Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.096.238.029 Türk Hava Yolları 954.222.951 Aselsan 489.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.096.238.029
|Türk Hava Yolları
|954.222.951
|Aselsan
|489.068.391
|Akbank
|411.409.980
|Türk Telekom
|399.758.670
| İş Bankası (C)
|377.807.844
|T. Halk Bankası
|360.662.255
|Petkim
|357.465.866
| Kardemir (D)
|345.635.208
|Vakıflar Bankası
|339.490.073
| ICBC Turkey Bank
|285.623.339
|Ereğli Demir Çelik
|242.956.415
|Tüpraş
|225.216.916
| Yapı ve Kredi Bank.
|192.212.028
|Turkcell
|153.608.728
|Sabancı Holding
|128.338.108
| Bim Mağazalar
|123.098.669
| Koza Madencilik
|113.146.648
|Emlak Konut GMYO
|93.278.877
|Odaş Elektrik
|92.178.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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