Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 955.858.653 ASELSAN 912.095.587 Türk Hava Yolları 885.095.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|955.858.653
|ASELSAN
|912.095.587
|Türk Hava Yolları
|885.095.787
|Güneş Sigorta
|599.327.624
|Gübre Fabrikaları
|407.273.550
|Tüpraş
|369.561.386
|Kardemir (D)
|368.907.394
|Akbank
|345.363.648
|Emlak Konut GMYO
|317.826.627
|Ereğli Demir Çelik
|299.882.420
|Tekfen Holding
|292.432.788
| Alarko Holding
|286.605.649
|Vestel
|283.760.839
|İpek Doğal Enerji
|277.667.376
| Koza Madencilik
|244.544.330
|Bim Mağazalar
|238.500.688
|Migros Ticaret
|237.853.052
| Sasa Polyester
|212.862.804
|Turkcell
|210.637.548
|İş Finansal Kiralama
|197.451.148
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:39 Kaynak: AA
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