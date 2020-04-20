Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.999,00
|7,79
|42,47
|İş Bankası (C)
|4,96
|0,20
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,25
|3,50
|-14,47
|İş Girişim
|5,51
|9,98
|45,00
|İş GMYO
|1,49
|3,47
|-15,34
|İş Y. Men. Değ.
|5,02
|2,66
|24,67
|İş Yat. Ort.
|2,17
|1,40
|34,67
|İşbir Holding
|524,00
|6,94
|21,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|0,00
|-9,68
|İttifak Holding
|2,82
|-6,93
|-24,19
|İz Hayvancılık Tarım
|2,97
|-1,33
|13,51
|İzmir Demir Çelik
|8,90
|-1,11
|8,67
|İzmir Fırça
|1,90
|1,60
|5,56
|Jantsa Jant Sanayi
|50,35
|3,81
|-5,34
|Kafein Yazılım
|14,20
|4,95
|27,47
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|5,05
|-5,37
|Kaplamin
|5,55
|3,93
|0,00
|Kardemir (A)
|2,33
|4,48
|-12,08
|Kardemir (B)
|2,23
|4,21
|-15,53
|Kardemir (D)
|2,18
|2,35
|-18,05
|Karel Elektronik
|14,54
|3,71
|0,07
|Karsan Otomotiv
|1,52
|4,11
|-3,80
|Karsu Tekstil
|2,40
|3,90
|-25,93
|Kartonsan
|358,20
|0,87
|-8,13
|Katmerciler Ekipman
|2,97
|2,06
|-22,66
|Kent Gıda
|190,60
|1,87
|8,42
|Kerevitaş Gıda
|3,63
|2,25
|11,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|2,78
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,40
|0,42
|-36,68
|Klimasan Klima
|15,52
|-0,32
|-29,71
|Koç Holding
|14,96
|-0,40
|-25,23
|Konfrut Gıda
|9,31
|9,92
|19,05
|Konya Çimento
|207,00
|0,73
|-23,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,46
|1,85
|-17,74
|Koza Altın
|70,80
|0,28
|-4,39
|Koza Madencilik
|11,47
|0,53
|14,36
|Körfez GMYO
|2,16
|3,35
|-9,62
|Kristal Kola
|1,62
|1,89
|7,28
|Kron Telekomünikasyon
|19,30
|2,44
|51,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-1,64
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,57
|-1,26
|-4,85
|Kütahya Porselen
|7,14
|2,59
|7,85
|Lider Faktoring
|3,82
|9,77
|4,09
|Link Bilgisayar
|27,26
|-0,07
|50,19
|Logo Yazılım
|64,55
|1,33
|6,17
|Lokman Hekim Sağlık
|6,08
|-0,65
|5,19
|Lüks Kadife
|8,47
|-0,70
|-1,97
|Makina Takım
|1,43
|1,42
|-23,94
|Mardin Çimento
|5,24
|1,35
|-11,49
|Marka Yatırım Holding
|1,36
|-2,16
|15,25
|Marmaris Altınyunus
|65,60
|-0,76
|-7,61
|Marshall
|47,04
|0,64
|-1,05
|Martı GMYO
|0,93
|2,20
|-7,92
|Martı Otel
|0,81
|2,53
|-10,99
|Mavi Giyim
|39,88
|2,15
|-31,12
|Mazhar Zorlu Holding
|14,21
|0,14
|17,54
|Mega Polietilen
|2,17
|6,37
|-1,36
|Menderes Tekstil
|1,46
|0,00
|11,45
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|16,80
|9,09
|-13,58
|Merko Gıda
|1,26
|5,00
|20,00
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|0,59
|-4,49
|Metro Holding
|1,23
|-0,81
|-10,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,75
|1,74
|-10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,49
|0,58
|-57,02
|Migros Ticaret
|29,70
|1,85
|22,63
|Milpa
|2,41
|4,78
|10,05
|Mistral GMYO
|1,88
|3,87
|-0,53
|MLP Sağlık
|12,94
|-0,08
|-19,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-1,20
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|7,09
|-0,70
|71,26
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,10
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,86
|1,67
|24,69
|Net Holding
|1,80
|2,86
|-30,77
|Netaş Telekom.
