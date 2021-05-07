Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.099,90 -3,51 -8,39 İş Bankası (C) 5,06 2,02 -25,51 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,21 -0,62 -16,84 İş Girişim 15,88 0,32 -16,20 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,92 -1,11 1,94 İş Yat. Ort. 2,85 0,35 -15,26 İşbir Holding 7.500,00 -1,96 173,96 Işık Plastik 30,46 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 0,99 -10,53 İttifak Holding 1,93 -7,21 -13,45 İz Hayvancılık Tarım 17,96 -2,34 -0,22 İzmir Demir Çelik 2,18 -0,91 -34,13 İzmir Fırça 8,58 5,93 54,32 Jantsa Jant Sanayi 85,95 1,83 107,37 Kafein Yazılım 28,50 1,79 33,55 Kaplamin 22,84 -1,04 -32,43 Kardemir (A) 7,11 -1,80 19,50 Kardemir (B) 7,15 -1,11 35,67 Kardemir (D) 8,20 -0,97 41,87 Karel Elektronik 31,16 -0,38 35,13 Karsan Otomotiv 3,64 -0,27 12,00 Karsu Tekstil 9,74 -3,56 13,92 Kartonsan 60,45 -1,47 -36,15 Katmerciler Ekipman 3,63 -1,09 17,86 Kent Gıda 325,00 1,56 -8,61 Kerevitaş Gıda 5,28 0,00 -19,76 Kervan Gıda 16,83 0,78 27,31 Kervansaray Yat. Holding 0,67 -4,29 -46,83 Kiler GMYO 1,85 0,00 -26,29 Klimasan Klima 23,60 -1,01 39,07 Koç Holding 18,89 1,07 -7,64 Konfrut Gıda 16,19 0,12 -4,20 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,05 -3,81 204,27 Konya Çimento 915,00 0,22 -19,03 Kordsa Teknik Tekstil 22,96 -0,26 47,65 Koza Altın 129,10 5,39 33,51 Koza Madencilik 15,21 4,46 -1,81 Körfez GMYO 5,00 -1,57 -13,79 Kristal Kola 2,26 0,89 -42,35 Kron Telekomünikasyon 54,30 -1,27 47,39 Kuştur Kuşadası Turizm 327,20 0,00 108,01 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -3,83 -1,74 Kütahya Porselen 53,30 0,57 5,65 Lider Faktoring 2,76 -0,72 -19,06 Link Bilgisayar 37,40 0,27 17,33 Logo Yazılım 165,70 2,60 33,03 Lokman Hekim Sağlık 16,24 -2,29 51,04 Lüks Kadife 61,30 0,74 112,11 Makina Takım 3,30 0,30 -3,23 Marka Yatırım Holding 5,22 -0,57 -18,82 Marmaris Altınyunus 225,60 -2,76 103,06 Marshall 337,20 7,56 9,94 Martı GMYO 1,65 0,00 -40,00 Martı Otel 2,29 2,69 7,51 Matriks Bilgi Dağıtım 40,00 -0,70 Mavi Giyim 46,44 1,04 -11,03 Mazhar Zorlu Holding 30,58 -0,07 -2,86 Mega Polietilen 6,67 -1,77 -12,92 Menderes Tekstil 2,53 0,00 -18,12 Merit Turizm 308,10 0,00 268,10 Merko Gıda 5,55 -1,77 -35,76 Metemtur Yatırım 29,38 1,66 32,94 Metro Holding 1,93 0,00 -7,21 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 -2,36 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 0,00 -12,45 Migros Ticaret 37,10 0,60 -13,32 Milpa 4,10 0,00 -10,87 Mistral GMYO 4,97 -1,58 5,52 MLP Sağlık 23,54 -4,77 18,47 MMC San. ve Tic. Yat. 7,25 -0,55 57,61 Mondi Tire Kutsan 6,68 -1,18 -12,11 Naturel Enerji 36,04 -0,22 1,50 Naturelgaz 9,40 -2,69 Net Holding 5,94 -0,17 73,18 Netaş Telekom. 24,92 1,14 -11,25 Niğbaş Niğde Beton 13,87 0,65 -73,33 Nuh Çimento 54,30 0,18 13,06 Nurol GMYO 13,94 1,09 91,22 Odaş Elektrik 2,45 -2,00 -37,18 Olmuksan-IP 7,44 0,13 -37,22 Orge Enerji Elektrik 11,29 0,80 52,98 Orma Orman Mahsulleri 32,50 -8,45 120,79 Osmanlı Menkul 28,88 -3,86 -6,66 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -0,88 -18,29 Otokar 335,60 0,30 10,29 Oyak Çimento 7,19 0,70 -18,11 Oyak Yat. Ort. 7,90 -0,13 13,67 Oylum Sınai Yatırımlar 4,10 0,74 -12,95 Özak GMYO 4,43 -1,56 -13,14 Özbal Çelik Boru 7,31 -2,53 11,60 Özderici GMYO 1,65 -1,20 -25,68 Özerden Plastik 8,06 0,75 -10,44 Pamukova Elektrik 29,48 -1,73 38,27 Panora GMYO 6,21 -0,96 1,67 Papilon Savunma 17,81 0,85 -21,75 Park Elek.Madencilik 5,57 -2,62 3,72 Parsan 30,56 0,92 25,76 Pegasus 81,20 -0,25 8,85 Peker GMYO 1,25 -0,79 -52,11 Penguen Gıda 3,39 -0,88 -32,87 Pera GMYO 1,41 -0,70 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 24,76 -0,72 35,09 Petkim 6,49 -5,94 30,32 Petrokent Turizm 2.497,60 -0,10 175,55 Pınar Et ve Un 21,20 -1,12 -3,12 Pınar Su 7,53 -1,05 1,35 Pınar Süt 19,55 -0,31 -13,30 Plastikkart 14,20 -0,91 -1,73 Polisan Holding 3,09 -0,96 -19,63 Politeknik Metal 310,10 0,39 -23,57 Prizma Press Matbaacılık 5,28 1,54 -3,65 QNB Finans Fin. Kir. 98,30 -0,20 -21,55 QNB Finansbank 47,86 0,00 -31,97 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,64 -0,24 Ral Yatırım Holding 3,50 -1,13 -21,17 Ray Sigorta 11,87 0,85 -23,17 Reysaş GMYO 4,02 -0,74 -26,24 Reysaş Lojistik 3,63 -1,89 -29,84 Rhea Girişim 2,58 -3,73 -30,65 Rodrigo Tekstil 18,09 0,50 31,95 Royal Halı 3,75 1,90 9,01 RTA Laboratuvarları 23,50 0,17 -22,39 Sabancı Holding 8,71 2,47 -21,00 Safkar Ege Soğutmacılık 8,46 -1,86 -22,24 Sanel Mühendislik 3,94 -0,25 15,20 Sanifoam Sünger 14,71 1,45 8,16 Sanko Pazarlama 10,90 -0,27 16,08 Saray Matbaacılık 3,99 0,25 -54,50 Sarkuysan 15,60 -0,64 79,36 Sasa Polyester 34,72 -0,52 131,71 Say Yenilenebilir Enerji 32,48 -1,99 281,67 Sekuro Plastik 23,60 -2,72 69,05 Selçuk Ecza Deposu 9,77 0,00 -27,26 Selçuk Gıda 3,31 -0,30 -33,53 Senkron Güvenlik 32,98 -3,00 25,59 Serve Film Prodüksiyon 15,40 -2,53 -3,75 Servet GMYO 87,05 0,58 11,03 Seyitler Kimya 24,52 0,08 -2,28 Silverline Endüstri 5,80 1,40 -32,56 Sinpaş GMYO 3,78 -0,53 -9,57 Smartiks Yazılım 6,27 0,97 -29,23 Sodaş Sodyum Sanayii 27,24 -4,95 3,43 Söktaş 4,03 -0,98 -20,83 Sönmez Filament 29,16 -4,39 -58,46 Sönmez Pamuklu 15,91 -0,25 -33,71 Sumaş Suni Tahta 71,40 1,28 39,32 Şeker Fin. Kir. 7,03 4,46 