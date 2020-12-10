Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.909.010.166 Şişe Cam 4.064.663.754 Odaş Elektrik 2.600.652.951 Kardemir (D) 1.836.987.050 Petkim 1.663.172.866 Doğan Holding 1.170.749.726 Selçuk Ecza Deposu 1.075.147.901 Yapı ve Kredi Bankası 940.562.388 Türk Hava Yolları 785.877.684 Akbank 781.704.664 Tekfen Holding 710.250.297 Tüpraş 687.983.403 Albaraka Türk 607.633.229 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 577.640.394 Ereğli Demir Çelik 574.744.097 Vakıflar Bankası 543.629.499 Koza Madencilik 489.269.006 Zorlu Enerji 481.237.442 ASELSAN 473.715.146 Şekerbank 465.348.884 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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