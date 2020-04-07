Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.850,00
|3,20
|12,16
|İş Bankası (C)
|4,85
|1,46
|-24,34
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|3,07
|4,07
|-19,21
|İş Girişim
|3,84
|4,35
|1,05
|İş GMYO
|1,41
|2,92
|-19,89
|İş Y. Men. Değ.
|4,01
|1,52
|-0,42
|İş Yat. Ort.
|2,26
|2,73
|40,26
|İşbir Holding
|440,90
|-0,79
|2,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|4,26
|-20,97
|İttifak Holding
|2,22
|0,91
|-40,32
|İz Hayvancılık Tarım
|2,71
|9,72
|3,57
|İzmir Demir Çelik
|9,73
|8,11
|18,80
|İzmir Fırça
|1,54
|1,99
|-14,44
|Jantsa Jant Sanayi
|47,64
|1,75
|-10,43
|Kafein Yazılım
|12,61
|4,91
|13,20
|Kapital Yat. Holding
|2,30
|0,44
|-4,96
|Kaplamin
|5,42
|5,24
|-2,34
|Kardemir (A)
|2,07
|2,99
|-21,89
|Kardemir (B)
|2,06
|2,49
|-21,97
|Kardemir (D)
|2,10
|3,45
|-21,05
|Karel Elektronik
|13,53
|2,11
|-6,88
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,47
|-12,66
|Karsu Tekstil
|2,30
|0,00
|-29,01
|Kartonsan
|342,80
|3,25
|-12,08
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|4,30
|-24,22
|Kent Gıda
|188,40
|1,67
|7,17
|Kerevitaş Gıda
|3,37
|1,51
|3,37
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|8,82
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,25
|2,74
|-40,63
|Klimasan Klima
|14,80
|2,64
|-32,97
|Koç Holding
|14,87
|4,79
|-25,68
|Konfrut Gıda
|7,30
|0,55
|-6,65
|Konya Çimento
|193,50
|2,60
|-28,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,66
|2,01
|-24,03
|Koza Altın
|64,40
|2,38
|-13,03
|Koza Madencilik
|10,33
|4,77
|2,99
|Körfez GMYO
|1,96
|1,55
|-17,99
|Kristal Kola
|1,33
|3,91
|-11,92
|Kron Telekomünikasyon
|17,48
|4,80
|37,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,40
|1,63
|-5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,35
|2,27
|-18,18
|Kütahya Porselen
|6,70
|2,76
|1,21
|Lider Faktoring
|3,02
|4,86
|-17,71
|Link Bilgisayar
|22,50
|4,26
|23,97
|Logo Yazılım
|63,50
|2,58
|4,44
|Lokman Hekim Sağlık
|5,88
|2,80
|1,73
|Lüks Kadife
|7,47
|6,71
|-13,54
|Makina Takım
|1,34
|3,08
|-28,72
|Mardin Çimento
|5,15
|-0,19
|-13,01
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|8,65
|-4,24
|Marmaris Altınyunus
|72,55
|1,26
|2,18
|Marshall
|43,30
|1,22
|-8,92
|Martı GMYO
|0,86
|2,38
|-14,85
|Martı Otel
|0,66
|4,76
|-27,47
|Mavi Giyim
|38,92
|5,99
|-32,78
|Mazhar Zorlu Holding
|11,20
|0,00
|-7,36
|Mega Polietilen
|1,82
|0,00
|-17,27
|Menderes Tekstil
|1,32
|4,76
|0,76
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|14,02
|-1,96
|-27,88
|Merko Gıda
|1,12
|0,90
|6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|10,00
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|3,50
|-16,85
|Metro Holding
|1,04
|2,97
|-24,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,46
|1,39
|-25,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,56
|0,39
|-68,47
|Migros Ticaret
|24,16
|0,50
|-0,25
|Milpa
|2,12
|1,44
|-3,20
|Mistral GMYO
|1,71
|0,59
|-9,52
|MLP Sağlık
|13,90
|4,04
|-13,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,86
|0,00
|-24,56
|Mondi Tire Kutsan
|7,85
|6,51
|89,61
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,79
|3,19
|39,86
|Net Holding
|1,48
|3,50
|-43,08
|Netaş Telekom.
