Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 46.500,00 0,00 54,07 İş Bankası (C) 5,19 -0,95 -19,03 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 4,18 -1,42 10,00 İş Girişim 9,07 -0,77 138,68 İş GMYO 2,16 -0,92 22,73 İş Y. Men. Değ. 7,81 -0,89 93,95 İş Yat. Ort. 2,85 -2,06 76,87 İşbir Holding 1.478,30 -0,40 243,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00 İttifak Holding 3,75 -6,02 0,81 İz Hayvancılık Tarım 5,12 -1,16 95,68 İzmir Demir Çelik 17,90 -1,10 118,56 İzmir Fırça 2,69 -2,18 49,44 Jantsa Jant Sanayi 123,90 9,16 132,95 Kafein Yazılım 18,99 -1,09 70,99 Kaplamin 9,64 -3,12 73,69 Kardemir (A) 4,40 0,69 66,04 Kardemir (B) 3,65 -0,54 38,26 Kardemir (D) 3,11 0,00 16,92 Karel Elektronik 17,46 -1,02 20,17 Karsan Otomotiv 3,07 0,33 94,30 Karsu Tekstil 5,71 -2,73 76,23 Kartonsan 848,90 9,66 119,73 Katmerciler Ekipman 5,09 -1,74 32,55 Kent Gıda 2.675,50 10,00 1421,90 Kerevitaş Gıda 5,60 -1,58 71,78 Kervansaray Yat. Holding 0,46 0,00 -16,36 Kiler GMYO 5,91 -0,17 55,94 Klimasan Klima 17,08 -3,12 -19,49 Koç Holding 17,26 -1,20 -13,74 Konfrut Gıda 11,62 2,83 48,59 Konya Çimento 500,60 10,00 84,52 Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -1,27 -2,41 Koza Altın 88,15 -1,29 19,04 Koza Madencilik 14,72 -0,94 46,76 Körfez GMYO 5,50 10,00 130,13 Kristal Kola 2,40 -0,41 58,94 Kron Telekomünikasyon 31,40 -1,32 146,86 Kuştur Kuşadası Turizm 77,30 4,04 229,28 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,03 0,00 83,64 Kütahya Porselen 36,58 1,33 452,57 Lider Faktoring 3,06 -2,24 66,76 Link Bilgisayar 26,90 -2,32 48,21 Logo Yazılım 93,25 -1,01 53,37 Lokman Hekim Sağlık 8,72 -1,02 50,87 Lüks Kadife 19,48 -2,36 125,46 Makina Takım 2,25 -2,17 19,68 Marka Yatırım Holding 2,65 -1,85 124,58 Marmaris Altınyunus 141,90 -1,94 99,86 Marshall 121,30 9,97 155,15 Martı GMYO 2,09 -4,13 106,93 Martı Otel 1,27 -3,05 39,56 Mavi Giyim 44,24 -2,08 -23,59 Mazhar Zorlu Holding 15,39 0,00 27,30 Mega Polietilen 3,80 -5,24 199,58 Menderes Tekstil 2,99 -1,32 128,24 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 32,54 -7,45 67,39 Merko Gıda 2,07 -2,82 97,14 Metemtur Otelcilik 2,45 -0,41 37,64 Metro Holding 2,01 -0,99 45,65 Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -1,08 87,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 0,40 -52,56 Migros Ticaret 42,46 -1,89 75,31 Milpa 3,90 -1,27 78,08 Mistral GMYO 2,69 -2,89 42,33 MLP Sağlık 18,27 -0,33 14,19 MMC San. ve Tic. Yat. 1,71 -0,58 50,00 Mondi Tire Kutsan 6,47 -1,67 56,28 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,34 -2,33 91,35 Net Holding 2,60 -2,26 0,00 Netaş Telekom. 17,73 -1,88 35,76 Niğbaş Niğde Beton 18,58 -9,98 199,68 Nuh Çimento 17,25 -0,35 57,03 Nurol GMYO 8,05 7,62 125,49 Odaş Elektrik 2,68 -1,47 85,38 Olmuksan-IP 5,30 -1,12 106,95 Orge Enerji Elektrik 7,46 -0,53 50,40 Orma Orman Mahsulleri 12,25 3,64 343,84 Osmanlı Menkul 14,40 -5,01 244,89 Ostim Endüstriyel Yat 2,95 -1,34 75,60 Otokar 166,50 -1,07 13,23 Oyak Çimento 8,55 -1,38 55,52 Oyak Yat. Ort. 6,67 -1,04 188,91 Oylum Sınai Yatırımlar 3,68 -1,08 19,14 Özak GMYO 4,73 0,00 84,05 Özbal Çelik Boru 3,44 -3,10 113,42 Özderici GMYO 2,40 -2,04 52,87 Özerden Plastik 2,07 -2,82 -9,21 Panora GMYO 5,90 1,20 5,33 Papilon Savunma 16,59 -2,41 115,28 Park Elek.Madencilik 4,49 -1,97 47,21 Parsan 19,58 -1,21 15,58 Pegasus 50,90 -1,26 -41,09 Peker GMYO 10,50 5,74 235,46 Penguen Gıda 2,82 -1,40 208,06 Pera GMYO 1,69 -2,87 79,79 Pergamon Dış Ticaret 13,61 -1,02 75,89 Petkim 4,21 -0,94 10,50 Petrokent Turizm 789,00 10,00 515,93 Pınar Et ve Un 19,84 -1,29 116,36 Pınar Su 5,63 -1,57 142,67 Pınar Süt 19,85 -0,95 56,67 Plastikkart 12,82 -1,76 38,30 Polisan Holding 3,34 2,45 10,68 Politeknik Metal 165,70 9,95 117,82 Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,22 -5,81 