Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.999,00 7,79 42,47
İş Bankası (C) 4,96 0,20 -22,62
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52
İş Fin.Kir. 3,25 3,50 -14,47
İş Girişim 5,51 9,98 45,00
İş GMYO 1,49 3,47 -15,34
İş Y. Men. Değ. 5,02 2,66 24,67
İş Yat. Ort. 2,17 1,40 34,67
İşbir Holding 524,00 6,94 21,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 0,00 -9,68
İttifak Holding 2,82 -6,93 -24,19
İz Hayvancılık Tarım 2,97 -1,33 13,51
İzmir Demir Çelik 8,90 -1,11 8,67
İzmir Fırça 1,90 1,60 5,56
Jantsa Jant Sanayi 50,35 3,81 -5,34
Kafein Yazılım 14,20 4,95 27,47
Kapital Yat. Holding 2,29 5,05 -5,37
Kaplamin 5,55 3,93 0,00
Kardemir (A) 2,33 4,48 -12,08
Kardemir (B) 2,23 4,21 -15,53
Kardemir (D) 2,18 2,35 -18,05
Karel Elektronik 14,54 3,71 0,07
Karsan Otomotiv 1,52 4,11 -3,80
Karsu Tekstil 2,40 3,90 -25,93
Kartonsan 358,20 0,87 -8,13
Katmerciler Ekipman 2,97 2,06 -22,66
Kent Gıda 190,60 1,87 8,42
Kerevitaş Gıda 3,63 2,25 11,35
Kervansaray Yat. Holding 0,37 2,78 -32,73
Kiler GMYO 2,40 0,42 -36,68
Klimasan Klima 15,52 -0,32 -29,71
Koç Holding 14,96 -0,40 -25,23
Konfrut Gıda 9,31 9,92 19,05
Konya Çimento 207,00 0,73 -23,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,46 1,85 -17,74
Koza Altın 70,80 0,28 -4,39
Koza Madencilik 11,47 0,53 14,36
Körfez GMYO 2,16 3,35 -9,62
Kristal Kola 1,62 1,89 7,28
Kron Telekomünikasyon 19,30 2,44 51,73
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -1,64 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -1,26 -4,85
Kütahya Porselen 7,14 2,59 7,85
Lider Faktoring 3,82 9,77 4,09
Link Bilgisayar 27,26 -0,07 50,19
Logo Yazılım 64,55 1,33 6,17
Lokman Hekim Sağlık 6,08 -0,65 5,19
Lüks Kadife 8,47 -0,70 -1,97
Makina Takım 1,43 1,42 -23,94
Mardin Çimento 5,24 1,35 -11,49
Marka Yatırım Holding 1,36 -2,16 15,25
Marmaris Altınyunus 65,60 -0,76 -7,61
Marshall 47,04 0,64 -1,05
Martı GMYO 0,93 2,20 -7,92
Martı Otel 0,81 2,53 -10,99
Mavi Giyim 39,88 2,15 -31,12
Mazhar Zorlu Holding 14,21 0,14 17,54
Mega Polietilen 2,17 6,37 -1,36
Menderes Tekstil 1,46 0,00 11,45
Mensa 0,29 3,57 -9,38
Merit Turizm 16,80 9,09 -13,58
Merko Gıda 1,26 5,00 20,00
Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,70 0,59 -4,49
Metro Holding 1,23 -0,81 -10,87
Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 1,74 -10,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 0,58 -57,02
Migros Ticaret 29,70 1,85 22,63
Milpa 2,41 4,78 10,05
Mistral GMYO 1,88 3,87 -0,53
MLP Sağlık 12,94 -0,08 -19,13
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 7,09 -0,70 71,26
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,86 1,67 24,69
Net Holding 1,80 2,86 -30,77
Netaş Telekom. 11,54 2,58 -11,64
Niğbaş Niğde Beton 6,15 0,00 -0,81
Nuh Çimento 9,58 0,10 -12,79
Nurol GMYO 3,05 1,33 -14,57
Odaş Elektrik 1,50 2,04 3,76
Olmuksan-IP 4,12 1,73 60,88
Orge Enerji Elektrik 4,40 2,56 -11,29
Orma Orman Mahsulleri 3,85 1,85 39,49
Osmanlı Menkul 7,63 -0,13 81,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,87 1,63 11,31
Otokar 119,40 1,62 -18,80
Oyak Yat. Ort. 5,19 0,00 122,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,37 4,66 9,10
Özak GMYO 2,44 0,00 -5,06
Özbal Çelik Boru 1,65 2,48 2,37
Özderici GMYO 1,33 0,76 -15,29
Özerden Plastik 2,23 1,36 -2,19
Panora GMYO 4,56 1,11 -18,59
Papilon Savunma 10,12 2,28 31,32
Park Elek.Madencilik 3,39 1,80 11,15
Parsan 14,19 5,03 -16,23
Pegasus 49,68 -4,28 -42,50
Peker GMYO 3,45 2,68 10,22
Penguen Gıda 3,59 1,13 73,43
Pera GMYO 0,81 1,25 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 7,93 0,89 -1,12
Petkim 3,45 1,17 -9,45
Petrokent Turizm 145,80 2,53 13,82
Pınar Et ve Un 16,31 3,56 77,86
Pınar Su 4,43 9,93 90,95
Pınar Süt 15,00 2,60 18,39
Plastikkart 9,83 -1,60 6,04
Polisan Holding 2,20 0,46 -27,09
Politeknik Metal 71,00 1,36 -6,67
