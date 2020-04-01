Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.000,00 -0,15 12,66
İş Bankası (C) 4,62 -2,12 -27,93
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72
İş Fin.Kir. 2,87 0,00 -24,47
İş Girişim 3,34 2,77 -12,11
İş GMYO 1,28 0,79 -27,27
İş Y. Men. Değ. 3,96 -1,74 -1,66
İş Yat. Ort. 2,07 -3,27 28,47
İşbir Holding 440,00 0,00 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 2,38 -30,65
İttifak Holding 2,12 9,84 -43,01
İz Hayvancılık Tarım 1,89 2,16 -27,77
İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89
İzmir Fırça 1,64 -1,80 -8,89
Jantsa Jant Sanayi 53,00 -2,66 -9,09
Kafein Yazılım 11,90 -4,34 6,82
Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89
Kaplamin 5,36 0,94 -3,42
Kardemir (A) 1,94 1,57 -26,79
Kardemir (B) 1,92 1,05 -27,27
Kardemir (D) 1,95 2,63 -26,69
Karel Elektronik 12,83 -3,53 -11,70
Karsan Otomotiv 1,27 0,79 -19,62
Karsu Tekstil 2,24 8,74 -30,86
Kartonsan 335,00 -1,18 -14,08
Katmerciler Ekipman 2,42 -1,63 -36,98
Kent Gıda 185,30 3,46 5,40
Kerevitaş Gıda 3,27 -3,25 0,31
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45
Kiler GMYO 2,19 1,86 -42,22
Klimasan Klima 12,40 -3,13 -43,84
Koç Holding 13,23 -1,49 -34,89
Konfrut Gıda 7,25 -0,14 -7,29
Konya Çimento 177,70 0,11 -34,50
Kordsa Teknik Tekstil 9,41 -0,95 -26,00
Koza Altın 59,80 -2,53 -19,24
Koza Madencilik 8,90 -1,98 -11,27
Körfez GMYO 1,97 1,03 -17,57
Kristal Kola 1,29 0,00 -14,57
Kron Telekomünikasyon 15,50 -2,33 21,86
Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 -4,56 -2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 0,00 -28,48
Kütahya Porselen 6,34 -3,79 -4,23
Lider Faktoring 2,84 -2,07 -22,62
Link Bilgisayar 21,06 -2,86 16,03
Logo Yazılım 58,95 -1,26 -3,04
Lokman Hekim Sağlık 5,84 -3,47 1,04
Lüks Kadife 7,38 0,82 -14,58
Makina Takım 1,27 3,25 -32,45
Mardin Çimento 4,98 -0,60 -15,88
Marka Yatırım Holding 1,01 5,21 -14,41
Marmaris Altınyunus 61,20 2,34 -13,80
Marshall 42,18 -1,72 -11,27
Martı GMYO 0,78 1,30 -22,77
Martı Otel 0,60 3,45 -34,07
Mavi Giyim 32,34 -3,69 -44,15
Mazhar Zorlu Holding 11,30 -1,74 -6,53
Mega Polietilen 1,76 10,00 -20,00
Menderes Tekstil 1,24 1,64 -5,34
Mensa 0,26 8,33 -18,75
Merit Turizm 13,50 3,85 -30,56
Merko Gıda 1,09 -4,39 3,81
Metal Gayrimenkul 0,64 0,00 -29,67
Metemtur Otelcilik 1,31 -0,76 -26,40
Metro Holding 0,92 -1,08 -33,33
Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 9,57 -35,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,13 -9,80 -61,45
Migros Ticaret 22,56 -0,44 -6,85
Milpa 2,09 1,95 -4,57
Mistral GMYO 1,59 0,00 -15,87
MLP Sağlık 13,16 0,46 -17,75
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 0,00 -25,44
Mondi Tire Kutsan 6,50 3,34 57,00
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,35 0,12 28,54
Net Holding 1,42 2,16 -45,38
Netaş Telekom. 10,20 -1,07 -21,90
Niğbaş Niğde Beton 5,68 -2,07 -8,39
Nuh Çimento 9,19 0,77 -22,64
Nurol GMYO 2,62 -0,76 -26,61
Odaş Elektrik 1,38 1,47 -4,55
Olmuksan-IP 4,00 -1,23 56,19
Orge Enerji Elektrik 4,10 -0,73 -17,34
Orma Orman Mahsulleri 3,59 5,59 30,07
Osmanlı Menkul 6,97 -3,33 65,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,55 1,31 -7,74
Otokar 105,30 1,54 -28,39
Oyak Yat. Ort. 4,83 -6,03 107,30
Oylum Sınai Yatırımlar 3,18 1,27 2,95
Özak GMYO 2,34 0,43 -8,95
Özbal Çelik Boru 1,33 0,76 -17,49
Özderici GMYO 1,10 0,92 -29,94
Özerden Plastik 1,99 -0,50 -12,72
Panora GMYO 4,21 0,96 -25,22
Papilon Savunma 8,04 -0,50 3,74
Park Elek.Madencilik 2,78 -1,07 -8,85
Parsan 11,48 -1,88 -32,23
Pegasus 35,72 4,44 -58,66
Peker GMYO 2,49 -7,78 -20,45
Penguen Gıda 3,60 -2,44 73,91
Pera GMYO 0,68 1,49 -27,66
Pergamon Dış Ticaret 6,92 0,14 -13,72
Petkim 3,33 9,90 -12,60
Petrokent Turizm 104,90 -0,85 -18,11
Pınar Et ve Un 10,03 -1,67 9,38
Pınar Su 3,19 -2,74 37,50
Pınar Süt 11,88 -4,19 -6,24
Plastikkart 8,70 0,58 -6,15
Polisan Holding 1,95 -1,02 -35,64
Politeknik Metal 63,00 -0,16 -17,18
Prizma Press Matbaacılık 4,78 0,00 11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.166,20 0,10 5,27
QNB Finans Fin. Kir. 101,00 -6,31 -21,77
QNB Finansbank 34,02 -4,11 -9,28
Ral Yatırım Holding 7,80 -5,34 14,71
Ray Sigorta 2,90 -0,34 -15,20
Reysaş GMYO 6,84 2,24 49,02
Reysaş Lojistik 7,26 0,41 65,75
Rhea Girişim 1,78 -0,56 49,58
Rodrigo Tekstil 1,39 0,72 -23,20
Royal Halı 1,66 -2,92 21,17
RTA Laboratuvarları 5,25 -7,89 126,29
Sabancı Holding 7,09 -0,98 -22,26
Safkar Ege Soğutmacılık 2,66 1,14 22,02
Salix Yatırım Holding 5,00 -3,85 -30,65
Sanel Mühendislik 3,90 5,12 -3,70
Sanifoam Sünger 4,92 2,07 -1,60
Sanko Pazarlama 5,43 -1,27 -29,84
Saray Matbaacılık 1,77 9,94 -1,12
Sarkuysan 4,89 0,82 1,24
Sasa Polyester 8,55 -2,51 10,61
Say Reklamcılık 2,66 0,00 18,75
Sekuro Plastik 4,75 -0,84 -11,38
Selçuk Ecza Deposu 7,10 -4,95 16,39
Selçuk Gıda 1,51 -1,95 -12,21
Senkron Güvenlik 2,10 -4,98 -23,08
Serve Film Prodüksiyon 1,58 -1,86 -0,63
Servet GMYO 10,94 3,21 28,71
Seyitler Kimya 9,81 0,62 44,48
Silverline Endüstri 1,65 -1,20 -23,61
Sinpaş GMYO 0,92 3,37 -20,69
Smartiks Yazılım 8,01 -3,26 -18,35
Soda Sanayii 5,13 0,59 -16,99
Sodaş Sodyum Sanayii 14,65 0,27 49,95
Söktaş 2,43 -4,71 -8,30
Sönmez Filament 4,48 -4,07 -8,20
