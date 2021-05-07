Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.099,90
|-3,51
|-8,39
|İş Bankası (C)
|5,06
|2,02
|-25,51
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,21
|-0,62
|-16,84
|İş Girişim
|15,88
|0,32
|-16,20
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,92
|-1,11
|1,94
|İş Yat. Ort.
|2,85
|0,35
|-15,26
|İşbir Holding
|7.500,00
|-1,96
|173,96
|Işık Plastik
|30,46
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|0,99
|-10,53
|İttifak Holding
|1,93
|-7,21
|-13,45
|İz Hayvancılık Tarım
|17,96
|-2,34
|-0,22
|İzmir Demir Çelik
|2,18
|-0,91
|-34,13
|İzmir Fırça
|8,58
|5,93
|54,32
|Jantsa Jant Sanayi
|85,95
|1,83
|107,37
|Kafein Yazılım
|28,50
|1,79
|33,55
|Kaplamin
|22,84
|-1,04
|-32,43
|Kardemir (A)
|7,11
|-1,80
|19,50
|Kardemir (B)
|7,15
|-1,11
|35,67
|Kardemir (D)
|8,20
|-0,97
|41,87
|Karel Elektronik
|31,16
|-0,38
|35,13
|Karsan Otomotiv
|3,64
|-0,27
|12,00
|Karsu Tekstil
|9,74
|-3,56
|13,92
|Kartonsan
|60,45
|-1,47
|-36,15
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|-1,09
|17,86
|Kent Gıda
|325,00
|1,56
|-8,61
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|0,00
|-19,76
|Kervan Gıda
|16,83
|0,78
|27,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|-4,29
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,85
|0,00
|-26,29
|Klimasan Klima
|23,60
|-1,01
|39,07
|Koç Holding
|18,89
|1,07
|-7,64
|Konfrut Gıda
|16,19
|0,12
|-4,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,05
|-3,81
|204,27
|Konya Çimento
|915,00
|0,22
|-19,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,96
|-0,26
|47,65
|Koza Altın
|129,10
|5,39
|33,51
|Koza Madencilik
|15,21
|4,46
|-1,81
|Körfez GMYO
|5,00
|-1,57
|-13,79
|Kristal Kola
|2,26
|0,89
|-42,35
|Kron Telekomünikasyon
|54,30
|-1,27
|47,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,20
|0,00
|108,01
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-3,83
|-1,74
|Kütahya Porselen
|53,30
|0,57
|5,65
|Lider Faktoring
|2,76
|-0,72
|-19,06
|Link Bilgisayar
|37,40
|0,27
|17,33
|Logo Yazılım
|165,70
|2,60
|33,03
|Lokman Hekim Sağlık
|16,24
|-2,29
|51,04
|Lüks Kadife
|61,30
|0,74
|112,11
|Makina Takım
|3,30
|0,30
|-3,23
|Marka Yatırım Holding
|5,22
|-0,57
|-18,82
|Marmaris Altınyunus
|225,60
|-2,76
|103,06
|Marshall
|337,20
|7,56
|9,94
|Martı GMYO
|1,65
|0,00
|-40,00
|Martı Otel
|2,29
|2,69
|7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,00
|-0,70
|Mavi Giyim
|46,44
|1,04
|-11,03
|Mazhar Zorlu Holding
|30,58
|-0,07
|-2,86
|Mega Polietilen
|6,67
|-1,77
|-12,92
|Menderes Tekstil
|2,53
|0,00
|-18,12
|Merit Turizm
|308,10
|0,00
|268,10
|Merko Gıda
|5,55
|-1,77
|-35,76
|Metemtur Yatırım
|29,38
|1,66
|32,94
|Metro Holding
|1,93
|0,00
|-7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|-2,36
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|0,00
|-12,45
|Migros Ticaret
|37,10
|0,60
|-13,32
|Milpa
|4,10
|0,00
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,97
|-1,58
|5,52
|MLP Sağlık
|23,54
|-4,77
|18,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,25
|-0,55
|57,61
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|-1,18
|-12,11
|Naturel Enerji
|36,04
|-0,22
|1,50
|Naturelgaz
|9,40
|-2,69
|Net Holding
|5,94
|-0,17
|73,18
|Netaş Telekom.
|24,92
|1,14
|-11,25
|Niğbaş Niğde Beton
|13,87
|0,65
|-73,33
|Nuh Çimento
|54,30
|0,18
|13,06
|Nurol GMYO
|13,94
|1,09
|91,22
|Odaş Elektrik
|2,45
|-2,00
|-37,18
|Olmuksan-IP
|7,44
|0,13
|-37,22
|Orge Enerji Elektrik
|11,29
|0,80
|52,98
|Orma Orman Mahsulleri
|32,50
|-8,45
|120,79
|Osmanlı Menkul
|28,88
|-3,86
|-6,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-0,88
|-18,29
|Otokar
|335,60
|0,30
|10,29
|Oyak Çimento
|7,19
|0,70
|-18,11
|Oyak Yat. Ort.
|7,90
|-0,13
|13,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,10
|0,74
|-12,95
|Özak GMYO
|4,43
|-1,56
|-13,14
|Özbal Çelik Boru
|7,31
|-2,53
|11,60
|Özderici GMYO
|1,65
|-1,20
|-25,68
|Özerden Plastik
|8,06
|0,75
|-10,44
|Pamukova Elektrik
|29,48
|-1,73
|38,27
|Panora GMYO
|6,21
|-0,96
|1,67
|Papilon Savunma
|17,81
|0,85
|-21,75
|Park Elek.Madencilik
|5,57
|-2,62
|3,72
|Parsan
|30,56
|0,92
|25,76
|Pegasus
|81,20
|-0,25
|8,85
|Peker GMYO
|1,25
|-0,79
|-52,11
|Penguen Gıda
|3,39
|-0,88
|-32,87
|Pera GMYO
|1,41
|-0,70
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|24,76
|-0,72
|35,09
|Petkim
|6,49
|-5,94
|30,32
|Petrokent Turizm
|2.497,60
|-0,10
|175,55
|Pınar Et ve Un
|21,20
|-1,12
|-3,12
|Pınar Su
|7,53
|-1,05
|1,35
|Pınar Süt
|19,55
|-0,31
|-13,30
|Plastikkart
|14,20
|-0,91
|-1,73
|Polisan Holding
|3,09
|-0,96
|-19,63
|Politeknik Metal
|310,10
|0,39
|-23,57
|Prizma Press Matbaacılık
|5,28
|1,54
|-3,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|98,30
|-0,20
|-21,55
|QNB Finansbank
|47,86
|0,00
|-31,97
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,64
|-0,24
|Ral Yatırım Holding
|3,50
|-1,13
|-21,17
|Ray Sigorta
|11,87
|0,85
|-23,17
|Reysaş GMYO
|4,02
|-0,74
|-26,24
|Reysaş Lojistik
|3,63
|-1,89
|-29,84
|Rhea Girişim
|2,58
|-3,73
|-30,65
|Rodrigo Tekstil
|18,09
|0,50
|31,95
|Royal Halı
|3,75
|1,90
|9,01
|RTA Laboratuvarları
|23,50
|0,17
|-22,39
|Sabancı Holding
|8,71
|2,47
|-21,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,46
|-1,86
|-22,24
|Sanel Mühendislik
|3,94
|-0,25
|15,20
|Sanifoam Sünger
|14,71
|1,45
|8,16
|Sanko Pazarlama
|10,90
|-0,27
|16,08
|Saray Matbaacılık
|3,99
|0,25
|-54,50
|Sarkuysan
|15,60
|-0,64
|79,36
|Sasa Polyester
|34,72
|-0,52
|131,71
|Say Yenilenebilir Enerji
|32,48
|-1,99
|281,67
|Sekuro Plastik
|23,60
|-2,72
|69,05
|Selçuk Ecza Deposu
|9,77
|0,00
|-27,26
|Selçuk Gıda
|3,31
|-0,30
|-33,53
|Senkron Güvenlik
|32,98
|-3,00
|25,59
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|-2,53
|-3,75
|Servet GMYO
|87,05
|0,58
|11,03
|Seyitler Kimya
|24,52
|0,08
|-2,28
|Silverline Endüstri
|5,80
|1,40
|-32,56
|Sinpaş GMYO
|3,78
|-0,53
|-9,57
|Smartiks Yazılım
|6,27
|0,97
|-29,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,24
|-4,95
|3,43
|Söktaş
|4,03
|-0,98
|-20,83
|Sönmez Filament
|29,16
|-4,39
|-58,46
|Sönmez Pamuklu
|15,91
|-0,25
|-33,71
|Sumaş Suni Tahta
|71,40
|1,28
|39,32
|Şeker Fin. Kir.