|11,24
|2,74
|-13,94
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|-6,45
|Nuh Çimento
|9,45
|1,83
|-13,97
|Nurol GMYO
|2,80
|2,94
|-21,57
|Odaş Elektrik
|1,47
|2,08
|1,68
|Olmuksan-IP
|3,89
|-0,26
|51,90
|Orge Enerji Elektrik
|4,44
|1,60
|-10,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,54
|4,12
|28,26
|Osmanlı Menkul
|6,97
|4,03
|65,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,78
|7,88
|5,95
|Otokar
|114,50
|4,09
|-22,13
|Oyak Yat. Ort.
|5,34
|9,88
|129,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|2,66
|0,04
|Özak GMYO
|2,41
|0,42
|-6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|3,65
|-11,90
|Özderici GMYO
|1,18
|2,61
|-24,84
|Özerden Plastik
|2,54
|-2,31
|11,40
|Panora GMYO
|4,47
|4,44
|-20,61
|Papilon Savunma
|8,78
|3,78
|13,29
|Park Elek.Madencilik
|2,88
|0,70
|-5,57
|Parsan
|12,40
|0,57
|-26,80
|Pegasus
|40,28
|9,99
|-53,38
|Peker GMYO
|2,53
|4,55
|-19,17
|Penguen Gıda
|3,85
|5,19
|85,99
|Pera GMYO
|0,75
|2,74
|-20,21
|Pergamon Dış Ticaret
|7,80
|2,63
|-2,74
|Petkim
|3,47
|0,58
|-8,92
|Petrokent Turizm
|136,10
|7,42
|6,25
|Pınar Et ve Un
|10,70
|4,39
|16,68
|Pınar Su
|3,18
|3,58
|37,07
|Pınar Süt
|12,13
|1,68
|-4,26
|Plastikkart
|8,71
|2,59
|-6,04
|Polisan Holding
|2,08
|4,52
|-31,07
|Politeknik Metal
|63,00
|0,00
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|5,18
|0,78
|20,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.171,90
|0,12
|5,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,40
|-0,58
|-19,91
|QNB Finansbank
|40,98
|3,96
|9,28
|Ral Yatırım Holding
|7,04
|-2,63
|3,53
|Ray Sigorta
|3,64
|9,97
|6,43
|Reysaş GMYO
|7,09
|6,30
|54,47
|Reysaş Lojistik
|7,74
|6,46
|76,71
|Rhea Girişim
|1,80
|1,12
|51,26
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|3,60
|-20,44
|Royal Halı
|1,70
|3,03
|24,09
|RTA Laboratuvarları
|4,95
|8,32
|113,36
|Sabancı Holding
|7,77
|2,51
|-14,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,72
|1,12
|24,77
|Salix Yatırım Holding
|4,67
|0,00
|-35,23
|Sanel Mühendislik
|4,40
|-2,22
|8,64
|Sanifoam Sünger
|5,45
|0,37
|9,00
|Sanko Pazarlama
|5,54
|1,65
|-28,42
|Saray Matbaacılık
|1,78
|5,95
|-0,56
|Sarkuysan
|4,95
|0,81
|2,48
|Sasa Polyester
|9,64
|4,10
|24,71
|Say Reklamcılık
|2,66
|5,14
|18,75
|Sekuro Plastik
|4,39
|1,62
|-18,10
|Selçuk Ecza Deposu
|7,23
|-0,55
|18,52
|Selçuk Gıda
|1,67
|0,60
|-2,91
|Senkron Güvenlik
|2,20
|4,76
|-19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|16,35
|Servet GMYO
|10,69
|0,85
|25,76
|Seyitler Kimya
|10,21
|0,89
|50,37
|Silverline Endüstri
|2,38
|9,68
|10,19
|Sinpaş GMYO
|0,99
|-3,88
|-14,66
|Smartiks Yazılım
|8,36
|2,96
|-14,78
|Soda Sanayii
|5,38
|0,94
|-12,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,20
|1,33
|55,58
|Söktaş
|2,67
|1,52
|0,75
|Sönmez Filament
|4,46
|1,36
|-8,61
|Sönmez Pamuklu
|4,39
|1,86
|-10,77
|Sumaş Suni Tahta
|8,36
|0,97
|-15,56
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-0,64
|-1,88
|Şekerbank
|0,93
|2,20
|-29,01
|Şişe Cam
|4,36
|1,40
|-17,27
|Şok Marketler
|9,40
|-0,53
|-12,64
|T. Halk Bankası
|5,13
|1,38
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,38
|9,99
|-30,32
|T.S.K.B.
|0,95
|2,15
|-21,49
|T.Tuborg
|13,31
|1,84
|11,85
|Taç Tarım Ürünleri
|2,87
|9,96
|-8,01
|Tat Gıda
|6,18
|0,32
|1,58
|TAV Havalimanları
|17,54
|2,99
|-35,43
|Taze Kuru Gıda
|6,18
|0,00
|-14,64
|Tek-Art Turizm
|0,97
|4,30
|-23,02
|Tekfen Holding
|14,18
|0,57
|-26,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,79
|6,26
|61,67
|Temapol Polimer Plastik
|4,88
|-0,20
|-6,51
|TGS Dış Ticaret
|3,33
|4,06
|-28,69
|Tofaş Oto. Fab.
|19,34
|4,94
|-17,00
|Torunlar GMYO
|2,11
|1,93
|-23,27
|Trabzon Liman
|9,06
|2,26
|-15,01
|Trabzonspor Sportif
|3,44
|9,90
|60,00
|Trakya Cam
|3,08
|1,32
|-12,00
|Trend GMYO
|3,20
|7,74
|45,45
|TSKB GMYO
|1,58
|1,28
|17,91
|Tuğçelik
|3,87
|2,38
|-2,03
|Tukaş
|9,25
|-1,28
|-25,10
|Turcas Petrol
|2,56
|3,64
|-4,12
|Turkcell
|12,79
|0,79
|-7,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,05
|1,20
|-21,22
|Tüpraş
|89,80
|5,21
|-29,18
|Türk Hava Yolları
|9,48
|3,38
|-34,44
|Türk Prysmian Kablo
|3,44
|4,88
|32,31
|Türk Telekom
|6,83
|3,02
|-7,33
|Türk Traktör
|44,48
|3,39
|-15,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,20
|3,45
|-25,71
|Ufuk Yatırım
|3,09
|0,00
|19,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|0,60
|-20,75
|Ulusoy Elektrik
|28,60
|1,71
|7,52
|Ulusoy Un Sanayi
|4,59
|3,38
|20,16
|Umpaş Holding
|0,44
|-2,22
|-29,03
|Uşak Seramik
|1,29
|2,38
|-23,67
|Utopya Turizm
|3,98
|2,05
|-19,11
|Uzertaş Boya
|2,68
|-9,76
|20,72
|Ülker Bisküvi
|20,90
|0,67
|-6,53
|Ünye Çimento
|4,02
|1,26
|-25,28
|Vakıf Fin. Kir.
|1,80
|3,45
|-25,62
|Vakıf GMYO
|2,10
|2,44
|-14,98
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|2,16
|-18,88
|Vakıflar Bankası
|4,64
|1,31
|-15,79
|Vakko Tekstil
|4,11
|2,49
|-9,47
|Vanet Gıda
|1,24
|2,48
|-13,29
|Verusa Holding
|16,83
|8,86
|-9,32
|Verusaturk Girisim
|4,08
|4,88
|-24,30
|Vestel
|10,85
|3,14
|-14,03
|Vestel Beyaz Eşya
|16,86
|4,07
|-21,94
|Viking Kağıt
|3,88
|2,65
|107,49
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,28
|4,59
|-5,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,90
|1,60
|-23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,54
|0,23
|36,20
|Yataş
|5,83
|3,55
|-20,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,74
|4,82
|8,07
|Yeni Gimat GMYO
|11,95
|0,67
|-0,18
|Yeşil GMYO
|0,46
|4,55
|-28,13
|Yeşil Yapı
|0,45
|4,65
|-31,82
|Yeşil Yatırım Holding
|9,25
|4,76
|-17,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.649,70
|57,88
|Yonga Mobilya
|9,45
|-0,53
|2,27
|Yükselen Çelik
|6,26
|3,13
|2,12
|Yünsa
|9,22
|3,36
|-8,62
|Zorlu Enerji
|1,16
|2,65
|-28,83
(Son)