Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.096.238.029 Türk Hava Yolları 954.222.951 Aselsan 489.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.096.238.029
Türk Hava Yolları 954.222.951
Aselsan 489.068.391
Akbank 411.409.980
Türk Telekom 399.758.670
İş Bankası (C) 377.807.844
T. Halk Bankası 360.662.255
Petkim 357.465.866
Kardemir (D) 345.635.208
Vakıflar Bankası 339.490.073
ICBC Turkey Bank 285.623.339
Ereğli Demir Çelik 242.956.415
Tüpraş 225.216.916
Yapı ve Kredi Bank. 192.212.028
Turkcell 153.608.728
Sabancı Holding 128.338.108
Bim Mağazalar 123.098.669
Koza Madencilik 113.146.648
Emlak Konut GMYO 93.278.877
Odaş Elektrik 92.178.983
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Aselsan, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Bugün de Yükseldi Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı

Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:45:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]