|7,03
|4,46
|9,84
|Şekerbank
|1,18
|2,61
|-21,85
|Şişe Cam
|7,62
|0,13
|4,24
|Şok Marketler Ticaret
|12,23
|-2,08
|-3,09
|T. Halk Bankası
|4,32
|1,41
|-22,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|1,14
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,32
|6,45
|-24,42
|T.Tuborg
|18,50
|0,00
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|-1,82
|156,41
|Tat Gıda
|9,39
|-0,53
|-18,78
|TAV Havalimanları
|23,14
|-0,17
|8,64
|Taze Kuru Gıda
|276,30
|2,52
|27,74
|Tek-Art Turizm
|1,79
|0,56
|-11,39
|Tekfen Holding
|16,14
|0,37
|-1,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,19
|-0,28
|-16,97
|Temapol Polimer Plastik
|16,36
|0,06
|42,26
|TGS Dış Ticaret
|12,80
|1,51
|0,71
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|1,92
|-7,41
|Torunlar GMYO
|3,47
|0,00
|-11,03
|Trabzon Liman
|31,32
|3,37
|-2,49
|Trabzonspor Sportif
|2,20
|-0,90
|-9,84
|Trend GMYO
|6,61
|-2,07
|-47,41
|TSKB GMYO
|4,69
|3,53
|-18,43
|Tuğçelik
|8,15
|0,25
|0,87
|Tukaş
|7,05
|-0,70
|-27,24
|Turcas Petrol
|3,78
|1,61
|-22,06
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,64
|-2,63
|Turkcell
|15,00
|1,56
|-4,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,70
|0,39
|47,12
|Tüpraş
|95,70
|4,36
|-11,39
|Türk Hava Yolları
|12,88
|-0,39
|-0,23
|Türk İlaç Serum
|40,60
|0,35
|Türk Prysmian Kablo
|9,85
|-1,30
|-18,60
|Türk Telekom
|6,66
|-0,75
|-19,91
|Türk Traktör
|207,60
|1,37
|21,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,20
|-0,23
|13,55
|Türkiye Sigorta
|5,46
|0,55
|-11,62
|Ufuk Yatırım
|17,29
|1,83
|29,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,32
|-2,92
|25,47
|Ulusoy Elektrik
|61,00
|1,08
|18,79
|Ulusoy Un Sanayi
|5,33
|-1,66
|4,75
|Umpaş Holding
|1,55
|-2,52
|-40,61
|Uşak Seramik
|2,62
|0,77
|11,97
|Utopya Turizm
|29,80
|0,00
|-23,20
|Uzertaş Boya
|49,80
|-0,32
|-12,01
|Ülker Bisküvi
|22,52
|-0,09
|-2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|15,54
|-9,97
|264,79
|Vakıf GMYO
|2,37
|-0,42
|-28,84
|Vakıf Yat. Ort.
|6,55
|-2,09
|-11,01
|Vakıflar Bankası
|3,45
|1,47
|-26,75
|Vakko Tekstil
|11,89
|-2,94
|89,74
|Vanet Gıda
|5,80
|-3,65
|-24,97
|Verusa Holding
|56,45
|0,27
|25,17
|Verusaturk Girisim
|26,18
|-4,10
|100,15
|Vestel
|29,20
|-0,48
|38,65
|Vestel Beyaz Eşya
|49,90
|-1,77
|22,06
|Viking Kağıt
|6,38
|0,47
|-29,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,38
|-0,47
|43,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|1,44
|-29,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|81,30
|-1,45
|12,32
|Yataş
|16,69
|-2,11
|15,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,04
|2,70
|-30,91
|Yeni Gimat GMYO
|12,63
|0,00
|8,95
|Yeşil GMYO
|1,28
|-3,03
|-7,25
|Yeşil Yapı
|1,46
|-4,58
|-20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|87,00
|-0,91
|-8,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.422,40
|2,82
|-1,14
|Yonga Mobilya
|23,50
|0,00
|-21,11
|Yükselen Çelik
|5,46
|-3,36
|4,36
|Yünsa
|13,18
|-2,30
|-5,12
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,05
|-0,97
|-25,99
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi