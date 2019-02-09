Borusan Otomotiv Motorsport Çıldır Gölü

Tamamen kar ve buzla kaplı Kars – Ardahan Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan ve Türkiye'de tek olan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, kar ve buz üstünde sürüşle ilgili hazırlanan üç farklı parkurda detaylı bir eğitim veriliyor. Eğitimlerde BMW 320i, BMW M240i, BMW X2 xDrive20d ve BMW M4 Competition modelleri kullanılıyor.

Kars – Ardahan Çıldır Gölü üzerinde son 5 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatıyor. Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü pistte katılımcılar, BMW otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken aynı zamanda karlı ve buzlu zeminde lastik, frenleme, vites ve şerit değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi konularda da eğitim alıyor.

BOM'un şampiyon pilotlarının ve eğitmenlerinin yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonda en amatöründen en profesyoneline farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip pek çok sürücü yer alıyor. Katılım şartı olarak sadece ehliyet sahipliğinin arandığı bu eğitimlerde, deneyimlerini katılımcılara aktaran BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağlıyor.