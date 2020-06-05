Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.583.987.246 Türk Hava Yolları 934.027.270 Tüpraş 600.389.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.583.987.246 Türk Hava Yolları 934.027.270 Tüpraş 600.389.212 Petkim 462.163.814 ASELSAN 461.372.733 Bim Mağazalar 441.543.192 Akbank 431.731.691 Ereğli Demir Çelik 366.818.952 MLP Sağlık 315.891.206 Turkcell 291.316.558 Emlak Konut GMYO 283.815.710 Yapı ve Kredi Bankası 249.084.656 Halkbank 189.961.785 Vakıflar Bankası 182.363.232 İş Bankası (C) 177.873.303 Türk Telekom 172.091.199 Gübre Fabrikaları 168.052.630 Koç Holding 160.119.417 Arçelik 156.363.005 Pegasus 153.156.810 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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