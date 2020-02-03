Borsaya enerji dopingi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borsaya enerji dopingi - Son Dakika

Borsaya enerji dopingi

6 saat önce

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Erzurum Ticaret Borsası ile bölgedeki esnafın yanında olabilmek için "İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolü imzaladı.

Borsaya enerji dopingi, System.String[]

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Erzurum Ticaret Borsası ile bölgedeki esnafın yanında olabilmek için "İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolü imzaladı.


Protokole Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın ile birlikte imza atan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Bu protokol ile elektrik faturalarındaki indirimden yararlanmak isteyen Erzurum Ticaret Borsası üyelerinin yanlarında nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi ile müracaatlarını bekliyoruz. Bu anlaşmanın esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması Açıklaması Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:08:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsaya enerji dopingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]