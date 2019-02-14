Son Dakika Haberleri: Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı

Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı

27 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1 yıl önce boşandığı Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobile bindirip kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldüren Muammer G. (40), jandarma ekiplerince Erbaa'da ormanlık alanda yakalandı.

Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde 1 yıl önce boşandığı Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobile bindirip kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldüren Muammer G. (40), jandarma ekiplerince Erbaa'da ormanlık alanda yakalandı.

Olay, önceki gün Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İşsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçedeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirip götürdüğü Çimenözü köyü yakınlarında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gece saatlerinde polisi arayan Muammer G., eski eşini öldürüp cesedi de Çimenözü köyü yakınlarında bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucu Muammer G., sabaha karşı ilçeye bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanda saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Muammer G., Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı.

Alev Yıldırım'ın cenazesi, bugün ilçe merkezinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), - 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:50 Kaynak: DHA

Niksar, Jandarma, 3. Sayfa
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