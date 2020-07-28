Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 46.500,00 0,00 54,07
İş Bankası (C) 5,19 -0,95 -19,03
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 4,18 -1,42 10,00
İş Girişim 9,07 -0,77 138,68
İş GMYO 2,16 -0,92 22,73
İş Y. Men. Değ. 7,81 -0,89 93,95
İş Yat. Ort. 2,85 -2,06 76,87
İşbir Holding 1.478,30 -0,40 243,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00
İttifak Holding 3,75 -6,02 0,81
İz Hayvancılık Tarım 5,12 -1,16 95,68
İzmir Demir Çelik 17,90 -1,10 118,56
İzmir Fırça 2,69 -2,18 49,44
Jantsa Jant Sanayi 123,90 9,16 132,95
Kafein Yazılım 18,99 -1,09 70,99
Kaplamin 9,64 -3,12 73,69
Kardemir (A) 4,40 0,69 66,04
Kardemir (B) 3,65 -0,54 38,26
Kardemir (D) 3,11 0,00 16,92
Karel Elektronik 17,46 -1,02 20,17
Karsan Otomotiv 3,07 0,33 94,30
Karsu Tekstil 5,71 -2,73 76,23
Kartonsan 848,90 9,66 119,73
Katmerciler Ekipman 5,09 -1,74 32,55
Kent Gıda 2.675,50 10,00 1421,90
Kerevitaş Gıda 5,60 -1,58 71,78
Kervansaray Yat. Holding 0,46 0,00 -16,36
Kiler GMYO 5,91 -0,17 55,94
Klimasan Klima 17,08 -3,12 -19,49
Koç Holding 17,26 -1,20 -13,74
Konfrut Gıda 11,62 2,83 48,59
Konya Çimento 500,60 10,00 84,52
Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -1,27 -2,41
Koza Altın 88,15 -1,29 19,04
Koza Madencilik 14,72 -0,94 46,76
Körfez GMYO 5,50 10,00 130,13
Kristal Kola 2,40 -0,41 58,94
Kron Telekomünikasyon 31,40 -1,32 146,86
Kuştur Kuşadası Turizm 77,30 4,04 229,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,03 0,00 83,64
Kütahya Porselen 36,58 1,33 452,57
Lider Faktoring 3,06 -2,24 66,76
Link Bilgisayar 26,90 -2,32 48,21
Logo Yazılım 93,25 -1,01 53,37
Lokman Hekim Sağlık 8,72 -1,02 50,87
Lüks Kadife 19,48 -2,36 125,46
Makina Takım 2,25 -2,17 19,68
Marka Yatırım Holding 2,65 -1,85 124,58
Marmaris Altınyunus 141,90 -1,94 99,86
Marshall 121,30 9,97 155,15
Martı GMYO 2,09 -4,13 106,93
Martı Otel 1,27 -3,05 39,56
Mavi Giyim 44,24 -2,08 -23,59
Mazhar Zorlu Holding 15,39 0,00 27,30
Mega Polietilen 3,80 -5,24 199,58
Menderes Tekstil 2,99 -1,32 128,24
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,54 -7,45 67,39
Merko Gıda 2,07 -2,82 97,14
Metemtur Otelcilik 2,45 -0,41 37,64
Metro Holding 2,01 -0,99 45,65
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -1,08 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,53 0,40 -52,56
Migros Ticaret 42,46 -1,89 75,31
Milpa 3,90 -1,27 78,08
Mistral GMYO 2,69 -2,89 42,33
MLP Sağlık 18,27 -0,33 14,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,71 -0,58 50,00
Mondi Tire Kutsan 6,47 -1,67 56,28
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,34 -2,33 91,35
Net Holding 2,60 -2,26 0,00
Netaş Telekom. 17,73 -1,88 35,76
Niğbaş Niğde Beton 18,58 -9,98 199,68
Nuh Çimento 17,25 -0,35 57,03
Nurol GMYO 8,05 7,62 125,49
Odaş Elektrik 2,68 -1,47 85,38
Olmuksan-IP 5,30 -1,12 106,95
Orge Enerji Elektrik 7,46 -0,53 50,40
Orma Orman Mahsulleri 12,25 3,64 343,84
Osmanlı Menkul 14,40 -5,01 244,89
Ostim Endüstriyel Yat 2,95 -1,34 75,60
Otokar 166,50 -1,07 13,23
Oyak Çimento 8,55 -1,38 55,52
Oyak Yat. Ort. 6,67 -1,04 188,91
Oylum Sınai Yatırımlar 3,68 -1,08 19,14
Özak GMYO 4,73 0,00 84,05
Özbal Çelik Boru 3,44 -3,10 113,42
Özderici GMYO 2,40 -2,04 52,87
Özerden Plastik 2,07 -2,82 -9,21
Panora GMYO 5,90 1,20 5,33
Papilon Savunma 16,59 -2,41 115,28
Park Elek.Madencilik 4,49 -1,97 47,21
Parsan 19,58 -1,21 15,58
Pegasus 50,90 -1,26 -41,09
Peker GMYO 10,50 5,74 235,46
Penguen Gıda 2,82 -1,40 208,06
Pera GMYO 1,69 -2,87 79,79
Pergamon Dış Ticaret 13,61 -1,02 75,89
Petkim 4,21 -0,94 10,50
Petrokent Turizm 789,00 10,00 515,93
Pınar Et ve Un 19,84 -1,29 116,36
Pınar Su 5,63 -1,57 142,67
Pınar Süt 19,85 -0,95 56,67
Plastikkart 12,82 -1,76 38,30
Polisan Holding 3,34 2,45 10,68
Politeknik Metal 165,70 9,95 117,82
Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,22 -5,81
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,50 7,65
QNB Finans Fin. Kir. 148,50 10,00 15,03
QNB Finansbank 73,55 9,94 96,13
Ral Yatırım Holding 20,40 0,29 200,00
Ray Sigorta 6,83 0,59 99,71
Reysaş GMYO 5,26 -1,13 14,60
Reysaş Lojistik 5,37 -2,01 22,60
Rhea Girişim 2,60 -2,62 118,49
Rodrigo Tekstil 2,57 -3,75 41,99
Royal Halı 2,12 0,00 54,74
RTA Laboratuvarları 32,56 -2,34 1303,45
Sabancı Holding 8,95 -1,43 -1,86
Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 -1,35 101,83
Sanel Mühendislik 3,68 -1,08 25,43
Sanifoam Sünger 6,00 -2,12 20,00
Sanko Pazarlama 8,09 -2,88 5,75
Saray Matbaacılık 3,53 0,57 173,06
Sarkuysan 7,12 -1,11 49,39
Sasa Polyester 14,41 0,77 86,42
Say Reklamcılık 4,48 -1,75 100,00
Sekuro Plastik 7,76 -2,14 44,78
Selçuk Ecza Deposu 8,57 -1,04 43,68
Selçuk Gıda 3,26 -1,21 89,53
Senkron Güvenlik 2,52 0,00 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 6,20 0,00 289,94
Servet GMYO 23,26 1,31 173,65
Seyitler Kimya 8,85 -1,23 30,34
Silverline Endüstri 3,74 -1,84 73,15
Sinpaş GMYO 1,54 -1,28 32,76
Smartiks Yazılım 8,16 -2,04 -16,82
Soda Sanayii 7,10 -1,53 19,79
Sodaş Sodyum Sanayii 12,15 0,25 215,90
Söktaş 3,86 4,32 126,99
Sönmez Filament 9,57 -0,21 96,11
Sönmez Pamuklu 9,60 -0,10 95,12
Sumaş Suni Tahta 18,19 8,08 83,74
Şeker Fin. Kir. 4,66 -1,27 -2,51
Şekerbank 1,58 -1,25 20,61
Şişe Cam 6,25 -1,57 22,03
Şok Marketler 13,77 -0,86 27,97
T. Halk Bankası 5,62 -1,75 -4,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,56 -4,51 13,67
T.S.K.B. 1,22 -1,61 0,83
T.Tuborg 15,10 -0,79 26,89
Taç Tarım Ürünleri 5,29 -3,47 69,55
Tat Gıda 11,10 -0,72 82,45
TAV Havalimanları 17,78 -1,44 -34,55
Taze Kuru Gıda 44,66 10,00 516,85
Tek-Art Turizm 1,80 -1,64 42,86
Tekfen Holding 16,22 -1,40 -12,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 0,93 54,76
Temapol Polimer Plastik 8,10 -1,82 55,17
TGS Dış Ticaret 8,32 -3,14 78,16
Tofaş Oto. Fab. 26,06 2,04 11,83
Torunlar GMYO 4,58 -0,65 66,55
Trabzon Liman 14,58 -1,42 36,77
Trabzonspor Sportif 4,15 -1,89 93,02
Trakya Cam 4,15 -1,89 22,38
Trend GMYO 5,77 9,90 162,27
TSKB GMYO 3,37 -0,30 151,49
Tuğçelik 6,74 3,69 70,63
Tukaş 8,59 -0,92 -30,45
Turcas Petrol 3,76 -1,57 40,82
Turkcell 15,77 -1,25 14,28
Tümosan Motor ve Traktör 8,10 -1,46 26,37
Tüpraş 86,65 -0,40 -31,66
Türk Hava Yolları 11,42 -1,38 -21,02
Türk Prysmian Kablo 5,63 -1,92 118,17
Türk Telekom 7,98 -0,60 10,60
Türk Traktör 104,60 3,16 97,69
Türker Proje Gayrimenkul 62,85 2,03 49,64
Ufuk Yatırım 7,44 7,51 188,37
Ulaşlar Turizm Yat. 4,90 -2,00 131,13
Ulusoy Elektrik 43,94 -1,17 65,19
Ulusoy Un Sanayi 9,59 -1,44 151,05
Umpaş Holding 0,76 0,00 22,58
Uşak Seramik 1,83 -2,14 50,81
Utopya Turizm 7,21 -1,23 46,54
Uzertaş Boya 4,64 -0,22 109,01
Ülker Bisküvi 27,40 -0,65 22,54
Vakıf Fin. Kir. 3,92 9,80 61,98
Vakıf GMYO 3,21 0,31 85,44
Vakıf Yat. Ort. 10,80 9,98 493,03
Vakıflar Bankası 4,69 -2,29 -14,88
Vakko Tekstil 5,33 -1,48 17,40
Vanet Gıda 1,74 -0,57 21,68
Verusa Holding 29,50 -2,12 59,02
Verusaturk Girisim 6,13 -3,16 16,57
Vestel 18,14 1,74 43,74
Vestel Beyaz Eşya 28,50 -1,11 35,08
Viking Kağıt 5,24 -2,78 180,21
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 -2,92 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -0,85 -6,05
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,18 2,09 126,66
Yataş 9,33 -2,00 27,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 -1,72 77,64
Yeni Gimat GMYO 11,99 -0,42 0,16
Yeşil GMYO 0,94 -1,05 46,87
Yeşil Yapı 0,95 -3,06 43,94
Yeşil Yatırım Holding 17,85 -0,56 58,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.555,00 1,41 156,54
Yonga Mobilya 25,34 -9,88 174,46
Yükselen Çelik 16,06 9,40 161,99
Yünsa 14,92 -2,23 48,20
Zorlu Enerji 2,58 -1,15 58,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi
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