Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.631.736.234
|Türk Hava Yolları
|1.100.628.099
|Garanti Bankası
|1.037.546.711
|Petkim
|949.475.206
|Kardemir (D)
|830.167.515
|SASA Polyester
|803.301.627
|Koza Altın
|425.245.083
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.122.138
|Pegasus
|383.943.636
|Şişe Cam
|381.718.902
|Akbank
|324.364.746
|Koç Holding
|319.903.474
|Tüpraş
|283.643.942
|TAV Havalimanları
|221.753.063
|Ford Otosan
|215.684.105
|Turkcell
|194.564.721
|Emlak Konut GMYO
|194.257.235
|Sabancı Holding
|193.579.809
|Doğan Holding
|184.651.249
|ASELSAN
|174.781.672
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi