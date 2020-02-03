Borsaya enerji dopingi - Son Dakika

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Erzurum Ticaret Borsası ile bölgedeki esnafın yanında olabilmek için "İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolü imzaladı.



Protokole Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın ile birlikte imza atan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Bu protokol ile elektrik faturalarındaki indirimden yararlanmak isteyen Erzurum Ticaret Borsası üyelerinin yanlarında nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi ile müracaatlarını bekliyoruz. Bu anlaşmanın esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM