23,00 0,00 1413,16 Emlak Konut GMYO 2,09 0,48 44,37 Enerjisa Enerji 10,54 0,86 56,47 Enka İnşaat 7,10 0,00 27,20 Erbosan 34,66 -1,65 38,75 Ereğli Demir Çelik 11,89 0,25 34,98 Ersu Gıda 5,22 0,00 152,17 Escort Teknoloji 6,88 -1,57 394,96 Esenboğa Elektrik 17,70 0,06 Etiler Gıda 4,60 0,00 293,97 Euro Kapital Yat. Ort. 3,24 0,31 102,02 Euro Trend Yat. Ort. 3,70 -1,86 209,93 Euro Yat. Ort. 4,50 0,00 299,73 Euro Yatırım Holding 2,83 -0,70 88,67 Fade Gıda 6,07 0,17 Fenerbahçe Futbol 35,50 3,98 145,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,51 -1,05 64,33 F-M İzmit Piston 131,70 -2,73 178,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,31 -1,22 47,07 Ford Otosan 123,50 -0,88 86,80 Formet Çelik Kapı 4,25 0,00 41,67 Frigo Pak Gıda 32,94 9,95 370,21 Galatasaray Sportif 3,93 4,52 93,60 Garanti Bankası 9,44 1,07 -15,26 Garanti Faktoring 10,89 0,83 181,40 Garanti Yat. Ort. 3,07 8,48 207,99 Gedik Y. Men. Değ. 9,23 0,00 193,49 Gediz Ambalaj 20,86 -0,19 208,58 Gentaş 5,22 -0,19 153,15 Gersan Elektrik 6,29 -1,10 97,18 Global Men. Değ. 4,79 -2,24 154,79 Global Yat. Holding 4,73 -1,87 -2,87 Good-Year 7,69 -0,77 89,88 Göltaş Çimento 29,60 3,86 66,39 Gözde Girişim 6,52 1,09 26,85 GSD Denizcilik 4,97 -1,00 94,14 GSD Holding 2,31 -1,28 55,03 Gübre Fabrik. 50,80 -1,45 461,95 Güler Yat. Holding 15,09 -3,27 643,35 Halk GMYO 3,46 0,29 197,09 Hatay Tekstil 13,82 1,02 105,23 Hedef Girişim 6,12 -1,13 156,47 Hektaş 13,06 -1,06 62,84 HUB Girişim 17,05 0,00 81,60 Hürriyet Gzt. 2,30 -0,86 101,75 ICBC Turkey Bank 6,71 -1,32 27,32 İdealist Danışmanlık 10,75 -2,63 223,80 İdealist GMYO 6,30 2,11 105,88 İhlas Ev Aletleri 1,87 -2,09 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,26 -0,79 22,41 İhlas Gazetecilik 4,45 -1,98 -1,98 İhlas Holding 1,14 -0,87 25,27 İhlas Yayın Holding 1,19 -2,46 42,75 İndeks Bilgisayar 16,44 0,43 75,27 Info Yatırım 4,90 -0,41 155,90 İntema 20,40 -2,11 120,30 Inveo Yatırım Holding 28,70 0,42 273,21 İpek Doğal Enerji 12,00 -0,25 55,44 İskenderun Demir Çelik 8,65 0,70 10,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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