Sönmez Pamuklu 4,23 -6,42 -14,02
Sumaş Suni Tahta 8,54 -13,74
Şeker Fin. Kir. 4,75 0,64 -0,63
Şekerbank 0,91 1,11 -30,53
Şişe Cam 4,15 0,24 -21,25
Şok Marketler 9,28 -0,43 -13,75
T. Halk Bankası 5,02 0,00 -15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 -1,07 -40,60
T.S.K.B. 0,93 -1,06 -23,14
T.Tuborg 12,70 -1,78 6,72
Taç Tarım Ürünleri 1,95 8,33 -37,50
Tat Gıda 6,06 -4,42 -0,39
TAV Havalimanları 16,97 2,48 -37,53
Taze Kuru Gıda 6,06 -3,04 -16,30
Tek-Art Turizm 0,88 4,76 -30,16
Tekfen Holding 13,01 2,44 -32,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 2,79 49,05
Temapol Polimer Plastik 5,03 -3,27 -3,64
TGS Dış Ticaret 3,11 -1,89 -33,40
Tofaş Oto. Fab. 16,25 -1,22 -30,26
Torunlar GMYO 1,86 0,00 -32,36
Trabzon Liman 8,37 -1,30 -21,48
Trabzonspor Sportif 3,42 9,62 59,07
Trakya Cam 2,89 0,70 -17,43
Trend GMYO 2,29 9,57 4,09
TSKB GMYO 1,52 1,33 13,43
Tuğçelik 3,91 -2,01 -1,01
Tukaş 8,51 -1,05 -31,09
Turcas Petrol 2,22 9,90 -16,85
Turkcell 12,22 -0,81 -11,45
Tümosan Motor ve Traktör 4,33 -0,23 -32,45
Tüpraş 78,10 3,44 -38,41
Türk Hava Yolları 9,00 -0,77 -37,76
Türk Prysmian Kablo 3,14 -1,88 20,77
Türk Telekom 6,50 -2,99 -11,80
Türk Traktör 40,00 0,60 -24,40
Türker Proje Gayrimenkul 30,24 -1,50 -28,00
Ufuk Yatırım 3,09 9,96 19,77
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 9,66 -25,00
Ulusoy Elektrik 28,04 -0,99 5,41
Ulusoy Un Sanayi 4,27 -0,70 11,78
Umpaş Holding 0,43 2,38 -30,65
Uşak Seramik 1,24 0,00 -26,63
Utopya Turizm 3,82 4,09 -22,36
Uzertaş Boya 2,20 -4,76 -0,90
Ülker Bisküvi 19,80 0,76 -11,45
Ünye Çimento 3,77 1,34 -29,93
Vakıf Fin. Kir. 1,67 0,60 -30,99
Vakıf GMYO 1,97 0,51 -20,24
Vakıf Yat. Ort. 1,71 4,27 -26,61
Vakıflar Bankası 4,56 -1,72 -17,24
Vakko Tekstil 4,08 -0,97 -10,13
Vanet Gıda 1,09 0,00 -23,78
Verusa Holding 14,90 -1,19 -19,72
Verusaturk Girisim 3,81 0,00 -29,31
Vestel 10,53 -0,19 -16,56
Vestel Beyaz Eşya 16,06 -0,74 -25,65
Viking Kağıt 3,89 -1,77 108,02
Yapı Kredi Koray GMYO 2,20 -2,65 -9,09
Yapı ve Kredi Bank. 1,86 -1,59 -25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,71 -1,47 7,02
Yataş 5,26 0,38 -28,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 -0,68 -8,70
Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,79 -3,61
Yeşil GMYO 0,39 0,00 -39,06
Yeşil Yapı 0,38 0,00 -42,42
Yeşil Yatırım Holding 8,34 -1,18 -25,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.575,00 -8,53 55,35
Yonga Mobilya 9,41 -0,63 1,84
Yükselen Çelik 5,84 -0,17 -4,73
Yünsa 8,90 1,48 -11,79
Zorlu Enerji 1,06 0,00 -34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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