|11,54
|2,58
|-11,64
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|0,00
|-0,81
|Nuh Çimento
|9,58
|0,10
|-12,79
|Nurol GMYO
|3,05
|1,33
|-14,57
|Odaş Elektrik
|1,50
|2,04
|3,76
|Olmuksan-IP
|4,12
|1,73
|60,88
|Orge Enerji Elektrik
|4,40
|2,56
|-11,29
|Orma Orman Mahsulleri
|3,85
|1,85
|39,49
|Osmanlı Menkul
|7,63
|-0,13
|81,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,87
|1,63
|11,31
|Otokar
|119,40
|1,62
|-18,80
|Oyak Yat. Ort.
|5,19
|0,00
|122,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,37
|4,66
|9,10
|Özak GMYO
|2,44
|0,00
|-5,06
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|2,48
|2,37
|Özderici GMYO
|1,33
|0,76
|-15,29
|Özerden Plastik
|2,23
|1,36
|-2,19
|Panora GMYO
|4,56
|1,11
|-18,59
|Papilon Savunma
|10,12
|2,28
|31,32
|Park Elek.Madencilik
|3,39
|1,80
|11,15
|Parsan
|14,19
|5,03
|-16,23
|Pegasus
|49,68
|-4,28
|-42,50
|Peker GMYO
|3,45
|2,68
|10,22
|Penguen Gıda
|3,59
|1,13
|73,43
|Pera GMYO
|0,81
|1,25
|-13,83
|Pergamon Dış Ticaret
|7,93
|0,89
|-1,12
|Petkim
|3,45
|1,17
|-9,45
|Petrokent Turizm
|145,80
|2,53
|13,82
|Pınar Et ve Un
|16,31
|3,56
|77,86
|Pınar Su
|4,43
|9,93
|90,95
|Pınar Süt
|15,00
|2,60
|18,39
|Plastikkart
|9,83
|-1,60
|6,04
|Polisan Holding
|2,20
|0,46
|-27,09
|Politeknik Metal
|71,00
|1,36
|-6,67
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-1,24
|-7,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.175,50
|0,09
|6,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,20
|2,19
|-2,25
|QNB Finansbank
|55,00
|5,77
|46,67
|Ral Yatırım Holding
|7,01
|1,89
|3,09
|Ray Sigorta
|4,49
|8,98
|31,29
|Reysaş GMYO
|6,28
|-0,48
|36,82
|Reysaş Lojistik
|7,16
|-0,42
|63,47
|Rhea Girişim
|1,92
|-1,03
|61,34
|Rodrigo Tekstil
|1,57
|9,79
|-13,26
|Royal Halı
|1,83
|0,00
|33,58
|RTA Laboratuvarları
|11,50
|9,94
|395,69
|Sabancı Holding
|7,75
|-0,39
|-15,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,56
|9,88
|63,30
|Salix Yatırım Holding
|5,30
|2,91
|-26,49
|Sanel Mühendislik
|4,70
|-0,21
|16,05
|Sanifoam Sünger
|7,14
|-4,55
|42,80
|Sanko Pazarlama
|6,21
|4,90
|-19,77
|Saray Matbaacılık
|1,70
|1,19
|-5,03
|Sarkuysan
|5,07
|1,81
|4,97
|Sasa Polyester
|8,50
|0,00
|9,96
|Say Reklamcılık
|2,97
|1,02
|32,59
|Sekuro Plastik
|4,24
|1,19
|-20,90
|Selçuk Ecza Deposu
|7,27
|-0,27
|21,88
|Selçuk Gıda
|2,23
|9,85
|29,65
|Senkron Güvenlik
|2,19
|0,00
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|3,65
|9,94
|129,56
|Servet GMYO
|11,08
|5,83
|30,35
|Seyitler Kimya
|10,58
|0,38
|55,82
|Silverline Endüstri
|2,26
|5,12
|4,63
|Sinpaş GMYO
|1,00
|0,00
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,86
|2,78
|-9,68
|Soda Sanayii
|5,73
|0,35
|-7,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,02
|-9,19
|108,21
|Söktaş
|2,99
|-0,33
|12,83
|Sönmez Filament
|4,94
|1,23
|1,23
|Sönmez Pamuklu
|5,03
|2,65
|2,24
|Sumaş Suni Tahta
|9,44
|5,95
|-4,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|0,21
|-1,88
