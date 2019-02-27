Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 838.824.203 Vestel 743.474.651 Kardemir (D) 615.555.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 838.824.203
Vestel 743.474.651
Kardemir (D) 615.555.510
Garanti Bankası 609.889.954
ASELSAN 582.706.188
Halkbank 519.379.366
Vakıflar Bankası 197.461.642
Koza Madencilik 189.408.726
Petkim 183.762.501
Ereğli Demir Çelik 174.675.745
İş Bankası (C) 173.715.478
Türk Telekom 171.079.962
Emlak Konut GMYO 170.490.638
Akbank 166.170.508
İhlas Gayrimenkul 142.401.315
Tüpraş 100.901.786
Turkcell 84.674.520
Yapı ve Kredi Bank. 81.147.125
Bim Mağazalar 73.266.376
İhlas Holding 66.491.149
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA

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