Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.631.736.234 Türk Hava Yolları 1.100.628.099 Garanti Bankası 1.037.546.711 Petkim 949.475.206 Kardemir (D) 830.167.515 SASA Polyester 803.301.627 Koza Altın 425.245.083 Yapı ve Kredi Bankası 414.122.138 Pegasus 383.943.636 Şişe Cam 381.718.902 Akbank 324.364.746 Koç Holding 319.903.474 Tüpraş 283.643.942 TAV Havalimanları 221.753.063 Ford Otosan 215.684.105 Turkcell 194.564.721 Emlak Konut GMYO 194.257.235 Sabancı Holding 193.579.809 Doğan Holding 184.651.249 ASELSAN 174.781.672 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır

Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın

Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler

Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi