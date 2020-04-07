Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

14 dakika önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)380.383,00 129,38İş Bankası (B)33.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00 129,38
İş Bankası (B)33.850,003,2012,16
İş Bankası (C)4,851,46-24,34
İş Bankası (Kur.)340.000,00 61,91
İş Fin.Kir.3,074,07-19,21
İş Girişim3,844,351,05
İş GMYO1,412,92-19,89
İş Y. Men. Değ.4,011,52-0,42
İş Yat. Ort.2,262,7340,26
İşbir Holding440,90-0,792,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,494,26-20,97
İttifak Holding2,220,91-40,32
İz Hayvancılık Tarım2,719,723,57
İzmir Demir Çelik9,738,1118,80
İzmir Fırça1,541,99-14,44
Jantsa Jant Sanayi47,641,75-10,43
Kafein Yazılım12,614,9113,20
Kapital Yat. Holding2,300,44-4,96
Kaplamin5,425,24-2,34
Kardemir (A)2,072,99-21,89
Kardemir (B)2,062,49-21,97
Kardemir (D)2,103,45-21,05
Karel Elektronik13,532,11-6,88
Karsan Otomotiv1,381,47-12,66
Karsu Tekstil2,300,00-29,01
Kartonsan342,803,25-12,08
Katmerciler Ekipman2,914,30-24,22
Kent Gıda188,401,677,17
Kerevitaş Gıda3,371,513,37
Kervansaray Yat. Holding0,378,82-32,73
Kiler GMYO2,252,74-40,63
Klimasan Klima14,802,64-32,97
Koç Holding14,874,79-25,68
Konfrut Gıda7,300,55-6,65
Konya Çimento193,502,60-28,68
Kordsa Teknik Tekstil9,662,01-24,03
Koza Altın64,402,38-13,03
Koza Madencilik10,334,772,99
Körfez GMYO1,961,55-17,99
Kristal Kola1,333,91-11,92
Kron Telekomünikasyon17,484,8037,42
Kuştur Kuşadası Turizm22,401,63-5,49
Kuyumcukent Gayrimenkul1,352,27-18,18
Kütahya Porselen6,702,761,21
Lider Faktoring3,024,86-17,71
Link Bilgisayar22,504,2623,97
Logo Yazılım63,502,584,44
Lokman Hekim Sağlık5,882,801,73
Lüks Kadife7,476,71-13,54
Makina Takım1,343,08-28,72
Mardin Çimento5,15-0,19-13,01
Marka Yatırım Holding1,138,65-4,24
Marmaris Altınyunus72,551,262,18
Marshall43,301,22-8,92
Martı GMYO0,862,38-14,85
Martı Otel0,664,76-27,47
Mavi Giyim38,925,99-32,78
Mazhar Zorlu Holding11,200,00-7,36
Mega Polietilen1,820,00-17,27
Menderes Tekstil1,324,760,76
Mensa0,293,57-9,38
Merit Turizm14,02-1,96-27,88
Merko Gıda1,120,906,67
Metal Gayrimenkul0,8810,00-3,30
Metemtur Otelcilik1,483,50-16,85
Metro Holding1,042,97-24,64
Metro Petrol ve Tesisleri1,461,39-25,51
Metro Yatırım Ortaklığı2,560,39-68,47
Migros Ticaret24,160,50-0,25
Milpa2,121,44-3,20
Mistral GMYO1,710,59-9,52
MLP Sağlık13,904,04-13,12
MMC San. ve Tic. Yat.0,860,00-24,56
Mondi Tire Kutsan7,856,5189,61
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,793,1939,86
Net Holding1,483,50-43,08
Netaş Telekom.11,242,74-13,94
Niğbaş Niğde Beton5,80 -6,45
Nuh Çimento9,451,83-13,97
Nurol GMYO2,802,94-21,57
Odaş Elektrik1,472,081,68
Olmuksan-IP3,89-0,2651,90
Orge Enerji Elektrik4,441,60-10,48
Orma Orman Mahsulleri3,544,1228,26
Osmanlı Menkul6,974,0365,95
Ostim Endüstriyel Yat1,787,885,95
Otokar114,504,09-22,13
Oyak Yat. Ort.5,349,88129,18
Oylum Sınai Yatırımlar3,092,660,04
Özak GMYO2,410,42-6,23
Özbal Çelik Boru1,423,65-11,90
Özderici GMYO1,182,61-24,84
Özerden Plastik2,54-2,3111,40
Panora GMYO4,474,44-20,61
Papilon Savunma8,783,7813,29
Park Elek.Madencilik2,880,70-5,57
Parsan12,400,57-26,80
Pegasus40,289,99-53,38
Peker GMYO2,534,55-19,17
Penguen Gıda3,855,1985,99
Pera GMYO0,752,74-20,21
Pergamon Dış Ticaret7,802,63-2,74
Petkim3,470,58-8,92
Petrokent Turizm136,107,426,25
Pınar Et ve Un10,704,3916,68
Pınar Su3,183,5837,07
Pınar Süt12,131,68-4,26
Plastikkart8,712,59-6,04
Polisan Holding2,084,52-31,07
Politeknik Metal63,000,00-17,18
Prizma Press Matbaacılık5,180,7820,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.171,900,125,79
QNB Finans Fin. Kir.103,40-0,58-19,91
QNB Finansbank40,983,969,28
Ral Yatırım Holding7,04-2,633,53
Ray Sigorta3,649,976,43
Reysaş GMYO7,096,3054,47
Reysaş Lojistik7,746,4676,71
Rhea Girişim1,801,1251,26
Rodrigo Tekstil1,443,60-20,44
Royal Halı1,703,0324,09
RTA Laboratuvarları4,958,32113,36
Sabancı Holding7,772,51-14,80
Safkar Ege Soğutmacılık2,721,1224,77
Salix Yatırım Holding4,670,00-35,23
Sanel Mühendislik4,40-2,228,64
Sanifoam Sünger5,450,379,00
Sanko Pazarlama5,541,65-28,42
Saray Matbaacılık1,785,95-0,56
Sarkuysan4,950,812,48
Sasa Polyester9,644,1024,71
Say Reklamcılık2,665,1418,75
Sekuro Plastik4,391,62-18,10
Selçuk Ecza Deposu7,23-0,5518,52
Selçuk Gıda1,670,60-2,91
Senkron Güvenlik2,204,76-19,41
Serve Film Prodüksiyon1,85 16,35
Servet GMYO10,690,8525,76
Seyitler Kimya10,210,8950,37
Silverline Endüstri2,389,6810,19
Sinpaş GMYO0,99-3,88-14,66
Smartiks Yazılım8,362,96-14,78
Soda Sanayii5,380,94-12,94
Sodaş Sodyum Sanayii15,201,3355,58
Söktaş2,671,520,75
Sönmez Filament4,461,36-8,61
Sönmez Pamuklu4,391,86-10,77
Sumaş Suni Tahta8,360,97-15,56
Şeker Fin. Kir.4,69-0,64-1,88
Şekerbank0,932,20-29,01
Şişe Cam4,361,40-17,27
Şok Marketler9,40-0,53-12,64
T. Halk Bankası5,131,38-13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,389,99-30,32
T.S.K.B.0,952,15-21,49
T.Tuborg13,311,8411,85
Taç Tarım Ürünleri2,879,96-8,01
Tat Gıda6,180,321,58
TAV Havalimanları17,542,99-35,43
Taze Kuru Gıda6,180,00-14,64
Tek-Art Turizm0,974,30-23,02
Tekfen Holding14,180,57-26,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,796,2661,67
Temapol Polimer Plastik4,88-0,20-6,51
TGS Dış Ticaret3,334,06-28,69
Tofaş Oto. Fab.19,344,94-17,00
Torunlar GMYO2,111,93-23,27
Trabzon Liman9,062,26-15,01
Trabzonspor Sportif3,449,9060,00
Trakya Cam3,081,32-12,00
Trend GMYO3,207,7445,45
TSKB GMYO1,581,2817,91
Tuğçelik3,872,38-2,03
Tukaş9,25-1,28-25,10
Turcas Petrol2,563,64-4,12
Turkcell12,790,79-7,32
Tümosan Motor ve Traktör5,051,20-21,22
Tüpraş89,805,21-29,18
Türk Hava Yolları9,483,38-34,44
Türk Prysmian Kablo3,444,8832,31
Türk Telekom6,833,02-7,33
Türk Traktör44,483,39-15,93
Türker Proje Gayrimenkul31,203,45-25,71
Ufuk Yatırım3,090,0019,77
Ulaşlar Turizm Yat.1,680,60-20,75
Ulusoy Elektrik28,601,717,52
Ulusoy Un Sanayi4,593,3820,16
Umpaş Holding0,44-2,22-29,03
Uşak Seramik1,292,38-23,67
Utopya Turizm3,982,05-19,11
Uzertaş Boya2,68-9,7620,72
Ülker Bisküvi20,900,67-6,53
Ünye Çimento4,021,26-25,28
Vakıf Fin. Kir.1,803,45-25,62
Vakıf GMYO2,102,44-14,98
Vakıf Yat. Ort.1,892,16-18,88
Vakıflar Bankası4,641,31-15,79
Vakko Tekstil4,112,49-9,47
Vanet Gıda1,242,48-13,29
Verusa Holding16,838,86-9,32
Verusaturk Girisim4,084,88-24,30
Vestel10,853,14-14,03
Vestel Beyaz Eşya16,864,07-21,94
Viking Kağıt3,882,65107,49
Yapı Kredi Koray GMYO2,284,59-5,79
Yapı ve Kredi Bank.1,901,60-23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,540,2336,20
Yataş5,833,55-20,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,744,828,07
Yeni Gimat GMYO11,950,67-0,18
Yeşil GMYO0,464,55-28,13
Yeşil Yapı0,454,65-31,82
Yeşil Yatırım Holding9,254,76-17,63
Yibitaş İnşaat Malzeme4.649,70 57,88
Yonga Mobilya9,45-0,532,27
Yükselen Çelik6,263,132,12
Yünsa9,223,36-8,62
Zorlu Enerji1,162,65-28,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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