9,84 Şekerbank 1,18 2,61 -21,85 Şişe Cam 7,62 0,13 4,24 Şok Marketler Ticaret 12,23 -2,08 -3,09 T. Halk Bankası 4,32 1,41 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 1,14 -25,95 T.S.K.B. 1,32 6,45 -24,42 T.Tuborg 18,50 0,00 2,38 Taç Tarım Ürünleri 27,00 -1,82 156,41 Tat Gıda 9,39 -0,53 -18,78 TAV Havalimanları 23,14 -0,17 8,64 Taze Kuru Gıda 276,30 2,52 27,74 Tek-Art Turizm 1,79 0,56 -11,39 Tekfen Holding 16,14 0,37 -1,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,19 -0,28 -16,97 Temapol Polimer Plastik 16,36 0,06 42,26 TGS Dış Ticaret 12,80 1,51 0,71 Tofaş Oto. Fab. 28,62 1,92 -7,41 Torunlar GMYO 3,47 0,00 -11,03 Trabzon Liman 31,32 3,37 -2,49 Trabzonspor Sportif 2,20 -0,90 -9,84 Trend GMYO 6,61 -2,07 -47,41 TSKB GMYO 4,69 3,53 -18,43 Tuğçelik 8,15 0,25 0,87 Tukaş 7,05 -0,70 -27,24 Turcas Petrol 3,78 1,61 -22,06 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,64 -2,63 Turkcell 15,00 1,56 -4,42 Tümosan Motor ve Traktör 20,70 0,39 47,12 Tüpraş 95,70 4,36 -11,39 Türk Hava Yolları 12,88 -0,39 -0,23 Türk İlaç Serum 40,60 0,35 Türk Prysmian Kablo 9,85 -1,30 -18,60 Türk Telekom 6,66 -0,75 -19,91 Türk Traktör 207,60 1,37 21,85 Türker Proje Gayrimenkul 128,20 -0,23 13,55 Türkiye Sigorta 5,46 0,55 -11,62 Ufuk Yatırım 17,29 1,83 29,03 Ulaşlar Turizm Yat. 5,32 -2,92 25,47 Ulusoy Elektrik 61,00 1,08 18,79 Ulusoy Un Sanayi 5,33 -1,66 4,75 Umpaş Holding 1,55 -2,52 -40,61 Uşak Seramik 2,62 0,77 11,97 Utopya Turizm 29,80 0,00 -23,20 Uzertaş Boya 49,80 -0,32 -12,01 Ülker Bisküvi 22,52 -0,09 -2,68 Vakıf Fin. Kir. 15,54 -9,97 264,79 Vakıf GMYO 2,37 -0,42 -28,84 Vakıf Yat. Ort. 6,55 -2,09 -11,01 Vakıflar Bankası 3,45 1,47 -26,75 Vakko Tekstil 11,89 -2,94 89,74 Vanet Gıda 5,80 -3,65 -24,97 Verusa Holding 56,45 0,27 25,17 Verusaturk Girisim 26,18 -4,10 100,15 Vestel 29,20 -0,48 38,65 Vestel Beyaz Eşya 49,90 -1,77 22,06 Viking Kağıt 6,38 0,47 -29,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,38 -0,47 43,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 1,44 -29,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,30 -1,45 12,32 Yataş 16,69 -2,11 15,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,04 2,70 -30,91 Yeni Gimat GMYO 12,63 0,00 8,95 Yeşil GMYO 1,28 -3,03 -7,25 Yeşil Yapı 1,46 -4,58 -20,65 Yeşil Yatırım Holding 87,00 -0,91 -8,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.422,40 2,82 -1,14 Yonga Mobilya 23,50 0,00 -21,11 Yükselen Çelik 5,46 -3,36 4,36 Yünsa 13,18 -2,30 -5,12 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,05 -0,97 -25,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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