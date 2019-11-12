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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.246.882.039 Pegasus 774.009.030 Aselsan 465.071.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.246.882.039
Pegasus 774.009.030
Aselsan 465.071.087
Garanti Bankası 359.236.858
Petkim 325.502.936
Türk Telekom 258.823.928
T. Halk Bankası 243.876.745
Koza Madencilik 243.542.801
Ereğli Demir Çelik 241.554.377
Akbank 237.531.340
Çemaş Döküm 230.861.336
İş Fin.Kir. 199.266.439
Tekfen Holding 179.811.615
Alarko Holding 167.458.514
Tüpraş 166.298.401
Şişe Cam 148.102.004
Kardemir (D) 144.614.385
Bim Mağazalar 135.633.147
Sabancı Holding 133.600.551
Fenerbahçe Futbol 132.797.280

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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