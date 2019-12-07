Son Dakika Haberleri: Borussia Mönchengladbach uzatmalarda penaltıdan attığı golle Bayern Münih'i 2-1 yendi
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach uzatmalarda penaltıdan attığı golle Bayern Münih'i 2-1 yendi - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach uzatmalarda penaltıdan attığı golle Bayern Münih'i 2-1 yendi

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Bayern Münih'i 2-1 yendi.

Borussia Mönchengladbach uzatmalarda penaltıdan attığı golle Bayern Münih'i 2-1 yendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Bayern Münih'i 2-1 yendi.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı hafta maçında 12 Aralık Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Park Stadı'nda Bayern Münih'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 49. dakikada Ivan Perisic ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, bu gole 60. dakikada Ramy Bensebaini ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.


Borussia Mönchengladbach, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Bensebaini, kaleci Manuel Neuer'in solundan topu ağlara gönderdi ve yeşil-siyahlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Böylelikle puanını 31'e çıkaran Borussia Mönchengladbach, liderliğini sürdürdü. 24 puanda kalan Bayern Münih ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'u rahat geçti

Borussia Dortmund, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup etti.


Sarı-siyahlıların gollerini 42 ve 70. dakikalarda Marco Reus, 58. dakikada Thorgan Hazard, 63 ve 74. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.

Borussia Dortmund, aldığı bu galibiyetle puanını 26'ya çıkardı. Düşme hattında yer alan Fortuna Düsseldorf ise 12 puanda kaldı.

Leipzig ise sahasında Hoffenheim'ı 3-1 yendi.


Ev sahibi ekibin gollerini 11 ve 52. dakikalarda Timo Werner, 83. dakikada Marcel Sabitzer attı.

Hoffenheim'ın tek golü 89. dakikada Ermin Bicakcic'den geldi.


Leipzig 30 puanla zirve takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 21 puanda kaldı.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg sahasında Wolfsburg'u 1-0, Augsburg da Mainz 05'i 2-1 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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