Boş arazide ilişki cinayeti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide ilişki cinayeti - Son Dakika

Boş arazide ilişki cinayeti

6 saat önce

Bursa'da, Nazan Kırkgöz'ü (30) boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi.

Boş arazide ilişki cinayeti, System.String[]

Bursa'da, Nazan Kırkgöz'ü (30) boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi. Mıcık mahkemede, cinayeti kazayla işlediğini iddia ederek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Mıcık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nazan Kırkgöz, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık'la iddiaya göre, para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre Kırkgöz, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha sonra Mıcık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Duruşmaya SEGBİS ile katıldı


Hakkında Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık, duruşmaya bulunduğu cezaevinden koronavirüs önlemleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.


Nazan Kırkgöz'ü kazayla öldürdüğünü iddia eden Yusuf Mıcık, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın 'bakar mısınız' dedi. 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Nazan'ın yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazayla gerçekleşmiştir. Nazan, bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi. Pişmanım" şeklinde ilk duruşmada verdiği savunmasını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.


Yusuf Mıcık'ın avukatı Ali Özgür Berksu, mahkemede yaptığı savunmada, "Olay, Nazan Kırkgöz'ün ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleşmiştir. Müvekkilim Yusuf Mıcık'ın kasten öldürmeye yönelik davranışı yoktur. Silah Nazan Kırkgöz ile müvekkilim arasında yaşanan arbede sırasında patlamıştır. Tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.


Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan Nazan Kırkgöz'ün arkadaşı Havva Ş.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis zoruyla mahkemeye getirilmesine ve Yusuf Mıcık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında         
13:32
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boş arazide ilişki cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]