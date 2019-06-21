Son Dakika Haberleri: Boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktı
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Boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakan Serkan Akdemir, eşyaların tutuşması sonucu yangın çıkardı.

Boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakarken, evi yaktı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakan Serkan Akdemir, eşyaların tutuşması sonucu yangın çıkardı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Göktepe Mahallesi plajlar mevkiinde meydana geldi. Serkan Akduman, iddiaya göre boşandığı eşiyle olan fotoğraflarını yakmaya başladı. Bu sırada etrafa sıçrayan alevler eşyaları da tutuşturdu. Yangının büyümesi üzerine dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki yangını büyümeden söndürdü. İtfaiyenin soğutma çalışması sırasında Serkan Akduman'ın annesi 'Ocağımı söndürdüler. İyi gün görmesinler.' diyerek tepki gösterdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Zonguldak, Serkan, Güncel
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