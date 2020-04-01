Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.000,00
|-0,15
|12,66
|İş Bankası (C)
|4,62
|-2,12
|-27,93
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|45,72
|İş Fin.Kir.
|2,87
|0,00
|-24,47
|İş Girişim
|3,34
|2,77
|-12,11
|İş GMYO
|1,28
|0,79
|-27,27
|İş Y. Men. Değ.
|3,96
|-1,74
|-1,66
|İş Yat. Ort.
|2,07
|-3,27
|28,47
|İşbir Holding
|440,00
|0,00
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|2,38
|-30,65
|İttifak Holding
|2,12
|9,84
|-43,01
|İz Hayvancılık Tarım
|1,89
|2,16
|-27,77
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|0,00
|9,89
|İzmir Fırça
|1,64
|-1,80
|-8,89
|Jantsa Jant Sanayi
|53,00
|-2,66
|-9,09
|Kafein Yazılım
|11,90
|-4,34
|6,82
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-2,89
|Kaplamin
|5,36
|0,94
|-3,42
|Kardemir (A)
|1,94
|1,57
|-26,79
|Kardemir (B)
|1,92
|1,05
|-27,27
|Kardemir (D)
|1,95
|2,63
|-26,69
|Karel Elektronik
|12,83
|-3,53
|-11,70
|Karsan Otomotiv
|1,27
|0,79
|-19,62
|Karsu Tekstil
|2,24
|8,74
|-30,86
|Kartonsan
|335,00
|-1,18
|-14,08
|Katmerciler Ekipman
|2,42
|-1,63
|-36,98
|Kent Gıda
|185,30
|3,46
|5,40
|Kerevitaş Gıda
|3,27
|-3,25
|0,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,19
|1,86
|-42,22
|Klimasan Klima
|12,40
|-3,13
|-43,84
|Koç Holding
|13,23
|-1,49
|-34,89
|Konfrut Gıda
|7,25
|-0,14
|-7,29
|Konya Çimento
|177,70
|0,11
|-34,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,41
|-0,95
|-26,00
|Koza Altın
|59,80
|-2,53
|-19,24
|Koza Madencilik
|8,90
|-1,98
|-11,27
|Körfez GMYO
|1,97
|1,03
|-17,57
|Kristal Kola
|1,29
|0,00
|-14,57
|Kron Telekomünikasyon
|15,50
|-2,33
|21,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|-4,56
|-2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-28,48
|Kütahya Porselen
|6,34
|-3,79
|-4,23
|Lider Faktoring
|2,84
|-2,07
|-22,62
|Link Bilgisayar
|21,06
|-2,86
|16,03
|Logo Yazılım
|58,95
|-1,26
|-3,04
|Lokman Hekim Sağlık
|5,84
|-3,47
|1,04
|Lüks Kadife
|7,38
|0,82
|-14,58
|Makina Takım
|1,27
|3,25
|-32,45
|Mardin Çimento
|4,98
|-0,60
|-15,88
|Marka Yatırım Holding
|1,01
|5,21
|-14,41
|Marmaris Altınyunus
|61,20
|2,34
|-13,80
|Marshall
|42,18
|-1,72
|-11,27
|Martı GMYO
|0,78
|1,30
|-22,77
|Martı Otel
|0,60
|3,45
|-34,07
|Mavi Giyim
|32,34
|-3,69
|-44,15
|Mazhar Zorlu Holding
|11,30
|-1,74
|-6,53
|Mega Polietilen
|1,76
|10,00
|-20,00
|Menderes Tekstil
|1,24
|1,64
|-5,34
|Mensa
|0,26
|8,33
|-18,75
|Merit Turizm
|13,50
|3,85
|-30,56
|Merko Gıda
|1,09
|-4,39
|3,81
|Metal Gayrimenkul
|0,64
|0,00
|-29,67
|Metemtur Otelcilik
|1,31
|-0,76
|-26,40
|Metro Holding
|0,92
|-1,08
|-33,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|9,57
|-35,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,13
|-9,80
|-61,45
|Migros Ticaret
|22,56
|-0,44
|-6,85
|Milpa
|2,09
|1,95
|-4,57
|Mistral GMYO
|1,59
|0,00
|-15,87
|MLP Sağlık
|13,16
|0,46
|-17,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|0,00
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|6,50
|3,34
|57,00
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,35
|0,12
|28,54
|Net Holding
|1,42
|2,16
|-45,38
|Netaş Telekom.
