Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 42.999,00 7,79 42,47 İş Bankası (C) 4,96 0,20 -22,62 İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52 İş Fin.Kir. 3,25 3,50 -14,47 İş Girişim 5,51 9,98 45,00 İş GMYO 1,49 3,47 -15,34 İş Y. Men. Değ. 5,02 2,66 24,67 İş Yat. Ort. 2,17 1,40 34,67 İşbir Holding 524,00 6,94 21,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 0,00 -9,68 İttifak Holding 2,82 -6,93 -24,19 İz Hayvancılık Tarım 2,97 -1,33 13,51 İzmir Demir Çelik 8,90 -1,11 8,67 İzmir Fırça 1,90 1,60 5,56 Jantsa Jant Sanayi 50,35 3,81 -5,34 Kafein Yazılım 14,20 4,95 27,47 Kapital Yat. Holding 2,29 5,05 -5,37 Kaplamin 5,55 3,93 0,00 Kardemir (A) 2,33 4,48 -12,08 Kardemir (B) 2,23 4,21 -15,53 Kardemir (D) 2,18 2,35 -18,05 Karel Elektronik 14,54 3,71 0,07 Karsan Otomotiv 1,52 4,11 -3,80 Karsu Tekstil 2,40 3,90 -25,93 Kartonsan 358,20 0,87 -8,13 Katmerciler Ekipman 2,97 2,06 -22,66 Kent Gıda 190,60 1,87 8,42 Kerevitaş Gıda 3,63 2,25 11,35 Kervansaray Yat. Holding 0,37 2,78 -32,73 Kiler GMYO 2,40 0,42 -36,68 Klimasan Klima 15,52 -0,32 -29,71 Koç Holding 14,96 -0,40 -25,23 Konfrut Gıda 9,31 9,92 19,05 Konya Çimento 207,00 0,73 -23,70 Kordsa Teknik Tekstil 10,46 1,85 -17,74 Koza Altın 70,80 0,28 -4,39 Koza Madencilik 11,47 0,53 14,36 Körfez GMYO 2,16 3,35 -9,62 Kristal Kola 1,62 1,89 7,28 Kron Telekomünikasyon 19,30 2,44 51,73 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -1,64 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -1,26 -4,85 Kütahya Porselen 7,14 2,59 7,85 Lider Faktoring 3,82 9,77 4,09 Link Bilgisayar 27,26 -0,07 50,19 Logo Yazılım 64,55 1,33 6,17 Lokman Hekim Sağlık 6,08 -0,65 5,19 Lüks Kadife 8,47 -0,70 -1,97 Makina Takım 1,43 1,42 -23,94 Mardin Çimento 5,24 1,35 -11,49 Marka Yatırım Holding 1,36 -2,16 15,25 Marmaris Altınyunus 65,60 -0,76 -7,61 Marshall 47,04 0,64 -1,05 Martı GMYO 0,93 2,20 -7,92 Martı Otel 0,81 2,53 -10,99 Mavi Giyim 39,88 2,15 -31,12 Mazhar Zorlu Holding 14,21 0,14 17,54 Mega Polietilen 2,17 6,37 -1,36 Menderes Tekstil 1,46 0,00 11,45 Mensa 0,29 3,57 -9,38 Merit Turizm 16,80 9,09 -13,58 Merko Gıda 1,26 5,00 20,00 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,70 0,59 -4,49 Metro Holding 1,23 -0,81 -10,87 Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 1,74 -10,71 Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 0,58 -57,02 Migros Ticaret 29,70 1,85 22,63 Milpa 2,41 4,78 10,05 Mistral GMYO 1,88 3,87 -0,53 MLP Sağlık 12,94 -0,08 -19,13 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07 Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,70 71,26 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,86 1,67 24,69 Net Holding 1,80 2,86 -30,77 Netaş Telekom. 11,54 2,58 -11,64 Niğbaş Niğde Beton 6,15 0,00 -0,81 Nuh Çimento 9,58 0,10 -12,79 Nurol GMYO 3,05 1,33 -14,57 Odaş Elektrik 1,50 2,04 3,76 Olmuksan-IP 4,12 1,73 60,88 Orge Enerji Elektrik 4,40 2,56 -11,29 Orma Orman Mahsulleri 3,85 1,85 39,49 Osmanlı Menkul 7,63 -0,13 81,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,87 1,63 11,31 Otokar 119,40 1,62 -18,80 Oyak Yat. Ort. 5,19 0,00 122,75 Oylum Sınai Yatırımlar 3,37 4,66 9,10 Özak GMYO 2,44 0,00 -5,06 Özbal Çelik Boru 1,65 2,48 2,37 Özderici GMYO 1,33 0,76 -15,29 Özerden Plastik 2,23 1,36 -2,19 Panora GMYO 4,56 1,11 -18,59 Papilon Savunma 10,12 2,28 31,32 Park Elek.Madencilik 3,39 1,80 11,15 Parsan 14,19 5,03 -16,23 Pegasus 49,68 -4,28 -42,50 Peker GMYO 3,45 2,68 10,22 Penguen Gıda 3,59 1,13 73,43 Pera GMYO 0,81 1,25 -13,83 Pergamon Dış Ticaret 7,93 0,89 -1,12 Petkim 3,45 1,17 -9,45 Petrokent Turizm 145,80 2,53 13,82 Pınar Et ve Un 16,31 3,56 77,86 Pınar Su 4,43 9,93 90,95 Pınar Süt 15,00 2,60 18,39 Plastikkart 9,83 -1,60 6,04 Polisan Holding 2,20 0,46 -27,09 Politeknik Metal 71,00 1,36 -6,67 Prizma Press Matbaacılık 3,97 -1,24 -7,67 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,09 6,11 QNB Finans Fin. Kir. 126,20 2,19 -2,25 QNB Finansbank 55,00 5,77 46,67 Ral Yatırım Holding 7,01 1,89 3,09 Ray Sigorta 4,49 8,98 31,29 Reysaş GMYO 6,28 -0,48 36,82 Reysaş Lojistik 7,16 -0,42 63,47 Rhea Girişim 1,92 -1,03 61,34 Rodrigo Tekstil 1,57 9,79 -13,26 Royal Halı 1,83 0,00 33,58 RTA Laboratuvarları 11,50 9,94 395,69 Sabancı Holding 7,75 -0,39 -15,02 Safkar Ege Soğutmacılık 3,56 9,88 63,30 Salix Yatırım Holding 5,30 2,91 -26,49 Sanel Mühendislik 4,70 -0,21 16,05 Sanifoam Sünger 7,14 -4,55 42,80 Sanko Pazarlama 6,21 4,90 -19,77 Saray Matbaacılık 1,70 1,19 -5,03 Sarkuysan 5,07 1,81 4,97 Sasa Polyester 8,50 0,00 9,96 Say Reklamcılık 2,97 1,02 32,59 Sekuro Plastik 4,24 1,19 -20,90 Selçuk Ecza Deposu 7,27 -0,27 21,88 Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65 Senkron Güvenlik 2,19 0,00 -19,78 Serve Film Prodüksiyon 3,65 9,94 129,56 Servet GMYO 11,08 5,83 30,35 Seyitler Kimya 10,58 0,38 55,82 Silverline Endüstri 2,26 5,12 4,63 Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79 Smartiks Yazılım 8,86 2,78 -9,68 Soda Sanayii 5,73 0,35 -7,28 Sodaş Sodyum Sanayii 20,02 -9,19 108,21 Söktaş 2,99 -0,33 12,83 Sönmez Filament 4,94 1,23 1,23 Sönmez Pamuklu 5,03 2,65 2,24 Sumaş Suni Tahta 9,44 5,95 -4,65 Şeker Fin. Kir. 4,69 0,21 -1,88 Şekerbank 0,95 1,06 -27,48 Şişe Cam 4,93 0,41 -6,45 Şok Marketler 9,78 1,14 -9,11 T. Halk Bankası 5,21 0,58 -11,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 1,20 -3,67 T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36 T.Tuborg 13,31 -0,08 11,85 Taç Tarım Ürünleri 3,35 3,40 7,37 Tat Gıda 7,25 2,84 19,17 TAV Havalimanları 19,85 -1,24 -26,93 Taze Kuru Gıda 7,07 -0,14 -2,35 Tek-Art Turizm 1,11 3,74 -11,90 Tekfen Holding 14,17 -0,21 -26,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 1,12 50,48 Temapol Polimer Plastik 4,76 2,59 -8,81 TGS Dış Ticaret 3,95 6,18 -15,42 Tofaş Oto. Fab. 20,34 1,09 -12,71 Torunlar GMYO 2,31 1,32 -16,00 Trabzon Liman 9,91 0,41 -7,04 Trabzonspor Sportif 3,97 -9,98 84,65 Trakya Cam 3,44 1,18 -1,71 Trend GMYO 2,35 0,43 6,82 TSKB GMYO 1,60 3,23 19,40 Tuğçelik 4,48 8,21 13,42 Tukaş 12,59 0,56 1,94 Turcas Petrol 2,54 2,01 -4,87 Turkcell 13,43 1,05 -2,68 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 0,38 -18,56 Tüpraş 86,60 -0,69 -31,70 Türk Hava Yolları 10,54 0,19 -27,11 Türk Prysmian Kablo 3,53 1,43 36,55 Türk Telekom 6,91 1,47 -6,24 Türk Traktör 51,10 1,49 -3,42 Türker Proje Gayrimenkul 40,38 5,21 -3,86 Ufuk Yatırım 3,16 -0,94 22,48 Ulaşlar Turizm Yat. 1,92 -1,54 -9,43 Ulusoy Elektrik 32,90 2,05 23,68 Ulusoy Un Sanayi 7,79 7,15 103,93 Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58 Uşak Seramik 1,42 0,71 -15,98 Utopya Turizm 4,47 1,59 -9,15 Uzertaş Boya 2,57 -9,82 15,77 Ülker Bisküvi 23,00 0,88 2,86 Ünye Çimento 4,69 4,92 -12,83 Vakıf Fin. Kir. 1,95 0,52 -19,42 Vakıf GMYO 2,48 3,77 0,40 Vakıf Yat. Ort. 1,93 -1,03 -17,17 Vakıflar Bankası 4,52 0,00 -17,97 Vakko Tekstil 4,55 3,41 0,22 Vanet Gıda 1,25 3,31 -12,59 Verusa Holding 18,44 0,49 -0,65 Verusaturk Girisim 4,48 0,45 -16,88 Vestel 11,34 0,35 -10,14 Vestel Beyaz Eşya 18,19 -0,22 -15,79 Viking Kağıt 4,32 -2,70 131,02 Yapı Kredi Koray GMYO 2,54 1,20 4,96 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,29 -0,60 32,22 Yataş 6,04 1,51 -17,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,81 0,56 12,42 Yeni Gimat GMYO 11,74 1,03 -1,93 Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00 Yeşil Yapı 0,49 0,00 -25,76 Yeşil Yatırım Holding 9,92 2,59 -11,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.168,40 5,11 143,41 Yonga Mobilya 10,13 -2,60 9,63 Yükselen Çelik 7,43 0,81 21,21 Yünsa 10,30 1,48 2,31 Zorlu Enerji 1,22 1,67 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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