Prizma Press Matbaacılık 3,97 -1,24 -7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,09 6,11
QNB Finans Fin. Kir. 126,20 2,19 -2,25
QNB Finansbank 55,00 5,77 46,67
Ral Yatırım Holding 7,01 1,89 3,09
Ray Sigorta 4,49 8,98 31,29
Reysaş GMYO 6,28 -0,48 36,82
Reysaş Lojistik 7,16 -0,42 63,47
Rhea Girişim 1,92 -1,03 61,34
Rodrigo Tekstil 1,57 9,79 -13,26
Royal Halı 1,83 0,00 33,58
RTA Laboratuvarları 11,50 9,94 395,69
Sabancı Holding 7,75 -0,39 -15,02
Safkar Ege Soğutmacılık 3,56 9,88 63,30
Salix Yatırım Holding 5,30 2,91 -26,49
Sanel Mühendislik 4,70 -0,21 16,05
Sanifoam Sünger 7,14 -4,55 42,80
Sanko Pazarlama 6,21 4,90 -19,77
Saray Matbaacılık 1,70 1,19 -5,03
Sarkuysan 5,07 1,81 4,97
Sasa Polyester 8,50 0,00 9,96
Say Reklamcılık 2,97 1,02 32,59
Sekuro Plastik 4,24 1,19 -20,90
Selçuk Ecza Deposu 7,27 -0,27 21,88
Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65
Senkron Güvenlik 2,19 0,00 -19,78
Serve Film Prodüksiyon 3,65 9,94 129,56
Servet GMYO 11,08 5,83 30,35
Seyitler Kimya 10,58 0,38 55,82
Silverline Endüstri 2,26 5,12 4,63
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 8,86 2,78 -9,68
Soda Sanayii 5,73 0,35 -7,28
Sodaş Sodyum Sanayii 20,02 -9,19 108,21
Söktaş 2,99 -0,33 12,83
Sönmez Filament 4,94 1,23 1,23
Sönmez Pamuklu 5,03 2,65 2,24
Sumaş Suni Tahta 9,44 5,95 -4,65
Şeker Fin. Kir. 4,69 0,21 -1,88
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 4,93 0,41 -6,45
Şok Marketler 9,78 1,14 -9,11
T. Halk Bankası 5,21 0,58 -11,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 1,20 -3,67
T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36
T.Tuborg 13,31 -0,08 11,85
Taç Tarım Ürünleri 3,35 3,40 7,37
Tat Gıda 7,25 2,84 19,17
TAV Havalimanları 19,85 -1,24 -26,93
Taze Kuru Gıda 7,07 -0,14 -2,35
Tek-Art Turizm 1,11 3,74 -11,90
Tekfen Holding 14,17 -0,21 -26,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 1,12 50,48
Temapol Polimer Plastik 4,76 2,59 -8,81
TGS Dış Ticaret 3,95 6,18 -15,42
Tofaş Oto. Fab. 20,34 1,09 -12,71
Torunlar GMYO 2,31 1,32 -16,00
Trabzon Liman 9,91 0,41 -7,04
Trabzonspor Sportif 3,97 -9,98 84,65
Trakya Cam 3,44 1,18 -1,71
Trend GMYO 2,35 0,43 6,82
TSKB GMYO 1,60 3,23 19,40
Tuğçelik 4,48 8,21 13,42
Tukaş 12,59 0,56 1,94
Turcas Petrol 2,54 2,01 -4,87
Turkcell 13,43 1,05 -2,68
Tümosan Motor ve Traktör 5,22 0,38 -18,56
Tüpraş 86,60 -0,69 -31,70
Türk Hava Yolları 10,54 0,19 -27,11
Türk Prysmian Kablo 3,53 1,43 36,55
Türk Telekom 6,91 1,47 -6,24
Türk Traktör 51,10 1,49 -3,42
Türker Proje Gayrimenkul 40,38 5,21 -3,86
Ufuk Yatırım 3,16 -0,94 22,48
Ulaşlar Turizm Yat. 1,92 -1,54 -9,43
Ulusoy Elektrik 32,90 2,05 23,68
Ulusoy Un Sanayi 7,79 7,15 103,93
Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58
Uşak Seramik 1,42 0,71 -15,98
Utopya Turizm 4,47 1,59 -9,15
Uzertaş Boya 2,57 -9,82 15,77
Ülker Bisküvi 23,00 0,88 2,86
Ünye Çimento 4,69 4,92 -12,83
Vakıf Fin. Kir. 1,95 0,52 -19,42
Vakıf GMYO 2,48 3,77 0,40
Vakıf Yat. Ort. 1,93 -1,03 -17,17
Vakıflar Bankası 4,52 0,00 -17,97
Vakko Tekstil 4,55 3,41 0,22
Vanet Gıda 1,25 3,31 -12,59
Verusa Holding 18,44 0,49 -0,65
Verusaturk Girisim 4,48 0,45 -16,88
Vestel 11,34 0,35 -10,14
Vestel Beyaz Eşya 18,19 -0,22 -15,79
Viking Kağıt 4,32 -2,70 131,02
Yapı Kredi Koray GMYO 2,54 1,20 4,96
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,29 -0,60 32,22
Yataş 6,04 1,51 -17,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,81 0,56 12,42
Yeni Gimat GMYO 11,74 1,03 -1,93
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00
Yeşil Yapı 0,49 0,00 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 9,92 2,59 -11,67
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.168,40 5,11 143,41
Yonga Mobilya 10,13 -2,60 9,63
Yükselen Çelik 7,43 0,81 21,21
Yünsa 10,30 1,48 2,31
Zorlu Enerji 1,22 1,67 -25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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