Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.500,00
|0,00
|54,07
|İş Bankası (C)
|5,19
|-0,95
|-19,03
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,18
|-1,42
|10,00
|İş Girişim
|9,07
|-0,77
|138,68
|İş GMYO
|2,16
|-0,92
|22,73
|İş Y. Men. Değ.
|7,81
|-0,89
|93,95
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-2,06
|76,87
|İşbir Holding
|1.478,30
|-0,40
|243,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|3,75
|-6,02
|0,81
|İz Hayvancılık Tarım
|5,12
|-1,16
|95,68
|İzmir Demir Çelik
|17,90
|-1,10
|118,56
|İzmir Fırça
|2,69
|-2,18
|49,44
|Jantsa Jant Sanayi
|123,90
|9,16
|132,95
|Kafein Yazılım
|18,99
|-1,09
|70,99
|Kaplamin
|9,64
|-3,12
|73,69
|Kardemir (A)
|4,40
|0,69
|66,04
|Kardemir (B)
|3,65
|-0,54
|38,26
|Kardemir (D)
|3,11
|0,00
|16,92
|Karel Elektronik
|17,46
|-1,02
|20,17
|Karsan Otomotiv
|3,07
|0,33
|94,30
|Karsu Tekstil
|5,71
|-2,73
|76,23
|Kartonsan
|848,90
|9,66
|119,73
|Katmerciler Ekipman
|5,09
|-1,74
|32,55
|Kent Gıda
|2.675,50
|10,00
|1421,90
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|-1,58
|71,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|0,00
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,91
|-0,17
|55,94
|Klimasan Klima
|17,08
|-3,12
|-19,49
|Koç Holding
|17,26
|-1,20
|-13,74
|Konfrut Gıda
|11,62
|2,83
|48,59
|Konya Çimento
|500,60
|10,00
|84,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|-1,27
|-2,41
|Koza Altın
|88,15
|-1,29
|19,04
|Koza Madencilik
|14,72
|-0,94
|46,76
|Körfez GMYO
|5,50
|10,00
|130,13
|Kristal Kola
|2,40
|-0,41
|58,94
|Kron Telekomünikasyon
|31,40
|-1,32
|146,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|77,30
|4,04
|229,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|83,64
|Kütahya Porselen
|36,58
|1,33
|452,57
|Lider Faktoring
|3,06
|-2,24
|66,76
|Link Bilgisayar
|26,90
|-2,32
|48,21
|Logo Yazılım
|93,25
|-1,01
|53,37
|Lokman Hekim Sağlık
|8,72
|-1,02
|50,87
|Lüks Kadife
|19,48
|-2,36
|125,46
|Makina Takım
|2,25
|-2,17
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,65
|-1,85
|124,58
|Marmaris Altınyunus
|141,90
|-1,94
|99,86
|Marshall
|121,30
|9,97
|155,15
|Martı GMYO
|2,09
|-4,13
|106,93
|Martı Otel
|1,27
|-3,05
|39,56
|Mavi Giyim
|44,24
|-2,08
|-23,59
|Mazhar Zorlu Holding
|15,39
|0,00
|27,30
|Mega Polietilen
|3,80
|-5,24
|199,58
|Menderes Tekstil
|2,99
|-1,32
|128,24
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,54
|-7,45
|67,39
|Merko Gıda
|2,07
|-2,82
|97,14
|Metemtur Otelcilik
|2,45
|-0,41
|37,64
|Metro Holding
|2,01
|-0,99
|45,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|-1,08
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|0,40
|-52,56
|Migros Ticaret
|42,46
|-1,89
|75,31
|Milpa
|3,90
|-1,27
|78,08
|Mistral GMYO
|2,69
|-2,89
|42,33
|MLP Sağlık
|18,27
|-0,33
|14,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,71
|-0,58
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,47
|-1,67
|56,28
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,34
|-2,33
|91,35
|Net Holding
|2,60
|-2,26
|0,00
|Netaş Telekom.
|17,73
|-1,88
|35,76
|Niğbaş Niğde Beton
|18,58
|-9,98
|199,68
|Nuh Çimento
|17,25
|-0,35
|57,03
|Nurol GMYO
|8,05
|7,62
|125,49
|Odaş Elektrik
|2,68
|-1,47
|85,38
|Olmuksan-IP
|5,30
|-1,12
|106,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,46
|-0,53
|50,40
|Orma Orman Mahsulleri
|12,25
|3,64
|343,84
|Osmanlı Menkul
|14,40
|-5,01
|244,89
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|-1,34
|75,60
|Otokar
|166,50
|-1,07
|13,23
|Oyak Çimento
|8,55
|-1,38
|55,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,67
|-1,04
|188,91
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,68
|-1,08
|19,14
|Özak GMYO
|4,73
|0,00
|84,05
|Özbal Çelik Boru
|3,44
|-3,10
|113,42
|Özderici GMYO
|2,40
|-2,04
|52,87
|Özerden Plastik
|2,07
|-2,82
|-9,21
|Panora GMYO
|5,90
|1,20
|5,33
|Papilon Savunma
|16,59
|-2,41
|115,28
|Park Elek.Madencilik
|4,49
|-1,97
|47,21
|Parsan
|19,58
|-1,21
|15,58
|Pegasus
|50,90
|-1,26
|-41,09
|Peker GMYO
|10,50
|5,74
|235,46
|Penguen Gıda
|2,82
|-1,40
|208,06
|Pera GMYO
|1,69
|-2,87
|79,79
|Pergamon Dış Ticaret
|13,61
|-1,02
|75,89
|Petkim
|4,21
|-0,94
|10,50
|Petrokent Turizm
|789,00
|10,00
|515,93
|Pınar Et ve Un
|19,84
|-1,29
|116,36
|Pınar Su
|5,63
|-1,57
|142,67
|Pınar Süt
|19,85
|-0,95
|56,67
|Plastikkart
|12,82
|-1,76
|38,30
|Polisan Holding
|3,34
|2,45
|10,68
|Politeknik Metal
|165,70
|9,95
|117,82
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-1,22
|-5,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,50
|7,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|148,50
|10,00
|15,03
|QNB Finansbank
|73,55
|9,94
|96,13
|Ral Yatırım Holding
|20,40
|0,29
|200,00
|Ray Sigorta
|6,83
|0,59
|99,71
|Reysaş GMYO
|5,26
|-1,13
|14,60
|Reysaş Lojistik
|5,37
|-2,01
|22,60
|Rhea Girişim
|2,60
|-2,62
|118,49
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-3,75
|41,99
|Royal Halı
|2,12
|0,00
|54,74
|RTA Laboratuvarları
|32,56
|-2,34
|1303,45
|Sabancı Holding
|8,95
|-1,43
|-1,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,40
|-1,35
|101,83
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-1,08
|25,43
|Sanifoam Sünger
|6,00
|-2,12
|20,00
|Sanko Pazarlama
|8,09
|-2,88
|5,75
|Saray Matbaacılık
|3,53
|0,57
|173,06
|Sarkuysan
|7,12
|-1,11
|49,39
|Sasa Polyester
|14,41
|0,77
|86,42
|Say Reklamcılık
|4,48
|-1,75
|100,00
|Sekuro Plastik
|7,76
|-2,14
|44,78
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|-1,04
|43,68
|Selçuk Gıda
|3,26
|-1,21
|89,53
|Senkron Güvenlik
|2,52
|0,00
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|6,20
|0,00
|289,94
|Servet GMYO
|23,26
|1,31
|173,65
|Seyitler Kimya
|8,85
|-1,23
|30,34
|Silverline Endüstri
|3,74
|-1,84
|73,15
|Sinpaş GMYO
|1,54
|-1,28
|32,76
|Smartiks Yazılım
|8,16
|-2,04
|-16,82
|Soda Sanayii
|7,10
|-1,53
|19,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,15
|0,25
|215,90
|Söktaş
|3,86
|4,32
|126,99
|Sönmez Filament
|9,57
|-0,21
|96,11
|Sönmez Pamuklu
|9,60
|-0,10
|95,12
|Sumaş Suni Tahta
|18,19
|8,08
|83,74
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|-1,27
|-2,51
|Şekerbank
|1,58
|-1,25
|20,61
|Şişe Cam
|6,25
|-1,57
|22,03
|Şok Marketler
|13,77
|-0,86
|27,97
|T. Halk Bankası
|5,62
|-1,75
|-4,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,56
|-4,51
|13,67
|T.S.K.B.
|1,22
|-1,61
|0,83
|T.Tuborg
|15,10
|-0,79
|26,89
|Taç Tarım Ürünleri
|5,29
|-3,47
|69,55
|Tat Gıda
|11,10
|-0,72
|82,45
|TAV Havalimanları
|17,78
|-1,44
|-34,55
|Taze Kuru Gıda
|44,66
|10,00
|516,85
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-1,64
|42,86
|Tekfen Holding
|16,22
|-1,40
|-12,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|0,93
|54,76
|Temapol Polimer Plastik
|8,10
|-1,82
|55,17
|TGS Dış Ticaret
|8,32
|-3,14
|78,16
|Tofaş Oto. Fab.
|26,06
|2,04
|11,83
|Torunlar GMYO
|4,58
|-0,65
|66,55
|Trabzon Liman
|14,58
|-1,42
|36,77
|Trabzonspor Sportif
|4,15
|-1,89
|93,02
|Trakya Cam
|4,15
|-1,89
|22,38
|Trend GMYO
|5,77
|9,90
|162,27
|TSKB GMYO
|3,37
|-0,30
|151,49
|Tuğçelik
|6,74
|3,69
|70,63
|Tukaş
|8,59
|-0,92
|-30,45
|Turcas Petrol
|3,76
|-1,57
|40,82
|Turkcell
|15,77
|-1,25
|14,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,10
|-1,46
|26,37
|Tüpraş
|86,65
|-0,40
|-31,66
|Türk Hava Yolları
|11,42
|-1,38
|-21,02
|Türk Prysmian Kablo
|5,63
|-1,92
|118,17
|Türk Telekom
|7,98
|-0,60
|10,60
|Türk Traktör
|104,60
|3,16
|97,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|62,85
|2,03
|49,64
|Ufuk Yatırım
|7,44
|7,51
|188,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,90
|-2,00
|131,13
|Ulusoy Elektrik
|43,94
|-1,17
|65,19
|Ulusoy Un Sanayi
|9,59
|-1,44
|151,05
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,83
|-2,14
|50,81
|Utopya Turizm
|7,21
|-1,23
|46,54
|Uzertaş Boya
|4,64
|-0,22
|109,01
|Ülker Bisküvi
|27,40
|-0,65
|22,54
|Vakıf Fin. Kir.
|3,92
|9,80
|61,98
|Vakıf GMYO
|3,21
|0,31
|85,44
|Vakıf Yat. Ort.
|10,80
|9,98
|493,03
|Vakıflar Bankası
|4,69
|-2,29
|-14,88
|Vakko Tekstil
|5,33
|-1,48
|17,40
|Vanet Gıda
|1,74
|-0,57
|21,68
|Verusa Holding
|29,50
|-2,12
|59,02
|Verusaturk Girisim
|6,13
|-3,16
|16,57
|Vestel
|18,14
|1,74
|43,74
|Vestel Beyaz Eşya
|28,50
|-1,11
|35,08
|Viking Kağıt
|5,24
|-2,78
|180,21
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|-2,92
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-0,85
|-6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,18
|2,09
|126,66
|Yataş
|9,33
|-2,00
|27,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,86
|-1,72
|77,64
|Yeni Gimat GMYO
|11,99
|-0,42
|0,16
|Yeşil GMYO
|0,94
|-1,05
|46,87
|Yeşil Yapı
|0,95
|-3,06
|43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|17,85
|-0,56
|58,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.555,00
|1,41
|156,54
|Yonga Mobilya
|25,34
|-9,88
|174,46
|Yükselen Çelik
|16,06
|9,40
|161,99
|Yünsa
|14,92
|-2,23
|48,20
|Zorlu Enerji
|2,58
|-1,15
|58,28
(Son)