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-27,48
|Şişe Cam
|4,93
|0,41
|-6,45
|Şok Marketler
|9,78
|1,14
|-9,11
|T. Halk Bankası
|5,21
|0,58
|-11,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,00
|1,20
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,00
|1,01
|-17,36
|T.Tuborg
|13,31
|-0,08
|11,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,35
|3,40
|7,37
|Tat Gıda
|7,25
|2,84
|19,17
|TAV Havalimanları
|19,85
|-1,24
|-26,93
|Taze Kuru Gıda
|7,07
|-0,14
|-2,35
|Tek-Art Turizm
|1,11
|3,74
|-11,90
|Tekfen Holding
|14,17
|-0,21
|-26,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|1,12
|50,48
|Temapol Polimer Plastik
|4,76
|2,59
|-8,81
|TGS Dış Ticaret
|3,95
|6,18
|-15,42
|Tofaş Oto. Fab.
|20,34
|1,09
|-12,71
|Torunlar GMYO
|2,31
|1,32
|-16,00
|Trabzon Liman
|9,91
|0,41
|-7,04
|Trabzonspor Sportif
|3,97
|-9,98
|84,65
|Trakya Cam
|3,44
|1,18
|-1,71
|Trend GMYO
|2,35
|0,43
|6,82
|TSKB GMYO
|1,60
|3,23
|19,40
|Tuğçelik
|4,48
|8,21
|13,42
|Tukaş
|12,59
|0,56
|1,94
|Turcas Petrol
|2,54
|2,01
|-4,87
|Turkcell
|13,43
|1,05
|-2,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,22
|0,38
|-18,56
|Tüpraş
|86,60
|-0,69
|-31,70
|Türk Hava Yolları
|10,54
|0,19
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|3,53
|1,43
|36,55
|Türk Telekom
|6,91
|1,47
|-6,24
|Türk Traktör
|51,10
|1,49
|-3,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,38
|5,21
|-3,86
|Ufuk Yatırım
|3,16
|-0,94
|22,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,92
|-1,54
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|32,90
|2,05
|23,68
|Ulusoy Un Sanayi
|7,79
|7,15
|103,93
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,42
|0,71
|-15,98
|Utopya Turizm
|4,47
|1,59
|-9,15
|Uzertaş Boya
|2,57
|-9,82
|15,77
|Ülker Bisküvi
|23,00
|0,88
|2,86
|Ünye Çimento
|4,69
|4,92
|-12,83
|Vakıf Fin. Kir.
|1,95
|0,52
|-19,42
|Vakıf GMYO
|2,48
|3,77
|0,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|-1,03
|-17,17
|Vakıflar Bankası
|4,52
|0,00
|-17,97
|Vakko Tekstil
|4,55
|3,41
|0,22
|Vanet Gıda
|1,25
|3,31
|-12,59
|Verusa Holding
|18,44
|0,49
|-0,65
|Verusaturk Girisim
|4,48
|0,45
|-16,88
|Vestel
|11,34
|0,35
|-10,14
|Vestel Beyaz Eşya
|18,19
|-0,22
|-15,79
|Viking Kağıt
|4,32
|-2,70
|131,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,54
|1,20
|4,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|0,00
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,29
|-0,60
|32,22
|Yataş
|6,04
|1,51
|-17,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,81
|0,56
|12,42
|Yeni Gimat GMYO
|11,74
|1,03
|-1,93
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,49
|0,00
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|9,92
|2,59
|-11,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.168,40
|5,11
|143,41
|Yonga Mobilya
|10,13
|-2,60
|9,63
|Yükselen Çelik
|7,43
|0,81
|21,21
|Yünsa
|10,30
|1,48
|2,31
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,67
|-25,15
(Son)