|10,20
|-1,07
|-21,90
|Niğbaş Niğde Beton
|5,68
|-2,07
|-8,39
|Nuh Çimento
|9,19
|0,77
|-22,64
|Nurol GMYO
|2,62
|-0,76
|-26,61
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,47
|-4,55
|Olmuksan-IP
|4,00
|-1,23
|56,19
|Orge Enerji Elektrik
|4,10
|-0,73
|-17,34
|Orma Orman Mahsulleri
|3,59
|5,59
|30,07
|Osmanlı Menkul
|6,97
|-3,33
|65,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,55
|1,31
|-7,74
|Otokar
|105,30
|1,54
|-28,39
|Oyak Yat. Ort.
|4,83
|-6,03
|107,30
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,18
|1,27
|2,95
|Özak GMYO
|2,34
|0,43
|-8,95
|Özbal Çelik Boru
|1,33
|0,76
|-17,49
|Özderici GMYO
|1,10
|0,92
|-29,94
|Özerden Plastik
|1,99
|-0,50
|-12,72
|Panora GMYO
|4,21
|0,96
|-25,22
|Papilon Savunma
|8,04
|-0,50
|3,74
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|-1,07
|-8,85
|Parsan
|11,48
|-1,88
|-32,23
|Pegasus
|35,72
|4,44
|-58,66
|Peker GMYO
|2,49
|-7,78
|-20,45
|Penguen Gıda
|3,60
|-2,44
|73,91
|Pera GMYO
|0,68
|1,49
|-27,66
|Pergamon Dış Ticaret
|6,92
|0,14
|-13,72
|Petkim
|3,33
|9,90
|-12,60
|Petrokent Turizm
|104,90
|-0,85
|-18,11
|Pınar Et ve Un
|10,03
|-1,67
|9,38
|Pınar Su
|3,19
|-2,74
|37,50
|Pınar Süt
|11,88
|-4,19
|-6,24
|Plastikkart
|8,70
|0,58
|-6,15
|Polisan Holding
|1,95
|-1,02
|-35,64
|Politeknik Metal
|63,00
|-0,16
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|4,78
|0,00
|11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.166,20
|0,10
|5,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,00
|-6,31
|-21,77
|QNB Finansbank
|34,02
|-4,11
|-9,28
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|-5,34
|14,71
|Ray Sigorta
|2,90
|-0,34
|-15,20
|Reysaş GMYO
|6,84
|2,24
|49,02
|Reysaş Lojistik
|7,26
|0,41
|65,75
|Rhea Girişim
|1,78
|-0,56
|49,58
|Rodrigo Tekstil
|1,39
|0,72
|-23,20
|Royal Halı
|1,66
|-2,92
|21,17
|RTA Laboratuvarları
|5,25
|-7,89
|126,29
|Sabancı Holding
|7,09
|-0,98
|-22,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,66
|1,14
|22,02
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|-3,85
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,90
|5,12
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|4,92
|2,07
|-1,60
|Sanko Pazarlama
|5,43
|-1,27
|-29,84
|Saray Matbaacılık
|1,77
|9,94
|-1,12
|Sarkuysan
|4,89
|0,82
|1,24
|Sasa Polyester
|8,55
|-2,51
|10,61
|Say Reklamcılık
|2,66
|0,00
|18,75
|Sekuro Plastik
|4,75
|-0,84
|-11,38
|Selçuk Ecza Deposu
|7,10
|-4,95
|16,39
|Selçuk Gıda
|1,51
|-1,95
|-12,21
|Senkron Güvenlik
|2,10
|-4,98
|-23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|1,58
|-1,86
|-0,63
|Servet GMYO
|10,94
|3,21
|28,71
|Seyitler Kimya
|9,81
|0,62
|44,48
|Silverline Endüstri
|1,65
|-1,20
|-23,61
|Sinpaş GMYO
|0,92
|3,37
|-20,69
|Smartiks Yazılım
|8,01
|-3,26
|-18,35
|Soda Sanayii
|5,13
|0,59
|-16,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,65
|0,27
|49,95
|Söktaş
|2,43
|-4,71
|-8,30
|Sönmez Filament
|4,48
|-4,07
|-8,20
|Sönmez Pamuklu
|4,23
|-6,42
|-14,02
|Sumaş Suni Tahta
|8,54
|-13,74
|Şeker Fin. Kir.
|4,75
|0,64
|-0,63
|Şekerbank
|0,91
|1,11
|-30,53
|Şişe Cam
|4,15
|0,24
|-21,25
|Şok Marketler
|9,28
|-0,43
|-13,75
|T. Halk Bankası
|5,02
|0,00
|-15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,90
|-1,07
|-40,60
|T.S.K.B.
|0,93
|-1,06
|-23,14
|T.Tuborg
|12,70
|-1,78
|6,72
|Taç Tarım Ürünleri
|1,95
|8,33
|-37,50
|Tat Gıda
|6,06
|-4,42
|-0,39
|TAV Havalimanları
|16,97
|2,48
|-37,53
|Taze Kuru Gıda
|6,06
|-3,04
|-16,30
|Tek-Art Turizm
|0,88
|4,76
|-30,16
|Tekfen Holding
|13,01
|2,44
|-32,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,26
|2,79
|49,05
|Temapol Polimer Plastik
|5,03
|-3,27
|-3,64
|TGS Dış Ticaret
|3,11
|-1,89
|-33,40
|Tofaş Oto. Fab.
|16,25
|-1,22
|-30,26
|Torunlar GMYO
|1,86
|0,00
|-32,36
|Trabzon Liman
|8,37
|-1,30
|-21,48
|Trabzonspor Sportif
|3,42
|9,62
|59,07
|Trakya Cam
|2,89
|0,70
|-17,43
|Trend GMYO
|2,29
|9,57
|4,09
|TSKB GMYO
|1,52
|1,33
|13,43
|Tuğçelik
|3,91
|-2,01
|-1,01
|Tukaş
|8,51
|-1,05
|-31,09
|Turcas Petrol
|2,22
|9,90
|-16,85
|Turkcell
|12,22
|-0,81
|-11,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,33
|-0,23
|-32,45
|Tüpraş
|78,10
|3,44
|-38,41
|Türk Hava Yolları
|9,00
|-0,77
|-37,76
|Türk Prysmian Kablo
|3,14
|-1,88
|20,77
|Türk Telekom
|6,50
|-2,99
|-11,80
|Türk Traktör
|40,00
|0,60
|-24,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,24
|-1,50
|-28,00
|Ufuk Yatırım
|3,09
|9,96
|19,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|9,66
|-25,00
|Ulusoy Elektrik
|28,04
|-0,99
|5,41
|Ulusoy Un Sanayi
|4,27
|-0,70
|11,78
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-30,65
|Uşak Seramik
|1,24
|0,00
|-26,63
|Utopya Turizm
|3,82
|4,09
|-22,36
|Uzertaş Boya
|2,20
|-4,76
|-0,90
|Ülker Bisküvi
|19,80
|0,76
|-11,45
|Ünye Çimento
|3,77
|1,34
|-29,93
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|0,60
|-30,99
|Vakıf GMYO
|1,97
|0,51
|-20,24
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|4,27
|-26,61
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-1,72
|-17,24
|Vakko Tekstil
|4,08
|-0,97
|-10,13
|Vanet Gıda
|1,09
|0,00
|-23,78
|Verusa Holding
|14,90
|-1,19
|-19,72
|Verusaturk Girisim
|3,81
|0,00
|-29,31
|Vestel
|10,53
|-0,19
|-16,56
|Vestel Beyaz Eşya
|16,06
|-0,74
|-25,65
|Viking Kağıt
|3,89
|-1,77
|108,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,20
|-2,65
|-9,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,86
|-1,59
|-25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,71
|-1,47
|7,02
|Yataş
|5,26
|0,38
|-28,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|-0,68
|-8,70
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|-0,79
|-3,61
|Yeşil GMYO
|0,39
|0,00
|-39,06
|Yeşil Yapı
|0,38
|0,00
|-42,42
|Yeşil Yatırım Holding
|8,34
|-1,18
|-25,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.575,00
|-8,53
|55,35
|Yonga Mobilya
|9,41
|-0,63
|1,84
|Yükselen Çelik
|5,84
|-0,17
|-4,73
|Yünsa
|8,90
|1,48
|-11,79
|Zorlu Enerji
|1,06
|0,00
|-34,97
(Son)