Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı - Son Dakika

Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
22.01.2021 23:08
Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber 2 araç boş yolda denk gelince çarpıştılar.
Boş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
BALIKESİR - Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber 2 araç boş yolda denk gelince çarpıştılar.
Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber sessizliğe bürünen Balıkesir'de, Karesi İlçesi'nin Bağlar Sokağı bölgesinde akşam saat 21: 30 sıralarında Mutluhan G. iradesindeki 10 ACV 549 ile Muhammet S.'nin kullandığı 45 UP 641 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs durağına çarparak takla atan 10 ACV 549 plakalı araç, boş araziye uçtu. Meydana gelen olayda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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