Borusan Mannesmann tesislerindeki seslerle beste yaptı
1 saat önce
Dünyaca ünlü sanatçı ve besteci Mercan Dede, Borusan Mannesmann'ın 60'ıncı yılı vesilesiyle yepyeni bir özel çalışmaya imza attı.
Dünyaca ünlü sanatçı ve besteci Mercan Dede, Borusan Mannesmann'ın 60'ıncı yılı vesilesiyle yepyeni bir özel çalışmaya imza attı. Sanatçının Borusan Mannesmann'ın Türkiye'deki tesislerinde kaydedilen üretim seslerini kullandığı bestede, ney sesi zanaatın ve uzmanlığın sesine karışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:05
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