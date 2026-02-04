Boşanan Anne, 1.5 Yıl Sonra Oğluna Kavuştu

Adana'da yaşayan genç kadın, boşandığı eşinin görüş gününde götürüp getirmediği evladıyla 1.5 yıl sonra kavuştu. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, boşandığı eşinden şikayetçi oldu.

Adana'da yaşayan Özge Taş (27), 7 sene önce O.Y. (29) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten E.A. (5) isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak iddiaya göre, genç kadın evlendiğinden bu yana sürekli eşinden fiziki ve psikolojik olarak şiddet gördü. 2022 yılında Taş, evini ayırıp boşanma davası açtı.Çift, 2023 yılında boşandı ve çocuğun velayeti anneye verildi. 1,5 yıl önce O.Y., görüş günü oğlunu aldı ancak daha sonra savcılığa gidip, 'Boşandığım eşim bana çocuğumu göstermiyor, çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum' diyerek şikayetçi olup bir daha da geri getirmedi. Bu süreçte genç kadın çocuğu görüş gününe geç götürdüğü içinde 25 gün cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 1,5 yıldır eşini aile mahkemesine şikayet eden Taş, son olarak avukat Nazan Akça'ya ulaştı. Akça, savcılığa gidip velayeti annede olan çocuğu babası zorla kaçırdı diyerek 'Çocuk kaçırma' suçundan şikayetçi oldu ve O.Y. hakkında arama kararı çıkartıldı. 3 Şubat Salı günü O.Y., polis tarafından yakalandı. E.A.'da akşam saatlerinde Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'nde annesine teslim edildi.

"Babamı, kardeşimi ve amcamı bıçakla yaraladı"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan anne Özge Taş, "1,5 yıldır oğlumdan ayrıydım. Başvurmadığım yer kalmadı ancak bu şahıs sürekli evladımı benden kaçırdı. Bu şahıs, 6 Şubat 2023 tarihinde deprem günü bile gelip çocuğu göreceğim diyerek zorla babamı, kardeşimi bıçakla yaraladı. O olayların davası halen sürerken ben çocuğu görüş gününe geç götürdüğüm gerekçesiyle ceza aldım" diye konuştu.

1,5 yıldır evladından haber alamadığını da anlatan Taş, "Bu süreçte oğlumun nerede olduğunu, ne halde olduğunu hiç bilmiyordum. Görüş günü alıp götürdü ve bir daha da getirmedi. Ben şuanda çok mutluyum, duygularımı tarif edemiyorum. Evladıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Avukat Nazan Akça ise O.Y.'nin yaptığının çocuk kaçırma suçu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Velayeti annede olan çocuğu bu şahıs kişisel görüş gününde kaçırdı ve Özge hanım evladına ulaşamıyordu. Biz savcılığa gerekli müracaatı yaptık ve çocuk kaçırmadan dolayı şikayetçi olduk. Bu şahısla ilgili yakalama kararı çıktı ve anne 1,5 yıl sonra karakolda çocuğuna kavuştu. Bu şahsın madde bağımlısı olduğunu ve çocuk 1 yaşındayken çocuğa bıçak dayayıp Özge hanımı tehdit ettiğini öğrendik."

O.Y.'nin çocuğu teslim ettikten sonra serbest bırakıldığını ancak çocuk kaçırma suçu işlediği için hakkında ceza davası açılacağını anlatan Avukat Akça, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. - ADANA