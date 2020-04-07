Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.850,00 3,20 12,16 İş Bankası (C) 4,85 1,46 -24,34 İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91 İş Fin.Kir. 3,07 4,07 -19,21 İş Girişim 3,84 4,35 1,05 İş GMYO 1,41 2,92 -19,89 İş Y. Men. Değ. 4,01 1,52 -0,42 İş Yat. Ort. 2,26 2,73 40,26 İşbir Holding 440,90 -0,79 2,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 4,26 -20,97 İttifak Holding 2,22 0,91 -40,32 İz Hayvancılık Tarım 2,71 9,72 3,57 İzmir Demir Çelik 9,73 8,11 18,80 İzmir Fırça 1,54 1,99 -14,44 Jantsa Jant Sanayi 47,64 1,75 -10,43 Kafein Yazılım 12,61 4,91 13,20 Kapital Yat. Holding 2,30 0,44 -4,96 Kaplamin 5,42 5,24 -2,34 Kardemir (A) 2,07 2,99 -21,89 Kardemir (B) 2,06 2,49 -21,97 Kardemir (D) 2,10 3,45 -21,05 Karel Elektronik 13,53 2,11 -6,88 Karsan Otomotiv 1,38 1,47 -12,66 Karsu Tekstil 2,30 0,00 -29,01 Kartonsan 342,80 3,25 -12,08 Katmerciler Ekipman 2,91 4,30 -24,22 Kent Gıda 188,40 1,67 7,17 Kerevitaş Gıda 3,37 1,51 3,37 Kervansaray Yat. Holding 0,37 8,82 -32,73 Kiler GMYO 2,25 2,74 -40,63 Klimasan Klima 14,80 2,64 -32,97 Koç Holding 14,87 4,79 -25,68 Konfrut Gıda 7,30 0,55 -6,65 Konya Çimento 193,50 2,60 -28,68 Kordsa Teknik Tekstil 9,66 2,01 -24,03 Koza Altın 64,40 2,38 -13,03 Koza Madencilik 10,33 4,77 2,99 Körfez GMYO 1,96 1,55 -17,99 Kristal Kola 1,33 3,91 -11,92 Kron Telekomünikasyon 17,48 4,80 37,42 Kuştur Kuşadası Turizm 22,40 1,63 -5,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,35 2,27 -18,18 Kütahya Porselen 6,70 2,76 1,21 Lider Faktoring 3,02 4,86 -17,71 Link Bilgisayar 22,50 4,26 23,97 Logo Yazılım 63,50 2,58 4,44 Lokman Hekim Sağlık 5,88 2,80 1,73 Lüks Kadife 7,47 6,71 -13,54 Makina Takım 1,34 3,08 -28,72 Mardin Çimento 5,15 -0,19 -13,01 Marka Yatırım Holding 1,13 8,65 -4,24 Marmaris Altınyunus 72,55 1,26 2,18 Marshall 43,30 1,22 -8,92 Martı GMYO 0,86 2,38 -14,85 Martı Otel 0,66 4,76 -27,47 Mavi Giyim 38,92 5,99 -32,78 Mazhar Zorlu Holding 11,20 0,00 -7,36 Mega Polietilen 1,82 0,00 -17,27 Menderes Tekstil 1,32 4,76 0,76 Mensa 0,29 3,57 -9,38 Merit Turizm 14,02 -1,96 -27,88 Merko Gıda 1,12 0,90 6,67 Metal Gayrimenkul 0,88 10,00 -3,30 Metemtur Otelcilik 1,48 3,50 -16,85 Metro Holding 1,04 2,97 -24,64 Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 1,39 -25,51 Metro Yatırım Ortaklığı 2,56 0,39 -68,47 Migros Ticaret 24,16 0,50 -0,25 Milpa 2,12 1,44 -3,20 Mistral GMYO 1,71 0,59 -9,52 MLP Sağlık 13,90 4,04 -13,12 MMC San. ve Tic. Yat. 0,86 0,00 -24,56 Mondi Tire Kutsan 7,85 6,51 89,61 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,79 3,19 39,86 Net Holding 1,48 3,50 -43,08 Netaş Telekom. 11,24 2,74 -13,94 Niğbaş Niğde Beton 5,80 -6,45 Nuh Çimento 9,45 1,83 -13,97 Nurol GMYO 2,80 2,94 -21,57 Odaş Elektrik 1,47 2,08 1,68 Olmuksan-IP 3,89 -0,26 51,90 Orge Enerji Elektrik 4,44 1,60 -10,48 Orma Orman Mahsulleri 3,54 4,12 28,26 Osmanlı Menkul 6,97 4,03 65,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,78 7,88 5,95 Otokar 114,50 4,09 -22,13 Oyak Yat. Ort. 5,34 9,88 129,18 Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 2,66 0,04 Özak GMYO 2,41 0,42 -6,23 Özbal Çelik Boru 1,42 3,65 -11,90 Özderici GMYO 1,18 2,61 -24,84 Özerden Plastik 2,54 -2,31 11,40 Panora GMYO 4,47 4,44 -20,61 Papilon Savunma 8,78 3,78 13,29 Park Elek.Madencilik 2,88 0,70 -5,57 Parsan 12,40 0,57 -26,80 Pegasus 40,28 9,99 -53,38 Peker GMYO 2,53 4,55 -19,17 Penguen Gıda 3,85 5,19 85,99 Pera GMYO 0,75 2,74 -20,21 Pergamon Dış Ticaret 7,80 2,63 -2,74 Petkim 3,47 0,58 -8,92 Petrokent Turizm 136,10 7,42 6,25 Pınar Et ve Un 10,70 4,39 16,68 Pınar Su 3,18 3,58 37,07 Pınar Süt 12,13 1,68 -4,26 Plastikkart 8,71 2,59 -6,04 Polisan Holding 2,08 4,52 -31,07 Politeknik Metal 63,00 0,00 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 5,18 0,78 20,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.171,90 0,12 5,79 QNB Finans Fin. Kir. 103,40 -0,58 -19,91 QNB Finansbank 40,98 3,96 9,28 Ral Yatırım Holding 7,04 -2,63 3,53 Ray Sigorta 3,64 9,97 6,43 Reysaş GMYO 7,09 6,30 54,47 Reysaş Lojistik 7,74 6,46 76,71 Rhea Girişim 1,80 1,12 51,26 Rodrigo Tekstil 1,44 3,60 -20,44 Royal Halı 1,70 3,03 24,09 RTA Laboratuvarları 4,95 8,32 113,36 Sabancı Holding 7,77 2,51 -14,80 Safkar Ege Soğutmacılık 2,72 1,12 24,77 Salix Yatırım Holding 4,67 0,00 -35,23 Sanel Mühendislik 4,40 -2,22 8,64 Sanifoam Sünger 5,45 0,37 9,00 Sanko Pazarlama 5,54 1,65 -28,42 Saray Matbaacılık 1,78 5,95 -0,56 Sarkuysan 4,95 0,81 2,48 Sasa Polyester 9,64 4,10 24,71 Say Reklamcılık 2,66 5,14 18,75 Sekuro Plastik 4,39 1,62 -18,10 Selçuk Ecza Deposu 7,23 -0,55 18,52 Selçuk Gıda 1,67 0,60 -2,91 Senkron Güvenlik 2,20 4,76 -19,41 Serve Film Prodüksiyon 1,85 16,35 Servet GMYO 10,69 0,85 25,76 Seyitler Kimya 10,21 0,89 50,37 Silverline Endüstri 2,38 9,68 10,19 Sinpaş GMYO 0,99 -3,88 -14,66 Smartiks Yazılım 8,36 2,96 -14,78 Soda Sanayii 5,38 0,94 -12,94 Sodaş Sodyum Sanayii 15,20 1,33 55,58 Söktaş 2,67 1,52 0,75 Sönmez Filament 4,46 1,36 -8,61 Sönmez Pamuklu 4,39 1,86 -10,77 Sumaş Suni Tahta 8,36 0,97 -15,56 Şeker Fin. Kir. 4,69 -0,64 -1,88 Şekerbank 0,93 2,20 -29,01 Şişe Cam 4,36 1,40 -17,27 Şok Marketler 9,40 -0,53 -12,64 T. Halk Bankası 5,13 1,38 -13,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,38 9,99 -30,32 T.S.K.B. 0,95 2,15 -21,49 T.Tuborg 13,31 1,84 11,85 Taç Tarım Ürünleri 2,87 9,96 -8,01 Tat Gıda 6,18 0,32 1,58 TAV Havalimanları 17,54 2,99 -35,43 Taze Kuru Gıda 6,18 0,00 -14,64 Tek-Art Turizm 0,97 4,30 -23,02 Tekfen Holding 14,18 0,57 -26,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,79 6,26 61,67 Temapol Polimer Plastik 4,88 -0,20 -6,51 TGS Dış Ticaret 3,33 4,06 -28,69 Tofaş Oto. Fab. 19,34 4,94 -17,00 Torunlar GMYO 2,11 1,93 -23,27 Trabzon Liman 9,06 2,26 -15,01 Trabzonspor Sportif 3,44 9,90 60,00 Trakya Cam 3,08 1,32 -12,00 Trend GMYO 3,20 7,74 45,45 TSKB GMYO 1,58 1,28 17,91 Tuğçelik 3,87 2,38 -2,03 Tukaş 9,25 -1,28 -25,10 Turcas Petrol 2,56 3,64 -4,12 Turkcell 12,79 0,79 -7,32 Tümosan Motor ve Traktör 5,05 1,20 -21,22 Tüpraş 89,80 5,21 -29,18 Türk Hava Yolları 9,48 3,38 -34,44 Türk Prysmian Kablo 3,44 4,88 32,31 Türk Telekom 6,83 3,02 -7,33 Türk Traktör 44,48 3,39 -15,93 Türker Proje Gayrimenkul 31,20 3,45 -25,71 Ufuk Yatırım 3,09 0,00 19,77 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 0,60 -20,75 Ulusoy Elektrik 28,60 1,71 7,52 Ulusoy Un Sanayi 4,59 3,38 20,16 Umpaş Holding 0,44 -2,22 -29,03 Uşak Seramik 1,29 2,38 -23,67 Utopya Turizm 3,98 2,05 -19,11 Uzertaş Boya 2,68 -9,76 20,72 Ülker Bisküvi 20,90 0,67 -6,53 Ünye Çimento 4,02 1,26 -25,28 Vakıf Fin. Kir. 1,80 3,45 -25,62 Vakıf GMYO 2,10 2,44 -14,98 Vakıf Yat. Ort. 1,89 2,16 -18,88 Vakıflar Bankası 4,64 1,31 -15,79 Vakko Tekstil 4,11 2,49 -9,47 Vanet Gıda 1,24 2,48 -13,29 Verusa Holding 16,83 8,86 -9,32 Verusaturk Girisim 4,08 4,88 -24,30 Vestel 10,85 3,14 -14,03 Vestel Beyaz Eşya 16,86 4,07 -21,94 Viking Kağıt 3,88 2,65 107,49 Yapı Kredi Koray GMYO 2,28 4,59 -5,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,90 1,60 -23,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,54 0,23 36,20 Yataş 5,83 3,55 -20,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,74 4,82 8,07 Yeni Gimat GMYO 11,95 0,67 -0,18 Yeşil GMYO 0,46 4,55 -28,13 Yeşil Yapı 0,45 4,65 -31,82 Yeşil Yatırım Holding 9,25 4,76 -17,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.649,70 57,88 Yonga Mobilya 9,45 -0,53 2,27 Yükselen Çelik 6,26 3,13 2,12 Yünsa 9,22 3,36 -8,62 Zorlu Enerji 1,16 2,65 -28,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)