Borussia Dortmund 2-1 Slavia Prag

Şampyionlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 10. dakikasında Sancho ile öne geçen Dortmund, 43. dakikada Tomas Soucek'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.



Dortmund, 61. dakikada Julian Brandt'ın kaydettiği golle Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten Borussia Dortmund, Inter'in de Barcelona'ya kaybetmesiyle grubu ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.



Slavia Prag ise grubu 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 2 puan toplayarak bitirdi.