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,50 7,65 QNB Finans Fin. Kir. 148,50 10,00 15,03 QNB Finansbank 73,55 9,94 96,13 Ral Yatırım Holding 20,40 0,29 200,00 Ray Sigorta 6,83 0,59 99,71 Reysaş GMYO 5,26 -1,13 14,60 Reysaş Lojistik 5,37 -2,01 22,60 Rhea Girişim 2,60 -2,62 118,49 Rodrigo Tekstil 2,57 -3,75 41,99 Royal Halı 2,12 0,00 54,74 RTA Laboratuvarları 32,56 -2,34 1303,45 Sabancı Holding 8,95 -1,43 -1,86 Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 -1,35 101,83 Sanel Mühendislik 3,68 -1,08 25,43 Sanifoam Sünger 6,00 -2,12 20,00 Sanko Pazarlama 8,09 -2,88 5,75 Saray Matbaacılık 3,53 0,57 173,06 Sarkuysan 7,12 -1,11 49,39 Sasa Polyester 14,41 0,77 86,42 Say Reklamcılık 4,48 -1,75 100,00 Sekuro Plastik 7,76 -2,14 44,78 Selçuk Ecza Deposu 8,57 -1,04 43,68 Selçuk Gıda 3,26 -1,21 89,53 Senkron Güvenlik 2,52 0,00 -7,69 Serve Film Prodüksiyon 6,20 0,00 289,94 Servet GMYO 23,26 1,31 173,65 Seyitler Kimya 8,85 -1,23 30,34 Silverline Endüstri 3,74 -1,84 73,15 Sinpaş GMYO 1,54 -1,28 32,76 Smartiks Yazılım 8,16 -2,04 -16,82 Soda Sanayii 7,10 -1,53 19,79 Sodaş Sodyum Sanayii 12,15 0,25 215,90 Söktaş 3,86 4,32 126,99 Sönmez Filament 9,57 -0,21 96,11 Sönmez Pamuklu 9,60 -0,10 95,12 Sumaş Suni Tahta 18,19 8,08 83,74 Şeker Fin. Kir. 4,66 -1,27 -2,51 Şekerbank 1,58 -1,25 20,61 Şişe Cam 6,25 -1,57 22,03 Şok Marketler 13,77 -0,86 27,97 T. Halk Bankası 5,62 -1,75 -4,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,56 -4,51 13,67 T.S.K.B. 1,22 -1,61 0,83 T.Tuborg 15,10 -0,79 26,89 Taç Tarım Ürünleri 5,29 -3,47 69,55 Tat Gıda 11,10 -0,72 82,45 TAV Havalimanları 17,78 -1,44 -34,55 Taze Kuru Gıda 44,66 10,00 516,85 Tek-Art Turizm 1,80 -1,64 42,86 Tekfen Holding 16,22 -1,40 -12,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 0,93 54,76 Temapol Polimer Plastik 8,10 -1,82 55,17 TGS Dış Ticaret 8,32 -3,14 78,16 Tofaş Oto. Fab. 26,06 2,04 11,83 Torunlar GMYO 4,58 -0,65 66,55 Trabzon Liman 14,58 -1,42 36,77 Trabzonspor Sportif 4,15 -1,89 93,02 Trakya Cam 4,15 -1,89 22,38 Trend GMYO 5,77 9,90 162,27 TSKB GMYO 3,37 -0,30 151,49 Tuğçelik 6,74 3,69 70,63 Tukaş 8,59 -0,92 -30,45 Turcas Petrol 3,76 -1,57 40,82 Turkcell 15,77 -1,25 14,28 Tümosan Motor ve Traktör 8,10 -1,46 26,37 Tüpraş 86,65 -0,40 -31,66 Türk Hava Yolları 11,42 -1,38 -21,02 Türk Prysmian Kablo 5,63 -1,92 118,17 Türk Telekom 7,98 -0,60 10,60 Türk Traktör 104,60 3,16 97,69 Türker Proje Gayrimenkul 62,85 2,03 49,64 Ufuk Yatırım 7,44 7,51 188,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,90 -2,00 131,13 Ulusoy Elektrik 43,94 -1,17 65,19 Ulusoy Un Sanayi 9,59 -1,44 151,05 Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58 Uşak Seramik 1,83 -2,14 50,81 Utopya Turizm 7,21 -1,23 46,54 Uzertaş Boya 4,64 -0,22 109,01 Ülker Bisküvi 27,40 -0,65 22,54 Vakıf Fin. Kir. 3,92 9,80 61,98 Vakıf GMYO 3,21 0,31 85,44 Vakıf Yat. Ort. 10,80 9,98 493,03 Vakıflar Bankası 4,69 -2,29 -14,88 Vakko Tekstil 5,33 -1,48 17,40 Vanet Gıda 1,74 -0,57 21,68 Verusa Holding 29,50 -2,12 59,02 Verusaturk Girisim 6,13 -3,16 16,57 Vestel 18,14 1,74 43,74 Vestel Beyaz Eşya 28,50 -1,11 35,08 Viking Kağıt 5,24 -2,78 180,21 Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 -2,92 64,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -0,85 -6,05 Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,18 2,09 126,66 Yataş 9,33 -2,00 27,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 -1,72 77,64 Yeni Gimat GMYO 11,99 -0,42 0,16 Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87 Yeşil Yapı 0,95 -3,06 43,94 Yeşil Yatırım Holding 17,85 -0,56 58,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.555,00 1,41 156,54 Yonga Mobilya 25,34 -9,88 174,46 Yükselen Çelik 16,06 9,40 161,99 Yünsa 14,92 -2,23 48,20 Zorlu Enerji 2,58 -1,15 58,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)