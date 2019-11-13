Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.102.824.714 Aselsan 584.949.210 Pegasus 569.204.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.102.824.714
Aselsan 584.949.210
Pegasus 569.204.016
Garanti Bankası 394.971.516
Kardemir (D) 383.064.265
Akbank 296.322.024
Koza Madencilik 245.578.812
T. Halk Bankası 243.218.342
Sabancı Holding 223.687.634
Şişe Cam 222.504.590
Petkim 212.402.233
Ereğli Demir Çelik 209.395.548
Alarko Holding 200.035.154
Fenerbahçe Futbol 166.261.306
İş Fin.Kir. 156.071.634
Koza Altın 145.977.112
Tekfen Holding 145.315.767
İpek Doğal Enerji 142.201.348
Türk Telekom 142.055.653
Vakıflar Bankası 128.277.890

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Aselsan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı Bornozlu haliyle video çeken Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu O pankartı gören sürücüler kornaya basmadı, gürültü bıçak gibi kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:57:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]